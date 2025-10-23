Detuvieron al líder de una banda que le disparó a quemarropa a un policía que trabaja como chofer en La Matanza

El líder de una banda delictiva que atacaba a conductores de aplicación fue detenido tras una serie de allanamientos en Isidro Casanova, en el partido de La Matanza. El grupo, que utilizaba identidades falsas para solicitar viajes y luego asaltaba a las víctimas, fue identificado luego de un violento episodio ocurrido a finales de septiembre en el barrio San Alberto, donde un agente de la Policía Bonaerense fue gravemente herido.

El hecho que desencadenó la investigación tuvo lugar en la intersección de Germán Abdala y Adolfo Berro, cuando L. G. P., de 26 años, quien trabajaba como chofer para la plataforma de viajes durante sus horas libres, fue sorprendido por un grupo de entre siete y ocho individuos.

Los atacantes, que se hacían pasar por pasajeros utilizando identidades falsas, abordaron al conductor en un asalto tipo piraña.

Al intentar defenderse, recibió un disparo a quemarropa que ingresó por el maxilar derecho, atravesó la zona y salió por el lado izquierdo, quedando un fragmento del proyectil alojado en el parietal izquierdo. Además, otro disparo le provocó una herida de entrada y salida en el bíceps izquierdo.

Un vecino que transitaba por el lugar asistió de inmediato al policía herido. Lo trasladó en su propio vehículo al Hospital Paroissien de Casanova, donde los médicos lograron estabilizarlo. Posteriormente, la víctima fue derivada al Hospital Churruca para continuar con su recuperación. Actualmente, se encuentra fuera de peligro, según informaron fuentes de la investigación consultadas por Primer Plano Online.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía N° 9 de La Matanza, dirigida por la fiscal Andrea Palín, quien coordinó las tareas investigativas junto al personal de la comisaría de San Alberto.

El análisis de las cámaras de seguridad y la toma de testimonios de testigos y vecinos permitieron identificar a los integrantes de la banda.

El operativo culminó con la detención de A. L. F., conocido como “Oso”, y de A. G. P., alias “Tarta”, quienes fueron localizados en viviendas situadas a pocas cuadras del lugar del ataque.

El juez Fernando Pinos Guevara, titular del Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza, ordenó un total de ocho allanamientos. Hay cinco órdenes de detención nacional e internacional que continúan vigentes para dar con el resto de los miembros de la organización delictiva.

La investigación judicial calificó el caso como homicidio en grado de tentativa y robo agravado por el uso de arma de fuego. Las autoridades continúan trabajando para desarticular por completo la banda, mientras la víctima se recupera tras el violento episodio.

Iba a ser padre en tres días y lo mataron a tiros

La madrugada del sábado, vecinos de Villa Dorrego en La Matanza reaccionaron con furia tras el asesinato de Franco Sebastián Guzmán, un joven de 22 años que fue baleado en la plaza San Lorenzo mientras compartía con amigos. El presunto autor, identificado como D. C. A., de 20 años, permanece prófugo y es buscado por la Policía Bonaerense.

Durante la jornada, familiares y allegados de la víctima identificaron al sospechoso y, en represalia, incendiaron su vivienda y otra casa vecina. Grabaciones de la protesta muestran a los manifestantes portando carteles con las leyendas “justicia” y “asesino” mientras prendían fuego la propiedad.

El ataque quedó registrado en video por residentes, quienes captaron el momento en que Guzmán cayó al suelo tras recibir dos disparos en el pecho. El hecho ocurrió a las 3.18 del sábado, cuando el agresor exigió que moviera su motocicleta y, tras una discusión, abrió fuego y huyó del lugar.

La investigación está a cargo del fiscal Diego Rulli, quien dispuso tres allanamientos en domicilios vinculados al imputado, todos con resultado negativo. El sospechoso habría escapado durante los disturbios que se produjeron frente a su casa, mientras la policía aguardaba refuerzos para realizar la requisa.

La familia de Guzmán denunció haber recibido amenazas de allegados al presunto homicida y solicitó custodia policial y una medida perimetral ante la fiscalía de Homicidios departamental en San Justo. “Estamos muy asustados y todavía muy angustiados, porque perdimos a mi hermano, un pibe inocente que no merecía morir así”, expresó Roxana, hermana de la víctima, en diálogo con este medio.