Tras 7 años prófugo, hallaron en Madrid a un mendocino acusado de violar a su cuñada y ya fue extraditado

El sospechoso tiene 31 años y llegó al país en los últimos días, trasladado por una comitiva de la Policía Federal. El abuso fue en 2018

Así fue extraditado el mendocino acusado por un delito sexual en Mendoza que vivía en España

Ella le fue a pedir un cigarrillo y él la violó. Básicamente, esos son los lineamientos de la causa contra un mendocino de 31 años acusado de haber abusado sexualmente de su cuñada y que fue extraditado por la Justicia argentina en los últimos días.

Tras un pedido de captura de Interpol, lo encontraron viviendo en la ciudad española de Madrid y ahora duerme en la Unidad N°12 del Servicio Penitenciario de su provincia natal, conocida como Es.Tra.D.A..

Fuentes del caso dijeron que el sospechoso, identificado como Alan E.R.D., está acusado de haber abusado sexualmente de su cuñada en el año 2018, cuando la víctima ingresó a la habitación del agresor, en una vivienda ubicada en la provincia de Mendoza. Le fue a pedir un cigarrillo.

Fuentes del caso dijeron que “la mujer se encontraba en el lugar de visita, en compañía de su esposo, quien al momento del ataque se había ido a dormir debido a que se encontraba enfermo”.

Alan E.R.D., de 31
“Aprovechando esa circunstancia, el atacante tomó a la víctima del cabello, le tapó la boca y, tras efectuar varios tocamientos por sobre sus prendas, le quitó la ropa y la sometió sexualmente contra su voluntad”, agregaron las fuentes del caso y dijeron que, luego de violarla, se dio a la fuga con rumbo desconocido.

La víctima radicó la denuncia que recayó en la Fiscalía de Instrucción N°9 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, a cargo de Darío Nora. Una vez que lo ubicaron, se hizo una audiencia informativa: le avisaron que lo estaban investigando.

“En ese contexto, se le impusieron reglas de conducta, entre ellas, por supuesto, someterse a proceso, avisar cualquier cambio de domicilio. Pero, en un momento dado, se fue a España“, detallaron el derrotero de cómo se escapó el acusado.

Luego de que se incrementara el grado probatorio en la causa contra Alan E.R.D., y se considerara de que había que ordenarle la detención, se solicitó la captura internacional del prófugo. En consecuencia, el Departamento Interpol emitió una Circular Roja con el fin de dar con su paradero.

“Se empezó a trabajar para ubicarlo en España. Se lo ubicó, lo aprehendieron y, después, se ordenó la extradición", completaron sobre el trabajo de la colaboración que hubo con las autoridades policiales españolas para la búsqueda y detención del prófugo.

Lograron aprehenderlo en mayo pasado y, desde entonces, en España quedó sometido al correspondiente proceso de extradición. A mediados de septiembre, se tomó conocimiento, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, que había sido concedido su regreso a Argentina.

En consecuencia, una comisión policial integrada por personal de la Dirección General de Cooperación Policial Internacional de la PFA viajó a la ciudad de Madrid, con el objetivo de asumir la custodia y traslado del acusado.

Alan E.R.D. llegó al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza el pasado 17 de octubre, fue imputado por el fiscal por el delito de abuso sexual con acceso carnal al día siguiente y quedó alojado en Es.Tra.D.A..

