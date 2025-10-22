Crimen y Justicia

El acusado por el femicidio de Romina Videla en La Plata intentó desligarse del crimen en el juicio: “Soy inocente”

Héctor Carrizo de 69 años, está acusado de incendiar la vivienda donde se encontraba la mujer, que murió luego por las graves heridas sufridas. La Fiscalía pidió perpetua

La víctima Romina Videla y
La víctima Romina Videla y el acusado, su pareja Héctor Carrizo

A cinco años del femicidio de Romina Videla, finalizó el juicio contra Héctor Carrizo, acusado de prender fuego y matar a quien era su pareja en la localidad de Melchor Romero. En este contexto, el hombre insistió con su inocencia, pero el fiscal solicitó que recaiga sobre él una pena a prisión perpetua.

El hombre de 69 años, imputado por incendio, amenazas y homicidio agravado por mediar violencia de género, se dirigió al tribunal y expresó: “Soy inocente”. Esas fueron sus últimas palabras antes de que el Tribunal Oral en lo Criminal IV, integrado por los jueces Carolina Crispiani, Andrés Vitali y Emir Alfredo Caputo Tártara, anunciaran que el veredicto se conocerá a fines de noviembre.

El fiscal Lucas Domski, a cargo de los argumentos, fundamentó su pedido de la pena máxima al considerar que el incendio que causó la muerte de Videla, el 12 de marzo de 2020, fue provocado de manera intencional por Carrizo. El representante del Ministerio Público remarcó que existían denuncias previas presentadas por la víctima y alegó que el hecho constituyó el desenlace de una relación signada por episodios de violencia de género, según información del portal 0221.

Por su parte, los defensores Juan y Miguel Di Nardo reclamaron la absolución de su defendido, al argumentar que la hipótesis de la Fiscalía carece de sustento probatorio y describieron la acusación como “ilógica”. En ese sentido, plantearon que “no hay pruebas periciales que determinen el origen intencional del incendio ni testigos que hayan presenciado alguna agresión”. El desarrollo de la jornada se dio en un medio de un ambiente de tensión, de acuerdo con lo consignado por el mencionado portal.

El Ministerio Público fiscal pidió
El Ministerio Público fiscal pidió prisión perpetua

El hecho por el que Carrizo está siendo juzgado ocurrió en una vivienda de la calle 519 entre 184 y 185, de la periferia platense. Según la reconstrucción de la Unidad Funcional de Instrucción N°17 de La Plata, bajo la dirección de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, la secuencia comenzó con una discusión entre ambos adultos. Posteriormente, el hombre sacó a las hijas de ambos de la casa y, luego de insultarla e impedirle salir del lugar, prendió fuego la vivienda.

El resto de los hijos de la víctima y el atacante lograron escapar de las llamas, pero Videla no lo consiguió y sufrió graves quemaduras. Los gritos de la víctima alertaron a los vecinos, que llamaron a la Policía y a los Bomberos, quienes, al llegar, lograron rescatar a la mujer y sofocar el incendio.

De inmediato, fue trasladada al Hospital Alejandro Korn con quemaduras que afectaban el 80% de su superficie corporal, pero poco después falleció en el Instituto del Quemado.

En el vínculo de la pareja existían denuncias previas realizadas por parte de la mujer, quien aseguraba haber recibido amenazas de muerte del acusado. La víctima era madre de seis hijos, cuatro de una relación anterior y dos de la unión con Carrizo, quienes en aquel momento quedaron al resguardo de la primera pareja del acusado.

El proceso oral se inició el 28 de agosto pasado en los tribunales de la capital bonaerense, por los cargos de incendio, amenazas y homicidio agravado por mediar violencia de género. Uno de los ejes centrales del debate giró en torno al origen del incendio. El fiscal Domski defendió la postura de que existió intención por parte de Carrizo de causar la muerte de Videla a través del fuego.

Al cierre del reciente debate, Carrizo utilizó su oportunidad procesal final para insistir adelante de los jueces con su inocencia.

