Un hombre fue detenido por vandalismo durante el acto de Javier Milei en Córdoba

El detenido fue sorprendido mientras hacía pintadas con aerosol y causó daños en un patrullero durante su aprehensión

En medio del fuerte operativo de seguridad desplegado por la Policía de Córdoba por la visita del presidente Javier Milei a la capital provincial, un hombre fue detenido mientras realizaba pintadas con aerosol sobre la explanada de la ex Plaza Vélez Sarsfield, recientemente rebautizada como Plaza España.

El hecho ocurrió durante la tarde de este martes, en paralelo con el acto encabezado por el mandatario en el centro cordobés, como parte de la recta final de la campaña legislativa de La Libertad Avanza.

Según informaron fuentes policiales, el individuo fue sorprendido en pleno acto de vandalismo, con dos latas de aerosol en su poder. Tras ser abordado por los efectivos, se tornó agresivo y provocó daños materiales a un patrullero.

La aprehensión se dio en el marco de un amplio despliegue de seguridad que involucró personal policial y fuerzas federales, apostados en distintos puntos estratégicos del centro de la ciudad por la presencia del jefe de Estado.

El operativo de seguridad incluyó un despliegue en distintos puntos del centro cordobés durante la actividad presidencial

El operativo se había intensificado en las inmediaciones de San Lorenzo e Ituzaingó, donde Milei encabezó una caminata junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el candidato a diputado nacional por Córdoba de La Libertad Avanza, Gonzalo Roca. Allí se congregaron militantes libertarios, quienes aguardaban al mandatario con banderas, cánticos y carteles de apoyo.

La jornada había comenzado con la llegada de Milei a la ciudad pasadas las 17. Luego de aterrizar, se dirigió a un hotel céntrico donde fue recibido por simpatizantes. Desde allí, se trasladó hasta el punto de inicio de la caminata. Minutos después de las 19.20, el Presidente arribó a bordo de una camioneta oficial y, ya en el lugar, se subió al techo del vehículo para saludar a los presentes. El gesto fue celebrado con entusiasmo por sus seguidores, que rápidamente buscaron acercarse, generando un momento de tensión que obligó al personal de seguridad a reforzar el cordón humano que rodeaba al mandatario.

Una vez en el suelo, Milei continuó el recorrido a pie, rodeado por militancia y dirigentes. El cierre de la caminata tuvo lugar en la explanada del Paseo del Buen Pastor, donde se encuentran las conocidas Aguas Danzantes. Allí, megáfono en mano, el Presidente tomó la palabra y dirigió un mensaje directo a sus seguidores, destacando lo que consideró los logros de su gestión y reforzando el pedido de acompañamiento electoral para las elecciones del próximo domingo.

“Les pido que nos sigan apoyando, porque esta vez el esfuerzo vale la pena”, expresó Milei ante la multitud, y agregó: “Entiendo que es aberrante tener 30 % de pobres, pero hoy sacamos de la pobreza a 12 millones de argentinos, argentinos que no comían y hoy sí comen”. Además, insistió en que “al asumir el cargo existían 9.000 piquetes anuales”, cifra que, según su afirmación, hoy “se redujo a cero”. En la misma línea, remarcó que los índices de inseguridad “alcanzaron los niveles más bajos de la historia” y subrayó el rol del Gobierno en el combate al narcotráfico.

Javier Milei encabezó una caminata en el centro de Córdoba junto a militantes y dirigentes de La Libertad Avanza

A su lado, Gonzalo Roca ponderó el papel de Córdoba en la economía nacional y afirmó que “los cordobeses tienen un compromiso con las ideas de la libertad”.

Sobre el final del acto, Milei reiteró su llamado a sostener el rumbo político y lanzó la consigna que viene utilizando como lema de campaña: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo!”. Después de eso, permaneció unos minutos saludando a los militantes que se acercaron a manifestarle su apoyo.

El evento en Córdoba forma parte de las dos últimas actividades que el presidente tiene previstas antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado de la Nación. El acto de cierre de campaña está programado para este jueves en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe.