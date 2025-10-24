Crimen y Justicia

Secuestró a su ex pareja, la golpeó y quedó detenido por intento de femicidio

Una mujer de 49 años fue rescatada por la Policía en Ensenada luego de ser agredida y mantenida cautiva por el hombre dentro de su casa en el Barrio Federal II

Guardar
La víctima fue hallada con
La víctima fue hallada con manchas de sangre en el cuerpo y rostro tras ser rescatada por la policía

La noche cayó con tensión en Ensenada, cuando un llamado al 911 activó un operativo policial de urgencia. Una mujer pedía auxilio desde el interior de su vivienda y los gritos se escuchaban incluso desde la calle. Al llegar, los policías encontraron un escenario alarmante y a un hombre fuera de sí.

Todo ocurrió en el Barrio Federal II durante la noche del martes. La alerta, que daba cuenta de un posible caso de violencia de género, movilizó a personal del Comando Patrulla de Ensenada, que se dirigió de inmediato a la zona de Maipú y Contarelli, epicentro del incidente.

Según indicaron fuentes policiales al medio local 0221, los primeros agentes policiales que llegaron al lugar fueron recibidos por vecinos del barrio que aseguraron haber escuchado gritos desesperados y golpes provenientes del interior de la vivienda. Ante ese panorama y por orden de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°16, los uniformados ingresaron a la fuerza.

Dentro del domicilio encontraron a la víctima cubierta de manchas de sangre en el rostro y el cuerpo. Inmediatamente fue puesta a resguardo por el personal policial.

Mientras tanto, otro grupo de efectivos localizó al presunto agresor, un hombre de 30 años, en las cercanías.

El acusado se encontraba en estado de alteración y fuera de control. Tras un breve forcejeo, fue reducido y trasladado a la Comisaría Primera de Ensenada, donde quedó aprehendido.

La vivienda permaneció custodiada mientras peritos forenses trabajaron en la recolección de elementos de prueba. El caso se investiga como “tentativa de homicidio, privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas en contexto de violencia de género”, según precisaron las autoridades que intervienen en la investigación.

El agresor quedó a disposición de la Fiscalía interviniente mientras avanzan las actuaciones judiciales. La víctima, en tanto, fue contenida y derivada para recibir atención médica.

Arrastró a una joven desnuda por las calles de Rosario tras abusarla

El acusado fue detenido luego
El acusado fue detenido luego de que vecinos alertaran al 911 sobre una situación aberrante en la vía pública

En un caso que generó conmoción en Rosario, un hombre de 48 años fue detenido luego de ser sorprendido por la Policía mientras sujetaba a una mujer desnuda con una cadena y un collar para perros en plena calle. Ahora, un informe forense preliminar indica que el acusado podría no haber comprendido la criminalidad de sus actos, lo que obligará a la Justicia a esperar el resultado de una junta médica para definir si puede ser juzgado.

El detenido, identificado con las iniciales P. F. I., fue imputado este miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El hecho, calificado como violencia de género, abuso sexual y torturas, tuvo lugar el domingo por la tarde en una casa ubicada en Eva Perón al 6300, y derivó en una intervención policial luego de que vecinos alertaran al 911.

Durante la audiencia, un médico forense expuso un primer informe en el que sostuvo que el acusado “no comprendía la criminalidad de sus actos”, y planteó la posibilidad de que sea declarado inimputable. Ante esta evaluación preliminar, el especialista solicitó que se conforme una junta médica especial que lleve adelante un examen más exhaustivo.

Según indicaron las fuentes judiciales al medio local Rosario3, el procedimiento podría extenderse por hasta 60 días, durante los cuales el acusado permanecerá alojado en una dependencia del Servicio Penitenciario, con la orden judicial de garantizarle atención en salud mental.

La detención del hombre se produjo luego de que varios vecinos denunciaran al 911 la presencia de una joven encadenada en plena calle, desnuda y pidiendo ayuda. Al llegar al lugar, los policías se encontraron con una escena aberrante: la mujer estaba sujeta del cuello con una cadena y un collar para perros, y era arrastrada por el hombre hacia el interior de la vivienda. Cuando notó la presencia policial, el agresor intentó ingresar a su casa con la víctima y cerrar la puerta, pero fue reducido tras un forcejeo con los efectivos.

Temas Relacionados

La PlataEnsenadaViolencia de géneroSecuestrosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Violento robo a un comerciante de La Plata: lo golpearon y le dijeron que lo habían entregado

El asalto ocurrió en la calle 522 entre 156 y 157. La víctima fue golpeada y amenazada. Estaba la familia

Violento robo a un comerciante

Rechazaron la prisión domiciliaria al único detenido por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén

El tribunal consideró que el riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación estaba debidamente acreditado

Rechazaron la prisión domiciliaria al

Cocaína, un departamento destruido y su otra víctima de violencia de género: la historia secreta del novio de Lourdes de Bandana

Leandro García Gómez, arrestado en la noche del jueves tras ocultar a la cantante en su departamento de Palermo, tiene una larga lista de demandas y causas en su contra en la Justicia. Fue condenado en 2020 por un episodio con una pistola

Cocaína, un departamento destruido y

Tras un allanamiento, encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández en su departamento y detuvieron al novio

Una comisión de la Policía de la Ciudad fue remitida por la Justicia a la propiedad de la calle Ravignani para hacer un allanamiento ante la denuncia de la madre de la cantante por su desaparición

Tras un allanamiento, encontraron a

Rafaela: procesaron a una farmacéutica y a un médico por defraudar al PAMI con la emisión de recetas falsas

Simulaban la provisión de medicamentos a clientes de la farmacia que no eran pacientes del médico. Fueron más 600 prescripciones apócrifas

Rafaela: procesaron a una farmacéutica
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rechazaron la prisión domiciliaria al

Rechazaron la prisión domiciliaria al único detenido por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén

Cocaína, un departamento destruido y su otra víctima de violencia de género: la historia secreta del novio de Lourdes de Bandana

Pollo al horno, a la sartén y con salsa: cinco recetas fáciles para hacer en casa

Cómo fue el lujoso cóctel de JP Morgan en el Teatro Colón con empresarios y políticos de Argentina y el exterior

Tras un allanamiento, encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández en su departamento y detuvieron al novio

INFOBAE AMÉRICA
Trump afirmó que Israel no

Trump afirmó que Israel no llevará a cabo los planes de anexión a Cisjordania: “No se preocupen por ello”

Bruce Springsteen habló sobre las diferencias en el tratamiento de la salud mental en su juventud y en la actualidad

Un cementerio medieval hallado en Polonia cambia la visión sobre la vida y el comercio en la Alta Edad Media

Ecuador ordenó la prisión preventiva para los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio

La dictadura de Daniel Ortega concedió nuevas minas a empresas chinas en Nicaragua y amplía su dependencia de Beijing

TELESHOW
La profunda emoción de Eugenia

La profunda emoción de Eugenia Tobal al hablar de su hija Ema en MasterChef Celebrity: “Amo ser su mamá”

Los desafíos virales de Ian Lucas con Valentina Cervantes y Evangelina Anderson que arrasan en las redes

El momento en el que Lourdes Fernández de Bandana era trasladada tras la detención de Leandro García Gómez

El radical cambio de Cande Tinelli tras someterse a una operación por su accidente: “Me sacaron todos los piercings”

Marcelo y Julio Moura recordaron a su hermano Federico en el aniversario de su cumpleaños: “Aferraditos”