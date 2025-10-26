Crimen y Justicia

La arrepentida aseguró que “El Señor Jota” vio el triple femicidio narco por videollamada desde su celda

Joseph Cubas Zavaleta, presunto miembro de la banda Los Pulpos, nacido en la misma ciudad que “Pequeño J”, fue señalado como “El Papá”, el segundo jefe de la organización. Está preso en la central de la PFA en Palermo a la espera de su extradición a Perú

Federico Fahsbender

"Señor Jota", tras ser arrestado
Celeste Magalí González Guerrero, una de las sospechosas presas por el triple femicidio narco de Florencio Varela, declaró en las últimas horas ante los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza. En su nuevo testimonio complicó fuertemente a Joseph Freyser Cubas Zavaleta, apodado “El Señor Jota”, un narco peruano oriundo de La Libertad, Trujillo, que se encuentra detenido en una celda de la central de la PFA en Palermo a la espera de ser extraditado a Perú.

Lo que dijo González Guerrero sobre el jefe de Tony Janzen, alias “Pequeño J”, ante los fiscales es de una gravedad absoluta. En su declaración anterior, González Guerrero aseguró que su pareja, Miguel Villanueva, otro trujillano, miembro de la banda, le dijo “que estaban haciendo una videollamada con quien le dicen ‘Papa’ y ‘Lima’, que sería custodio de ‘Papa’”. "Les mostraban cómo las mataban, creo que fue a la primera, y que ‘Papá’ y ‘Lima’ estaban en José C. Paz", puntualizó.

En su nueva declaración, los fiscales le exhibieron una foto de Cubas Zavaleta. “Ese es El Papá”, aseveró, de acuerdo a la transcripción a la que accedió Infobae.

Sin embargo, “Papá” no estaba en José C. Paz: al momento del triple crimen, entre el 19 y el 20 de septiembre, estaba preso en Cavia bajo custodia de la Federal. Sucede que el narco había sido capturado por Interpol el 27 de agosto, según un informe oficial al que accedió este medio, por la división Interpol en Lanús.

Video: el allanamiento a la celda de Cubas Zavaleta

Celeste Guerrero, por otra parte, detalló la macabra jerarquía que ostentaba el presunto jefe de la banda y aseguró que estuvo presente en una fiesta de la banda del Bajo Flores donde “llevaron chicas”.

De acuerdo a su declaración, los asistentes al evento indicaron: “Ese es el Papa”. Según la imputada, todos decían que “Era re poronga” y que le tenían miedo. Si alguien cometía algún error o no hacían lo que él quería, los mandaba a torturar. La arrepentida aclaró que la orden no era matarlos “porque le servían”. Incluso precisó que esas torturas eran filmadas y enviadas al resto de los integrantes.

“En una ocasión, Matías Ozorio consumió droga de más y al no habérsela pagado a “Pequeño J”, éste lo obligo a practicarle sexo oral y transmitírselo mediante vídeo llamada a “Papá”“, continuó Celeste.

Celeste González Guerrero, arrepentida clave
La celda de Cubas Zavaleta fue allanada por la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense en la madrugada del sábado: se hallaron anotaciones, pero no se encontró un teléfono. Los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli requirieron también el libro de guardia y el registro de visitas del edificio de la División Caballería de la Federal.

En base a este nuevo testimonio, es altamente probable que la UFI de Homicidios de La Matanza pida detener a “El Señor Jota” en las próximas horas por el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

La Justicia peruana, por su parte, lo buscaba por obligar mediante amenazas a una joven a trasladar tres kilos de cocaína a España.

Ante la nueva declaración de Guerrero, su abogado -Daniel Giaquinta- solicitó su traslado urgente a una cárcel federal por temor a su integridad física y que sea considerada como arrepentida colaboradora en caso de que la causa pase al fuero federal.

