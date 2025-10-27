Crimen y Justicia

“Intoxicación alcohólica aguda”: la pericia al conductor que murió al chocar contra el micro en la tragedia en Misiones

Eso dio el análisis toxicológico al cuerpo Jordan Rafael Gonzalo Ortiz (34). Manejaba el Ford Focus que embistió al micro, derivó en la caída al arroyo del colectivo y mató a ocho pasajeros

Tragedia en Misiones: un micro chocó con un auto, cayó a un arroyo y hubo 9 muertos y 29 heridos

La investigación por la tragedia vial en la localidad de Campo Viera, Misiones, en la que hubo 9 muertos y 29 heridos, conoció este lunes el resultado de una pericia clave: el conductor del Ford Focus fallecido tras el impacto de frente contra un micro en el kilómetro 890 de la Ruta Nacional 14, a la altura del puente del arroyo Yazá, estaba borracho.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que las pericias toxicológicas al cuerpo Jordan Rafael Gonzalo Ortiz (34) determinaron que presentaba intoxicación alcohólica aguda al momento del impacto.

El resultado surge del examen toxicológico practicado sobre una muestra de humor vítreo extraída del cuerpo del conductor, procedimiento que permitió establecer la presencia de alcohol en niveles compatibles con una intoxicación grave, según confirmaron las fuentes vinculadas a la causa.

Por su parte, los análisis de alcoholemia realizados al chofer del colectivo de la empresa Sol del Norte, Nicolás Tarnowski (30), y al guarda Denis Oliveira (20), arrojaron resultado negativo para alcohol etílico en sangre.

Así quedó el Ford Focus
Así quedó el Ford Focus tras chocar de frente contra el micro, en Campo Viera, Misiones

En el siniestro, considerado uno de los más graves registrados en los últimos años en Misiones, murieron ocho pasajeros del micro y hubo 29 heridos, 14 de los cuales permanecen internados en el Hospital Samic de Oberá y en el Hospital Madariaga de Posadas, donde reciben atención médica de alta complejidad.

La investigación judicial está a cargo del Juzgado de Instrucción Nº2 de Oberá, que continúa reuniendo elementos probatorios para esclarecer las circunstancias que derivaron en la colisión.

En ese contexto, la División Policía Científica trabaja en la reconstrucción técnica del hecho, con el objetivo de determinar la mecánica del impacto y precisar la dinámica de los vehículos involucrados.

Tras chocar, el micro despistó
Tras chocar, el micro despistó y cayó a un arroyo

Las actuaciones judiciales avanzan en paralelo con la consolidación de las pruebas periciales, entre ellas los informes de autopsia, las pericias mecánicas y los registros de las cámaras de seguridad cercanas al lugar, que permitirán reconstruir con exactitud el momento previo a la colisión.

Cada dato incorporado al expediente será clave para definir las responsabilidades en un hecho que conmocionó a toda la provincia. Pero, el dato de que el conductor del Ford Focus estaba borracho le pone luz a los trabajos de los expertos.

Cuatro de las nueve víctimas
Cuatro de las nueve víctimas fatales eran estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones

En ese contexto, se conoció un impactante audio que habría sido enviado por el automovilista minutos antes del impacto fatal. Los investigadores ya tienen en sus manos el mensaje de Whatsapp que grabó Ortíz, en el que reconoce circular a gran velocidad.

También el conductor del Focus describe una maniobra que pudo haber resultado fatal: “Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”.

Fuentes policiales confirmaron que el teléfono celular de Ortiz, quien murió en el acto, fue secuestrado por orden judicial y será sometido a peritajes por parte de la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (Saic).

De los 29 hospitalizados, aún
De los 29 hospitalizados, aún siguen 14 internados

El análisis busca determinar no solo la autenticidad del audio, sino también el momento exacto en que fue grabado y enviado. Los investigadores intentarán establecer si el mensaje fue transmitido mientras Ortiz conducía el vehículo, lo que reforzaría la hipótesis de una conducción temeraria.

Las 8 víctimas fueron identificadas

Entre los ocho fallecidos que iban en el micro hay cinco hombres y tres mujeres, entre ellos 4 jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones y el conductor del Ford Focus.

Las víctimas fueron identificadas como:

  • Gabriela Paola García (26), de Oberá
  • Magalí Lilén Belén Amarilla (22), de Campo Ramón
  • Katia Bupvilofsky (24), de Oberá
  • Ángelo Tadeo Alpuy (19), de Eldorado
  • Elián Natanael Álvez (25), de El Alcázar
  • Jonás Luis Dávalos (20), de Eldorado
  • Enzo León (19), de Eldorado
  • Brian Hobos (19), de Wanda

