La Justicia allanó la celda de “El Señor Jota”, sospechado de ser el cerebro del triple femicidio narco

Video: la requisa a la celda de "El Señor Jota" en la central de la PFA en Palermo

La DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense allanó poco antes de la medianoche del sábado la celda de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, un delincuente peruano señalado como “El Señor Jota”, sospechado por las autoridades de ser el ideólogo del triple femicidio narco de Florencio Varela, investigado por la UFI de Homicidios de La Matanza.

Cubas Zavaleta, de 31 años, oriundo de Trujillo, que tuvo causas penales en su país por robo de vehículos, usurpación de terrenos y tenencia de armas, se encuentra detenido en la División Caballería de la calle Cavia de la PFA, a la espera de ser extraditado a su país por el delito de narcotráfico. En Argentina, “El Señor Jota” registró un domicilio en la zona de Gerli; su nombre no figura en fallos de primera o segunda instancia de la Justicia federal porteña o bonaerense.

En la celda, decorada con flores de papel glasé, se secuestró material de alto valor para la causa, aseguran fuentes del caso a Infobae. También se incautaron los libros de guardia y el registro de visitas de la dependencia de la Federal, que serán analizados por los fiscales del caso, Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli.

"Pequeño J" tras ser detenido en Perú: ahora, van por su supuesto jefe

El nombre de “El Señor Jota”, que sería el jefe operativo de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño Jota”, irónicamente preso en Perú y que espera ser extraditado, ingresó al expediente en la tarde del viernes, poco después de que los fiscales pidieran la prisión preventiva de ocho de los imputados, así como el pase del expediente al fuero federal de Morón.

Noticia en desarrollo