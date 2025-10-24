Secuestró a su ex pareja, la golpeó y quedó detenido por intento de femicidio

La víctima fue hallada con manchas de sangre en el cuerpo y rostro tras ser rescatada por la policía

La noche cayó con tensión en Ensenada, cuando un llamado al 911 activó un operativo policial de urgencia. Una mujer pedía auxilio desde el interior de su vivienda y los gritos se escuchaban incluso desde la calle. Al llegar, los policías encontraron un escenario alarmante y a un hombre fuera de sí.

Todo ocurrió en el Barrio Federal II durante la noche del martes. La alerta, que daba cuenta de un posible caso de violencia de género, movilizó a personal del Comando Patrulla de Ensenada, que se dirigió de inmediato a la zona de Maipú y Contarelli, epicentro del incidente.

Según indicaron fuentes policiales al medio local 0221, los primeros agentes policiales que llegaron al lugar fueron recibidos por vecinos del barrio que aseguraron haber escuchado gritos desesperados y golpes provenientes del interior de la vivienda. Ante ese panorama y por orden de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°16, los uniformados ingresaron a la fuerza.

Dentro del domicilio encontraron a la víctima cubierta de manchas de sangre en el rostro y el cuerpo. Inmediatamente fue puesta a resguardo por el personal policial.

Mientras tanto, otro grupo de efectivos localizó al presunto agresor, un hombre de 30 años, en las cercanías.

El acusado se encontraba en estado de alteración y fuera de control. Tras un breve forcejeo, fue reducido y trasladado a la Comisaría Primera de Ensenada, donde quedó aprehendido.

La vivienda permaneció custodiada mientras peritos forenses trabajaron en la recolección de elementos de prueba. El caso se investiga como “tentativa de homicidio, privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas en contexto de violencia de género”, según precisaron las autoridades que intervienen en la investigación.

El agresor quedó a disposición de la Fiscalía interviniente mientras avanzan las actuaciones judiciales. La víctima, en tanto, fue contenida y derivada para recibir atención médica.

Arrastró a una joven desnuda por las calles de Rosario tras abusarla

El acusado fue detenido luego de que vecinos alertaran al 911 sobre una situación aberrante en la vía pública

En un caso que generó conmoción en Rosario, un hombre de 48 años fue detenido luego de ser sorprendido por la Policía mientras sujetaba a una mujer desnuda con una cadena y un collar para perros en plena calle. Ahora, un informe forense preliminar indica que el acusado podría no haber comprendido la criminalidad de sus actos, lo que obligará a la Justicia a esperar el resultado de una junta médica para definir si puede ser juzgado.

El detenido, identificado con las iniciales P. F. I., fue imputado este miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El hecho, calificado como violencia de género, abuso sexual y torturas, tuvo lugar el domingo por la tarde en una casa ubicada en Eva Perón al 6300, y derivó en una intervención policial luego de que vecinos alertaran al 911.

Durante la audiencia, un médico forense expuso un primer informe en el que sostuvo que el acusado “no comprendía la criminalidad de sus actos”, y planteó la posibilidad de que sea declarado inimputable. Ante esta evaluación preliminar, el especialista solicitó que se conforme una junta médica especial que lleve adelante un examen más exhaustivo.

Según indicaron las fuentes judiciales al medio local Rosario3, el procedimiento podría extenderse por hasta 60 días, durante los cuales el acusado permanecerá alojado en una dependencia del Servicio Penitenciario, con la orden judicial de garantizarle atención en salud mental.

La detención del hombre se produjo luego de que varios vecinos denunciaran al 911 la presencia de una joven encadenada en plena calle, desnuda y pidiendo ayuda. Al llegar al lugar, los policías se encontraron con una escena aberrante: la mujer estaba sujeta del cuello con una cadena y un collar para perros, y era arrastrada por el hombre hacia el interior de la vivienda. Cuando notó la presencia policial, el agresor intentó ingresar a su casa con la víctima y cerrar la puerta, pero fue reducido tras un forcejeo con los efectivos.