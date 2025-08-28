Comienza el juicio contra el hombre acusado de prender fuego y matar a su pareja en La Plata

Comienza hoy en los Tribunales de La Plata el juicio contra el hombre acusado de prender fuego y matar a su pareja en Melchor Romero (El Bonaerense)

Este jueves 28 de agosto inicia en La Plata el juicio oral contra Héctor Carrizo, acusado de asesinar a su pareja Romina Videla en 2020 en la localidad de Melchor Romero.

Carrizo, de 65 años, será juzgado en los tribunales a partir de las 10 de la mañana. Está imputado por los delitos de "incendio, amenazas y homicidio agravado por mediar violencia de género”.

La causa se encuentra en manos de María Eugenia Di Lorenzo, de la Fiscalía N°17 de La Plata, quien coordinó la instrucción que buscó esclarecer la mecánica del crimen.

El hecho, calificado como femicidio según los criterios judiciales y normativos vigentes, tuvo lugar el 12 de marzo de 2020 en una vivienda ubicada en la calle 519 entre 184 y 185, según informó el portal LaBuenaInfo.

La reconstrucción oficial señala que, tras una discusión, Carrizo sacó a los hijos menores de la casa y prendió fuego el inmueble con Videla dentro, para luego darse a la fuga. La mujer falleció horas más tarde tras ser trasladada al Hospital Alejandro Korn, a causa de quemaduras que cubrieron el 80% de su cuerpo.

La Unidad Funcional de Instrucción N°17 de La Plata, bajo dirección de Di Lorenzo, reconstruyó en la fase investigativa que Videla era madre de seis niños, cuatro de ellos fruto de una relación anterior y dos del vínculo con el acusado.

Además, en el expediente, se incluyen denuncias previas presentadas por la víctima. La mujer había asegurado en varias ocasiones que recibió amenazas de muerte directas por parte de quien terminó siendo su asesino.

Durante las audiencias previstas, el tribunal escuchará la declaración de testigos cercanos a la víctima. También está previsto que declaren miembros del personal médico que intervino en la escena y en la asistencia posterior de la mujer.

Dada la imputación que recae sobre el hombre, se espera que la fiscal solicite una pena a prisión perpetua.

En la jornada inicial del debate oral se prevé la reproducción de documentación y de registros de denuncia, así como la exposición de las circunstancias en que Videla buscó ayuda, meses antes del desenlace fatal.

Carrizo permanece detenido y deberá responder a los cargos en presencia de la Fiscalía y de la defensa oficial.

Las audiencias continuarán en los próximos días con la declaración de los principales testigos y la producción de pruebas periciales.

Un hombre intentó prender fuego a su expareja policía en San Juan

Días atrás, la ex pareja de una oficial de policía de la provincia de San Juan quedó detenida luego de querer incendiarla dentro de su vehículo. El hombre tenía una restricción de acercamiento por varios antecedentes de violencia.

El hecho sucedió en el departamento de 25 de Mayo, tras una jornada de servicio cumplida por la víctima, quien se dirigía a su domicilio. De acuerdo con la información, la mujer se encontraba a bordo de su propio vehículo cuando fue interceptada por el agresor.

El hombre subió al auto y, tras una fuerte discusión, descendió del vehículo. Sin embargo, el episodio no terminó ahí, dado que al instante de haber bajado roció el interior del auto con un líquido inflamable con la intención de prenderlo fuego mientras la mujer permanecía dentro.

Los testigos del hecho dieron aviso inmediato al 911, lo que permitió llegar a tiempo y brindar asistencia a la mujer que había logrado escapar antes de que se concretara el ataque. De esta manera, fue derivada al Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género, donde recibió contención y acompañamiento profesional.

El caso quedó rápidamente bajo investigación de la Policía de San Juan y la Comisaría 38º, mientras los efectivos policiales desplegaron un operativo en la zona para dar con el hombre. El presunto responsable quedó detenido poco después, en el departamento de Caucete, y fue trasladado a la Comisaría Novena, donde permanece a disposición de las autoridades judiciales que deberán definir las acciones legales correspondientes.

El hombre ya había protagonizado otros episodios violentos contra su ex, por lo que tenía una restricción perimetral.