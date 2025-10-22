Crimen y Justicia

Hallaron un cuerpo atado y envuelto en una frazada mientras flotaba a metros de una playa en Chubut

El cadáver tenía un golpe en la cabeza. Fue encontrado en la costa cerca de la ciudad de Rawson

Guardar
El rescate del cuerpo se
El rescate del cuerpo se produjo anoche

Un cuerpo sin vida fue hallado a orillas de una playa en la provincia de Chubut, en medio de una escena macabra: estaba flotando, maniatado y envuelto en una frazada polar, con un golpe en la cabeza.

De acuerdo con medios locales, el hallazgo se produjo este martes por la noche alrededor de las 19 horas, en la zona conocida como “Cara Talladas” de Playa Magagna, a las afueras de la ciudad de Rawson. Se encontraba atado de pies y manos con una soga. La herida en el cráneo, entre otros elementos, refuerza la sospecha de que se trató de un homicidio.

El subjefe de la Policía del Chubut, Mauricio Zabala, en diálogo con la prensa provincial, dio detalles sobre el hallazgo. Según dijo, el cadáver pertenece a un hombre de entre 30 y 40 años, y fue encontrado frente a una roca, situada en una zona de difícil acceso. Asimismo, confirmó que el cuerpo estaba envuelto en la frazada y se le veían unas ataduras en las manos.

El operativo se inició después de que un grupo de personas que paseaba por la costa observaran la presencia del cuerpo y dieran aviso a las autoridades.

Una vez retirado de la playa, los restos fueron trasladados a la morgue judicial de Trelew, donde se realizará la autopsia para establecer la causa de muerte y la identidad de la víctima. Los restos fueron rescatados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, de Prefectura Naval Argentina, Policía de Playa Unión, División Científica y Brigada de Investigaciones.

La investigación está encabezada por el fiscal Leonardo Cheuqueman, quien trabaja junto a la Policía Científica en la recolección de pruebas y esclarecimiento del hecho.

Según el medio LA17, las autoridades confirmaron que ya se cruzan datos con denuncias de personas desaparecidas en Rawson, Trelew y Puerto Madryn. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis.

El sitio donde fue encontrado el cuerpo, a unos 15 kilómetros de Rawson, -señala el medio- es una zona solitaria y de difícil acceso, lo que refuerza la presunción de que el cuerpo fue arrojado allí para que no fuera encontrado con facilidad.

Búsqueda de los jubilados de Chubut

El cuerpo encontrado se da en medio de un contexto particular en Chubut, donde desde hace 11 días la provincia está en vilo por la misteriosa desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), la pareja de jubilados que es intensamente buscada por tierra, mar y aire en la zona de Cañadón Visser y de Rocas Coloradas, a más de 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia.

El fiscal Jefe de la provincia, Cristian Olazábal, sobrevoló en un helicóptero de la Prefectura Naval, el sector donde fue hallada la Toyota Hilux color beige, con cúpula, en la que la pareja se movilizaba la pareja. “Se hizo una búsqueda cuadrada expandida de 10 kilómetros desde las coordenadas del hallazgo de la camioneta”, indicó el funcionario.

Esta mañana, en diálogo con Telefe, el funcionario indicó que la búsqueda de los jubilados se amplió en sentido al oeste. Durante los últimos días, los operativos se centraron en el área cercana a la costa. Sin embargo, ante la falta de pistas, los efectivos que participan del procedimiento decidieron movilizarse en sentido contrario y buscarlos en las inmediaciones de la ruta 3.

Temas Relacionados

Chubutcrimencuerpo halladocadáverTrelewRawsonplayaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo buscan a los jubilados desaparecidos en Chubut y qué encontraron en su camioneta

Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) llevan 11 días desaparecidos. El fiscal sobrevoló la zona. Investigan si fueron víctimas de un delito o un accidente

Cómo buscan a los jubilados

La mamá de la joven argentina que era buscada en España recibió un llamado de la Policía y viaja para encontrarse con su hija

Gabriela, mamá de Paola, contó que durante la comunicación le dijeron que la joven se encontraba en buen estado. Este mediodía volará hacia el Viejo Continente para verificarlo en persona

La mamá de la joven

Atraparon a otro prófugo por el asesinato de un hombre en un enfrentamiento entre bandas en Chaco

Gastón “Cuervito” Salinas murió el 15 de octubre pasado en la localidad de Villa Libertad en Chaco. Ya hay cinco detenidos y otros dos aún son buscados por la Justicia

Atraparon a otro prófugo por

Hoy se conocerá el veredicto contra el hombre que mató, descuartizó y quemó en la parrilla a su vecina en Campana

Agustín Chiminelli invitó a su vecina a pasar a su casa y, tras forcejeos y golpes, la mató con una mancuerna e intentó quemar el cadáver en una parrilla

Hoy se conocerá el veredicto

Desbarataron una banda que se dedicaba al tráfico ilegal de personas desde Chile a Neuquén

Ingresaban al país ciudadanos chilenos. Se incautó mercadería ilegal. Hay tres detenidos

Desbarataron una banda que se
ÚLTIMAS NOTICIAS
Avance contra la epilepsia: científicos

Avance contra la epilepsia: científicos argentinos identificaron biomarcadores que pueden ayudar al diagnóstico

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 22 de octubre

Un juez federal de Rosario, más complicado: la pista de los 10 millones de dólares que habría facilitado a un financista

Cristina Kirchner saludó a Estela de Carlotto en su cumpleaños N° 95: “Es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país”

Cuál es la edad límite para sacar la Licencia Nacional de Conducir y por cuánto tiempo rige

INFOBAE AMÉRICA
Murió Dionysis Savvopoulos, ícono de

Murió Dionysis Savvopoulos, ícono de la música griega

Una onda gigantesca recorre la Vía Láctea y sorprende a los astrónomos

La historia del SS Ancón, el primer barco que pasó por el Canal de Panamá

Condenan a un menor en Uruguay por participar en el crimen de un ex juez: las desesperantes horas finales

Meloni reiteró que no enviará tropas a Ucrania y que sólo reconocerá a Palestina sin Hamas

TELESHOW
Romance confirmado: la primera foto

Romance confirmado: la primera foto en público de Adrián Suar y Rocío Robles

La periodista Paula D’Ambrosio fue mamá por primera vez: “Nació con música y con aroma a gardenias”

Luis Ventura habló del lado menos glamoroso de Masterchef Celebrity: “Todos vamos por los 50 millones”

La hija de Paola Krum y Joaquín Furriel cumplió 17 años: el emotivo saludo de la actriz y la foto a pura sonrisa

Pampita aclaró sus dichos sobre Evangelina Anderson que generaron polémica: “No hablo mal de otras mujeres”