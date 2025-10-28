Crimen y Justicia

Macabro crimen en Tucumán: una mujer encontró a su hermano descuartizado dentro de un freezer y buscan al asesino

La mujer acudió al domicilio tras no lograr comunicarse con su hermano, un contador de 52 años que trabajaba en la Dirección General de Rentas

El hallazgo de un cuerpo descuartizado y envuelto en una frazada dentro de un freezer en una vivienda de la ciudad de Aguilares, a unos 90 kilómetros de la capital de Tucumán, puso en marcha una investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal (MPF). La víctima es José Antonio Romano, un contador de 52 años que trabajaba en la Dirección General de Rentas, con oficina en San Miguel de Tucumán.

El descubrimiento se produjo este domingo, cuando la hermana de la víctima acudió a la casa ubicada en la esquina de avenida General Sabio y Virgen del Carmen.

Según informaron fuentes judiciales citadas por La Gaceta, la mujer había perdido contacto con su hermano desde hacía varias horas y, tras recibir un mensaje que le resultó sospechoso por la forma de escribir, decidió acercarse al domicilio. Al ingresar, encontró el cuerpo dentro del electrodoméstico y dio aviso inmediato a la Policía.

El fiscal Miguel Varela, a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, explicó que la hermana de la víctima notó la ausencia de Romano y que el mensaje recibido no coincidía con su estilo habitual de comunicación.

“Ella manifestó que él no aparecía y tampoco había avisado nada. Luego recibió un mensaje suyo, pero advirtió que por la forma de escribir no era su hermano”, detalló el fiscal en declaraciones recogidas por La Gaceta.

Horas antes del hallazgo en la vivienda, la camioneta de Romano fue encontrada cerrada en el barrio Villa Nueva, cerca de una cancha de fútbol.

Con el aviso a las autoridades, la Policía preservó la escena, donde se encontraba el cuerpo, y se notificó a las autoridades judiciales, interviniendo en el lugar la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi y el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

Durante la inspección ocular, los peritos detectaron manchas de sangre y signos de arrastre del cuerpo hacia el freezer, aunque el resto del inmueble no presentaba señales de violencia ni desorden, según informaron desde el MPF.

“Estuvimos recolectando testimonios de familiares y relevando el entorno fílmico de la zona para ver movimientos de vehículos o el ingreso de personas al domicilio”, precisó el fiscal Varela a La Gaceta.

Las autoridades también comenzaron a analizar las imágenes de las cámaras de seguridad del área y a investigar si Romano pudo haber sido víctima de un robo. Hasta el momento, no se informó cuál fue la causa de la muerte ni se descarta ninguna hipótesis sobre las circunstancias del crimen.

Desde el MPF comunicaron que este lunes se realizó la autopsia sobre el cuerpo. Por esto mismo, se aguarda que en las próximas horas se den a conocer los resultados preliminares. Así, se podrá precisar cuándo y cuál fue la causa de la muerte. Además, se llevaron a cabo nuevas inspecciones en la camioneta de la víctima, con el objetivo de recolectar nuevas evidencias.

Por el momento, la investigación continúa en una etapa inicial, bajo la dirección del fiscal Varela, quien confirmó que se están recolectando testimonios y registros fílmicos para determinar quiénes ingresaron al domicilio en las horas previas al crimen.

De acuerdo con la información oficial, Romano residía solo en la vivienda donde fue hallado el cuerpo. La puerta de ingreso estaba cerrada con llave, lo que sugiere que la o las personas involucradas en el hecho habrían tenido acceso al domicilio, o que conocían a la víctima.

Allegados a la víctima lo describieron como una persona muy reservada y de bajo perfil, y que no había denunciado amenazas ni conflictos previos, según publicó el medio local Contexto Tucumán.

