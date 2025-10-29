Crimen y Justicia

Caso Cecilia Strzyzowski: expulsaron de las audiencias a un abogado de Emerenciano Sena y le secuestraron el celular

Después de un cuarto intermedio, el proceso se retomó con normalidad

Florencia Illbele

Por Florencia Illbele

Guardar
Nicolás Boniardi la mañana de
Nicolás Boniardi la mañana de este miércoles, acreditando su ingreso, antes de ingresar a la sala de audiencias (Foto/Edgardo Aguirre)

Resistencia, Chaco (enviada especial). La segunda audiencia de selección de jurados para el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski quedó enmarcada en un escándalo que volvió a poner en la mira al clan Sena: un colaborador del abogado de Emerenciano fue descubierto mientras manipulaba el teléfono y lo expulsaron de la sala con custodia policial.

“Quedó detenido y le secuestraron el aparato”, confiaron fuentes judiciales a Infobae.

Se trata del letrado Nicolás Boniardi Cabra, del staff de Ricardo Osuna, representante de Sena padre, quien se retiró a bordo de un patrullero por orden de la jueza Dolly Fernández. Todavía no está claro si filmaba la cara de los candidatos —cuya identidad es reservada— o si realizaba otra maniobra indebida.

La policía secuestró el aparato
La policía secuestró el aparato de Boniardi (Foto/Edgardo Aguirre)

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Cecilia StrzyzowskiNicolás BoniardiEmerenciano SenaRicardo Osuna

Últimas Noticias

Se reanudó la elección del jurado popular que juzgará al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

El proceso de selección continúa luego de que el martes no se definieran los 12 integrantes titulares y 4 suplentes que se requieren para conformar el tribunal

Se reanudó la elección del

“Te dejamos solo Nicolás”: el desgarrador mensaje dedicado al adolescente hallado muerto en Ezeiza

El chico de 18 años fue encontrado debajo de un puente tras estar tres días desaparecido. Una de sus amigas lo despidió con un fuerte mensaje en redes. Cuál es la principal hipótesis de los investigadores

“Te dejamos solo Nicolás”: el

Luego de estar prófugo más de dos semanas, detuvieron al acusado de matar a disparos a su rival en Río Cuarto

La víctima había salido de prisión hace poco tiempo. Aunque recibió atención médica, la gravedad de las heridas provocó su muerte horas más tarde

Luego de estar prófugo más

Elevan a juicio oral la causa por el choque fatal en Melchor Romero que dejó a dos amigos muertos y un herido de gravedad

El acusado, Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, embistió con su camioneta a los tres cuando se retiraban de un ensayo musical. El conductor huyó a pie tras dejar su camioneta abandonada y estuvo prófugo cuatro meses

Elevan a juicio oral la

Condenaron a un empleado del Gobierno porteño por un caso de abuso sexual que ocurrió hace diez años

El caso tuvo lugar a finales de 2013, pero la damnificada impulsó la denuncia en 2023. El Tribunal consideró que no buscaba “un beneficio más allá de la justicia”

Condenaron a un empleado del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cada 40 segundos una persona

Cada 40 segundos una persona sufre un ACV en Argentina

¿Por qué hay personas que nunca se fracturan los huesos?

Tragedia en Pehuajó: un carnicero chocó de frente contra un camión de gas licuado y murió en el acto

Presentaron un proyecto en la Legislatura porteña para renovar la emblemática esquina de Diego Maradona en Devoto

YPF y Globant avanzan con un ambicioso proyecto para optimizar la cadena de suministro con inteligencia artificial

INFOBAE AMÉRICA
Florencia Canale: “Las vidas lisas

Florencia Canale: “Las vidas lisas no me interesan”

El Comando Vermelho, el factor Balcanes y la posibilidad Bioceánica

¿Qué hará Javier Milei con la victoria obtenida el domingo?

Robo en el Louvre: dos sospechosos podrían ser acusados hoy

Según el alcalde de Río de Janeiro, la ciudad ya volvió al nivel de “normalidad” habitual

TELESHOW
La impresionante sorpresa que se

La impresionante sorpresa que se llevó Nicole Neumann en plena sesión de fotos al aire libre

La impactante producción de fotos de María Becerra antes de su desembarco en la televisión española

Tamara Báez reveló el motivo de su internación y mostró los resultados de su cirugía estética: las imágenes

La charla en vivo de Fabi Cantilo y Lourdes Fernández a corazón abierto: “Al señor que pega no lo queremos”

Ganó Los 8 Escalones y conmovió a Pampita con su historia de superación tras sufrir un robo: “Yo te entiendo”