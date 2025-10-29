Caso Cecilia Strzyzowski: expulsaron de las audiencias a un abogado de Emerenciano Sena y le secuestraron el celular

Nicolás Boniardi la mañana de este miércoles, acreditando su ingreso, antes de ingresar a la sala de audiencias (Foto/Edgardo Aguirre)

Resistencia, Chaco (enviada especial). La segunda audiencia de selección de jurados para el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski quedó enmarcada en un escándalo que volvió a poner en la mira al clan Sena: un colaborador del abogado de Emerenciano fue descubierto mientras manipulaba el teléfono y lo expulsaron de la sala con custodia policial.

“Quedó detenido y le secuestraron el aparato”, confiaron fuentes judiciales a Infobae.

Se trata del letrado Nicolás Boniardi Cabra, del staff de Ricardo Osuna, representante de Sena padre, quien se retiró a bordo de un patrullero por orden de la jueza Dolly Fernández. Todavía no está claro si filmaba la cara de los candidatos —cuya identidad es reservada— o si realizaba otra maniobra indebida.

La policía secuestró el aparato de Boniardi (Foto/Edgardo Aguirre)

Noticia en desarrollo