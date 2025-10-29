Comenzó el juicio contra el “matapresos” que intentó asesinar a la fiscal Claudia Ríos

Las cámaras de seguridad del Polo Judicial de Mendoza captaron el intento de ataque de uno de los detenidos por el crimen de Nicolás Lozano (El Doce)

Hugo Eduardo Arredondo Suárez, conocido en el ámbito carcelario como “El Mecha”, un recluso de 40 años considerado de extrema peligrosidad, enfrenta desde este martes un nuevo juicio tras un incidente ocurrido en septiembre de 2023, donde intento asesinar a la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos.

La primera audiencia se desarrolló en la sala 28 del Polo Judicial Penal de Mendoza, bajo la dirección de la jueza Belén Salido. La acusación está a cargo del fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Gonzalo Marzal, mientras que la defensa corresponde a la defensora oficial Marian Gil Moya, según informó el medio local Los Andes.

El hecho por el que es juzgado ocurrió en el mismo Polo Judicial y quedó registrado en video. Allí, se puede observar como durante un receso del debate, los detenidos, bajo custodia de los penitenciarios, ocupan sus lugares en la sala.

Arredondo se ubica detrás de la defensora Ximena Morales, mientras que los otros imputados se sitúan a su costado. La fiscal Ríos permanece a la izquierda de la defensora, y los imputados ya no llevan esposas.

El intento de agresión a la fiscal se produjo cuando uno de los imputados solicitó quitarse una campera. En ese momento, Arredondo se levanta abruptamente y corre hacia la fiscal empuñando una chuza. Pasa frente a la defensora, un guardia intenta interceptarlo y le pone una zancadilla, pero no logra detenerlo.

Las imágenes evidencian que no se produce contacto entre la fiscal y el acusado. La fiscal se aleja y termina refugiándose junto a un penitenciario, mientras da la espalda a otro de los presos.

La fiscal Claudia Ríos

Arredondo salta una valla, lo que provoca que las tres pasantes presentes en la sala huyan en distintas direcciones, perseguidas por los penitenciarios que reaccionan con retraso.

Fuera de la sala, el recluso toma a una pasante como rehén, pero finalmente es reducido por un empleado judicial y varios agentes penitenciarios.

La acusación inicial de tentativa de homicidio y lesiones leves contra Arredondo fue descartada tras la revisión del video, que demostró la ausencia de intención de matar a la magistrada. Por este motivo, el proceso judicial actual se centra en los delitos de amenazas agravadas, tentativa de evasión y privación ilegítima de la libertad.

El cuchillo que el detenido ingresó a la sala (Télam)

Respecto al ingreso del arma blanca al recinto judicial, el procurador General de Mendoza, Alejandro Guille, explicó que los internos acceden al Polo Judicial a través del edificio Estrada y un túnel destinado a traslados, donde “se supone que ahí los revisan”. El procurador añadió: “Suponemos que se les ha pasado a los guardias, de alguna manera la ha ingresado a la sala de audiencias y eso está en investigación”.

Los antecedentes del acusado

La situación procesal del acusado no sufrirá modificaciones sustanciales, ya que actualmente cumple una condena de prisión perpetua por el asesinato de Jorge Montilla, un comerciante de 51 años que fue baleado en marzo de 2015 frente a su domicilio en el barrio Tamarindos II de Las Heras, durante un intento de robo de una camioneta Toyota Hilux.

Además, el recluso acumula una sentencia de 14 años por el homicidio de Nicolás Lozano, de 23 años, quien fue apuñalado el 26 de diciembre de 2019 dentro de un calabozo del módulo 5, ala 2, de la cárcel de Almafuerte.

En 2023, Arredondo también fue condenado por tentativa de homicidio tras intentar asesinar, junto a otros dos internos (Jorge Darío Bracamonte y Lucas Gabriel Garro), al preso Carlos Olmedo el 5 de julio de 2019, utilizando armas blancas improvisadas conocidas como chuzas. Este mismo tipo de arma fue la utilizada por Arredondo Suárez en el intento de agresión contra la fiscal

La peligrosidad de “El Mecha” quedó nuevamente en evidencia en septiembre de 2022, cuando fue señalado como responsable de drogar y someter a un compañero de celda mediante empalamiento.

