El emotivo posteo de la mamá de Ángeles Rawson el día que su hija cumpliría 29 años

Jimena Aduriz le dedicó un posteo a la joven, asesinada en 2013 por Jorge Mangieri. “Trato de que no me invada la oscuridad este día”, escribió

“29 años! Es tu cumple mi amor!”. Así comienza el emotivo posteo que le dedicó este jueves Jimena Aduriz a su hija Ángeles Rawson, la joven que en 2013 fue asesinada por Jorge Mangeri tras un intento de abuso.

Fue en su perfil de Facebook donde la mujer compartió una foto de ambas abrazadas junto a una extensa carta, donde la recordó el día de su cumpleaños, rememoró cómo fue su nacimiento y le dijo cuánto la extraña.

“29 años que llenaste mi mundo de brillantina y perfume Barbie... Cuánto te disfruté, cuánto me enseñaste. Cada cumple era un festejo que esperábamos todo el año...”, se lee en el mensaje que acumuló decenas de comentarios y ‘me gusta’.

Y sigue: “Trato de que no me invada la oscuridad este día, pero a veces no puedo porque está ahí, en tu ausencia y se me caen todos los recuerdos de cada día desde ese miércoles tan felizzzz dónde te escuché llorar por primera vez. Te amo, feliz cumple mi amor, Mumina de mami”.

El emotivo posteo de la mamá de Ángeles Rawson

Jimena Aduriz suele utilizar sus redes sociales para dedicarle mensajes a su hija, víctima de uno de los femicidios más impactántes de las últimas décadas.

En junio, cuando se cumplió un nuevo aniversario de su muerte, había posteado: “Doce años y ayer. Doce años y todavía no entiendo nada. No te tengo hace 12 años, pero estos días tu ataúd pesa más y me permito descansar, llorándote y reviviendo cada pedacito de vida que vivimos juntas. Y te extraño y te amo, porque con una hija no existe el tiempo pasado o no debería existir”.

La publicación concluyó: “Mañana sigo, mi Mumina. Hoy no. Hasta el cielo de las nubes, te amo, mi amor. Mami”.

El crimen de Ángeles Rawson

El martes 11 de junio de 2013, un empleado que trabajaba en la cinta de traslado de material de residuos del Complejo Ambiental Norte 3 del CEAMSE de José León Suárez, observó algo extraño entre la basura que pasaban frente a sus ojos. Pensó que era un maniquí. Cuando se acercó a verificar, vio que lo que tenía enfrente era, en realidad, pedazos de un cuerpo humano. Inmediatamente frenó la cinta. Luego, se desmayó.

En simultáneo, a algunos kilómetros de allí, en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, una mujer llamada María Elena Jimena Aduriz llevaba 24 horas buscando a su hija de 16 años: Ángeles Rawson. Lo hacía junto a su pareja Sergio Opatowski, sus hijos y el papá de la chica, Franklin Rawson. Jimena explicaba ante la Justicia que la menor había ido a su clase de gimnasia del colegio Virgen del Valle y que, al regresar a media mañana, se había perdido su rastro.

Lo misterioso del caso era que, en la tarde de la desaparición, una cámara ubicada en Ravignani 2330, muy cercana al edificio en el que vivía la adolescente, la había tomado caminando. Es decir, Ángeles había llegado hasta la puerta de su casa antes de desaparecer.

Cuando la Justicia tomó intervención en la planta del CEAMSE, se encontró que en la cinta había restos de un cadáver. Se llevaron las partes para realizar un cotejo. A las pocas horas se conoció la noticia de que el cuerpo pertenecía Ángeles.

El mismo martes en que fue hallado el cuerpo, el médico forense Héctor Félix Konopka inició la primera autopsia al cuerpo de la adolescente. Ese estudio decía que Ángeles había muerto por el efecto del camión compactador. Es decir, que había sido arrojada con vida al contenedor de basura. Algún tiempo después, se exhumaron los restos y se realizó una junta médica que realizó una segunda autopsia. Allí arribaron a las conclusiones reales y finales. Ángeles sufrió un intento de ataque sexual, se resistió hasta frustrarlo y luego fue estrangulada de manera manual hasta la muerte para, finalmente, ser arrojada al container de basura.

