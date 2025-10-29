Crimen y Justicia

Detuvieron a cuatro delincuentes tras una ola de robos armados en San Nicolás

Una serie de allanamientos permitieron capturar a cuatro sospechosos y secuestrar armas, drogas y objetos robados

Una serie de allanamientos permitieron capturar a cuatro sospechosos y secuestrar armas, drogas y objetos robados

Tras una serie de robos calificados reiterados en San Nicolás, la DDI local puso en marcha una investigación para identificar a los responsables de los violentos hechos delictivos. Finalmente, este martes se realizaron una serie de allanamientos en simultáneo y detuvieron a cuatro sospechosos.

Según pudo averiguar Infobae, la investigación se inició por una serie de denuncias presentadas durante el mes de octubre, en las que las víctimas fueron interceptadas en la vía pública por varios hombres armados. Los delincuentes, tras intimidar a sus víctimas, sustrajeron dinero en efectivo y otras pertenencias.

Las tareas investigativas incluyeron la recolección de testimonios, el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y otras diligencias de campo, lo que permitió identificar a dos de los responsables de al menos cuatro hechos delictivos.

El primero de los robos ocurrió el 11 de octubre en un comercio ubicado en Cepeda y avenida Savio. Allí, una mujer de 58 años fue reducida por varios hombres armados que irrumpieron en el local y le robaron $200.000, luces LED, dos pares de auriculares, un sensor de movimiento con caja y lámparas LED.

El primero de los robos ocurrió el 11 de octubre en un comercio ubicado en Cepeda y avenida Savio

El segundo episodio se registró el 17 de octubre. Una mujer de 51 años caminaba por la avenida Savio y Boer cuando fue sorprendida por dos hombres armados en bicicleta, quienes le arrebataron una mochila, billetera, varias tarjetas, un pendrive, teléfono móvil y $30.000.

El tercer hecho tuvo lugar el 20 de octubre. Un hombre de 29 años se desplazaba en bicicleta por la avenida Rivadavia y Ponce de León cuando fue interceptado por varios hombres armados que le sustrajeron el teléfono móvil, una riñonera, documentación y $50.000.

El cuarto robo se produjo el 23 de octubre, cuando un hombre de 49 años circulaba en bicicleta por la intersección de Maipú y Quiroga. Allí fue abordado por cuatro hombres armados que le robaron su bicicleta, teléfono móvil, billetera con documentación, tarjetas de crédito y $150.000.

El cuarto robo se produjo el 23 de octubre, cuando un hombre de 49 años circulaba en bicicleta por la intersección de Maipú y Quiroga

A raíz de estos hechos, el magistrado interviniente ordenó cuatro allanamientos que se realizaron con la colaboración del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la Comisaría Segunda de San Nicolás, la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) y el Comando de Patrullas de San Nicolás.

Entre los elementos incautados en los diferentes domicilios figuran un arma de fuego de fabricación casera calibre 22, un rifle de aire comprimido, una réplica de pistola tipo 9 mm, prendas de vestir, dos bicicletas, documentación perteneciente a una de las víctimas y 25 gramos de marihuana junto a 11 plantas.

Los elementos incautados en los
Los elementos incautados en los allanamientos

Durante los operativos, los agentes lograron detener dos jóvenes identificados como L. L. (19 años) y N. G. (27 años), ambos acusados de los robos calificados reiterados. Además, fueron aprehendidos L. A. L. (39 años) e I. A. (24 años) por delitos relacionados con estupefacientes.

Detuvieron a cuatro delincuentes tras
Detuvieron a cuatro delincuentes tras una ola de robos armados en San Nicolás

La intervención judicial estuvo a cargo de la UFI 2 y la UFI 1, ambas del Departamento Judicial de San Nicolás.

Desmantelaron un búnker de droga en Merlo, detuvieron a dos hombres y secuestraron 650 dosis de cocaína

Un operativo realizado este lunes en la localidad de Libertad, partido de Merlo, permitió a las autoridades desmantelar un búnker de droga, detener a dos hombres e incautar 650 dosis de cocaína, armas de fuego y vehículos robados.

La investigación reveló que la organización criminal utilizaba motocicletas robadas para distribuir estupefacientes desde el búnker hacia distintos puntos de Libertad y zonas cercanas. Entre los vehículos secuestrados se encuentran una motocicleta Suzuki AX100 con pedido de secuestro por robo desde el 16 de octubre y una Zanella RX200 con pedido de secuestro por hurto desde el 27 de octubre, ambos bajo la órbita de la UFIJ de Morón.

El procedimiento, a cargo de la UFIJ N.º 09 Temática de Estupefacientes, se desarrolló en la intersección de las calles Federico Lacroze y Maure. Los detectives identificaron una vivienda precaria utilizada como centro de operaciones por una banda cuyos integrantes, de nacionalidad paraguaya, se dedicaban a la comercialización de drogas.

Durante las tareas de vigilancia, el personal policial observó a dos individuos realizando un intercambio de sustancias ilícitas en la vía pública. Al notar la presencia de los agentes, ambos intentaron huir a pie, pero fueron seguidos hasta el interior del búnker, donde finalmente fueron detenidos. Los sospechosos fueron identificados como R. A. D. (26 años) y J. A. B. A. (28).

En el lugar, los efectivos incautaron 600 gramos de cocaína distribuidos en 650 dosis, una balanza de precisión, elementos para el corte y fraccionamiento de la droga, un cuaderno con anotaciones relevantes y $120.000 en billetes de baja denominación. Además, se decomisó una pistola Bersa 9 mm con dos cargadores y otra pistola Bersa con pedido de secuestro activo desde el 11 de agosto de 2021 por robo agravado con uso de arma, junto a 73 municiones calibre 9 mm.

El Ministerio Público Fiscal dispuso la detención de los implicados, quienes fueron trasladados junto con los elementos secuestrados ante el magistrado interviniente, bajo los cargos de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimiento agravado.

