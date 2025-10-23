Arrastró a una joven desnuda por las calles de Rosario tras abusarla y la Justicia analizará su imputabilidad

El hecho ocurrió en una vivienda de la zona oeste de Rosario, donde la víctima fue encontrada desnuda y encadenada

En un caso que generó conmoción en Rosario, un hombre de 48 años fue detenido luego de ser sorprendido por la Policía mientras sujetaba a una mujer desnuda con una cadena y un collar para perros en plena calle. Ahora, un informe forense preliminar indica que el acusado podría no haber comprendido la criminalidad de sus actos, lo que obligará a la Justicia a esperar el resultado de una junta médica para definir si puede ser juzgado.

El detenido, identificado con las iniciales P. F. I., fue imputado este miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El hecho, calificado como violencia de género, abuso sexual y torturas, tuvo lugar el domingo por la tarde en una casa ubicada en Eva Perón al 6300, y derivó en una intervención policial luego de que vecinos alertaran al 911.

Durante la audiencia, un médico forense expuso un primer informe en el que sostuvo que el acusado “no comprendía la criminalidad de sus actos”, y planteó la posibilidad de que sea declarado inimputable. Ante esta evaluación preliminar, el especialista solicitó que se conforme una junta médica especial que lleve adelante un examen más exhaustivo.

Según indicaron las fuentes judiciales al medio local Rosario3, el procedimiento podría extenderse por hasta 60 días, durante los cuales el acusado permanecerá alojado en una dependencia del Servicio Penitenciario, con la orden judicial de garantizarle atención en salud mental.

El acusado fue detenido luego de que vecinos alertaran al 911 sobre una situación aberrante en la vía pública

La detención del hombre se produjo luego de que varios vecinos denunciaran al 911 la presencia de una joven encadenada en plena calle, desnuda y pidiendo ayuda. Al llegar al lugar, los policías se encontraron con una escena aberrante: la mujer estaba sujeta del cuello con una cadena y un collar para perros, y era arrastrada por el hombre hacia el interior de la vivienda. Cuando notó la presencia policial, el agresor intentó ingresar a su casa con la víctima y cerrar la puerta, pero fue reducido tras un forcejeo con los efectivos.

De inmediato, la joven fue asistida por un móvil del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y luego derivada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde se le diagnosticó un traumatismo en el brazo derecho.

Según consta en la denuncia, la víctima relató haber sido abusada sexualmente y mantenida cautiva y encadenada en el interior del domicilio del acusado, una casa que –según indicó– no reconocía.

En el lugar del hecho, los efectivos secuestraron una cadena con collar, una tijera escolar con mango violeta, un celular, una billetera y un juego de llaves. Los elementos fueron incorporados a la causa, en la que interviene el Poder Judicial de Rosario.

El imputado permanecerá bajo custodia con atención en salud mental mientras se realiza una junta médica especial (Fotos: Rosario3)

Mientras se espera el resultado del examen psiquiátrico definitivo, el caso permanece bajo análisis. Si bien la evaluación inicial del forense abrió la posibilidad de que P.F.I. no fuera consciente de sus actos, la definición final dependerá del informe que presente la junta médica interdisciplinaria. Solo entonces el juez a cargo podrá decidir si el imputado es o no es penalmente responsable de lo ocurrido.

De confirmarse la inimputabilidad, el acusado podría quedar exento de responsabilidad penal, aunque seguiría sujeto a medidas de seguridad en el marco de un proceso que contempla el abordaje de personas con padecimientos mentales en contexto de presunto delito. Mientras tanto, el agresor permanecerá detenido, con monitoreo permanente por parte de personal de salud mental.

De igual forma, la causa mantiene su calificación por violencia de género, abuso sexual y tortura, en tanto la víctima continúa recibiendo asistencia médica y acompañamiento.