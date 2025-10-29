Por qué sigue sin haber jurado para el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Los imputados por el femicidio de Cecilia Stezyzowski durante la segunda jornada de audiencias de selección de jurados

Resistencia, Chaco (enviada especial). Terminó la segunda jornada de audiencias de selección y aún no se logró conformar el jurado popular que deberá decidir si el clan Sena es culpable o no del femicidio de Cecilia Strzyzowski. Tras más de ocho horas de audiencia, la jueza técnica Dolly Fernández dispuso nuevamente un cuarto intermedio hasta este jueves a las 8. El motivo principal fue el agotamiento de los postulantes. “Querían volver a sus casas: dijeron que estaban muy cansados”, contaron a este medio.

Al igual que en la primera jornada, los imputados fueron trasladados cerca de las 5 desde las unidades donde permanecen detenidos. Minutos antes del inicio de la audiencia, la prensa accedió a la Sala N°2 de Hotel Gala para registrar imágenes. La escena fue casi idéntica a la del día anterior: Emerenciano Sena volvió a cubrirse el rostro con un barbijo, se tapó la cara con la mano y le dio la espalda a las cámaras.

Al igual que su padre, César Sena también llevó puesto un tapabocas. La única del clan que no lo hizo fue Marcela Acuña, quien, a diferencia del martes, usó el cabello suelto y bajó la vista ante los flashes. Los otros cuatro acusados —Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Fabiana González y Griselda Reinoso— permanecieron inmóviles, sin gesto alguno.

Hasta pasadas las 11, el Equipo Fiscal Especial interrogó a los potenciales candidatos para juzgar al clan. Pero minutos antes de que comenzara el cuarto intermedio, uno de los colaboradores del abogado de Emerenciano Sena, Ricardo Osuna, fue expulsado de la sala por intentar filmar a los posibles jurados. El incidente provocó demoras, aunque por la tarde las audiencias se reanudaron con normalidad.

Además de usar un barbijo, Emerenciano Sena volvió a cubrirse el rostro y le dio la espalda a las cámaras (Fotos: Edgar Aguirre)

Este jueves, recusaciones mediante, deberán surgir indefectiblemente los 12 seleccionados como titulares y los ocho suplentes.

Las razones del atraso

¿Por qué sigue sin haber jurado? ¿Podría haberse resuelto antes? De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, la selección se desarrolla dentro de los plazos previstos, aunque a un ritmo más lento de lo esperado. La cantidad de partes involucradas —siete imputados, tres fiscales y dos querellas— y de ciudadanos convocados para ser jurados complejizó el proceso.

“De los 166 que se presentaron ayer, 43 fueron dispensados y quedaron 123. De esos, este miércoles se presentaron 119. Cuatro se ausentaron por distintos problemas y presentaron los certificados correspondientes”, detalló una fuente judicial.

Marcela Acuña usó el cabello suelto y bajó la vista ante los flashes

De esos 119, ochenta (40 hombres y 40 mujeres) pasaron a la Sala N°2 para ser interrogados por los litigantes. “Arrancó la fiscalía, siguieron la querella y la defensa. Se hizo largo porque son muchos”, agregó la misma fuente.

Aunque se pensó que el uso de cuestionarios digitales aceleraría la selección, ocurrió lo contrario. “Creo que eso demoró bastante. Capaz hubiera sido mejor ir directo a interrogar al jurado”, confió una de las partes.

Según pudo saber Infobae, en los juicios por jurados chaqueños, los candidatos suelen completar formularios en papel. Pero esta vez, por la gran cantidad de convocados, se instalaron ocho computadoras para responder en formato digital un cuestionario cerrado.

A diferencia de la primera jornada, César Sena se quitó el chaleco antibalas, pero usó un tapabocas

Cada formulario incluía únicamente el número de “Voir Dire” (NdeR: la identificación del jurado) y sus respuestas. “El objetivo era acelerar la carga y el procesamiento de los datos, aunque la dinámica terminó generando más demoras de las previstas”, explicaron fuentes judiciales.

Qué se espera para este jueves

Desde las 8, se realizará la tercera de las tres audiencias fijadas por la jueza Fernández para seleccionar el jurado de 12 miembros y ocho suplentes.

Según pudo saber este medio, durante la mañana se intentará finalizar con los interrogatorios (aún resta que dos defensores hagan sus preguntas) y, por la tarde, se dará paso a las audiencias de recusación, que pueden ser con causa o sin causa.

La jueza técnica, Dolly Fernández

Las primeras son ilimitadas; para las segundas, cada parte (defensa, querella y fiscalía) dispone de 14 en total —dos por imputado—, que pueden distribuirse según la estrategia de cada equipo. “La idea es usarlas como un comodín para cuando quieran bajar un jurado y no tengan fundamentos”, dijo una fuente.

Una vez que designen los miembros del jurado, la jueza Dolly Fernández los instruirá sobre cómo es la valoración de la prueba y qué deben analizar y qué no. “Van a tener que compartimentar el cerebro y abstraerse: tienen que dejarse guiar por lo que ven y escuchan. Es difícil, pero no imposible”, sostuvo otra de las voces consultadas.