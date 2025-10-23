Crimen y Justicia

Detuvieron al líder de una banda que le disparó a quemarropa a un policía que trabaja como chofer en La Matanza

La víctima sufrió un robo piraña en Isidro Casanova y recibió dos disparos: uno en el maxilar y otro en el bíceps. La investigación permitió detener a dos sospechosos y hay cinco prófugos

Detuvieron al líder de una banda que le disparó a quemarropa a un policía que trabaja como chofer en La Matanza

El líder de una banda delictiva que atacaba a conductores de aplicación fue detenido tras una serie de allanamientos en Isidro Casanova, en el partido de La Matanza. El grupo, que utilizaba identidades falsas para solicitar viajes y luego asaltaba a las víctimas, fue identificado luego de un violento episodio ocurrido a finales de septiembre en el barrio San Alberto, donde un agente de la Policía Bonaerense fue gravemente herido.

El hecho que desencadenó la investigación tuvo lugar en la intersección de Germán Abdala y Adolfo Berro, cuando L. G. P., de 26 años, quien trabajaba como chofer para la plataforma de viajes durante sus horas libres, fue sorprendido por un grupo de entre siete y ocho individuos.

Los atacantes, que se hacían pasar por pasajeros utilizando identidades falsas, abordaron al conductor en un asalto tipo piraña.

Al intentar defenderse, recibió un disparo a quemarropa que ingresó por el maxilar derecho, atravesó la zona y salió por el lado izquierdo, quedando un fragmento del proyectil alojado en el parietal izquierdo. Además, otro disparo le provocó una herida de entrada y salida en el bíceps izquierdo.

Un vecino que transitaba por el lugar asistió de inmediato al policía herido. Lo trasladó en su propio vehículo al Hospital Paroissien de Casanova, donde los médicos lograron estabilizarlo. Posteriormente, la víctima fue derivada al Hospital Churruca para continuar con su recuperación. Actualmente, se encuentra fuera de peligro, según informaron fuentes de la investigación consultadas por Primer Plano Online.

Un vecino que transitaba por
Un vecino que transitaba por el lugar asistió de inmediato al policía herido y lo trasladó en su propio vehículo al Hospital Paroissien

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía N° 9 de La Matanza, dirigida por la fiscal Andrea Palín, quien coordinó las tareas investigativas junto al personal de la comisaría de San Alberto.

El análisis de las cámaras de seguridad y la toma de testimonios de testigos y vecinos permitieron identificar a los integrantes de la banda.

El operativo culminó con la detención de A. L. F., conocido como “Oso”, y de A. G. P., alias “Tarta”, quienes fueron localizados en viviendas situadas a pocas cuadras del lugar del ataque.

El juez Fernando Pinos Guevara, titular del Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza, ordenó un total de ocho allanamientos. Hay cinco órdenes de detención nacional e internacional que continúan vigentes para dar con el resto de los miembros de la organización delictiva.

La investigación judicial calificó el caso como homicidio en grado de tentativa y robo agravado por el uso de arma de fuego. Las autoridades continúan trabajando para desarticular por completo la banda, mientras la víctima se recupera tras el violento episodio.

