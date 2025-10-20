Robaron a una pareja de jubilados en La Plata: denuncian que los delincuentes marcaron la casa

La cuadra de la localidad de Los Hornos en La Plata donde al menos cuatro delincuentes robaron a una pareja de jubilados mientras dormían (Google Maps)

En la madrugada del sábado, un hombre de 75 años y su esposa fueron víctimas de un robo a mano armada en su casa de Los Hornos, ubicada en la calle 157 entre 64 y 65. El hecho ocurrió cuando los jubilados dormían.

El ataque comenzó aproximadamente a las 3 de la mañana, cuando tres individuos encapuchados ingresaron a la vivienda tras forzar una ventana del primer piso.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Policía, los ladrones se dirigieron directamente al dormitorio principal, donde amenazaron al matrimonio y exigieron dinero y, especialmente, dólares.

La víctima afirmó que los ladrones permanecieron cerca de una hora en el interior de la propiedad, revolviendo cajones y placares. Así, lograron sustraer varias alhajas, entre ellas la alianza de casamiento de la mujer, y dinero en efectivo, además de documentación personal y otros valores familiares. Antes de retirarse, tomaron el Honda Fit de la familia para huir, vehículo que también contenía papeles identificatorios.

Según informó el medio local 0221, el grupo delictivo actuó con precisión y violencia. Durante el robo, el damnificado fue atado con una prenda de su esposa.

El hombre, que prefirió mantener su identidad en reserva, relató que escuchó al menos una cuarta voz fuera de la vivienda, lo que sugiere la posible participación de un cómplice que actuó como apoyo o “campana”.

Uno de los datos que llama la atención en el relato de la víctima es la mención de un posible relevamiento previo del lugar. Una vecina había observado a un hombre desconocido tomando medidas del frente de la casa el día anterior al robo.

La Policía local tomó declaración a otros vecinos en busca de testimonios que permitan establecer si el grupo delictivo actuó antes en el barrio o seleccionó la casa tras realizar una vigilancia previa.

Hasta el momento, el Honda Fit del matrimonio no fue recuperado y los investigadores se abocan al análisis de cámaras y posibles huellas en la vivienda para localizar a los autores.

La Policía analiza las cámaras de seguridad de la zona para dar con los delincuentes

Asaltaron a una jubilada en su casa de La Plata

Un mes atrás, y también en La Plata, más específicamente en el Parque San Martín, una jubilada de 90 años fue víctima de un asalto en su propia vivienda. El episodio se registró en una casa ubicada cerca de la intersección de las calles 26 y 55.

El hecho ocurrió cuando la víctima salió al patio trasero durante las primeras horas del día. En ese momento, tres delincuentes encapuchados aparecieron de forma sorpresiva y la obligaron a regresar al interior de la vivienda. Allí comenzó un lapso de poco más de una hora en el que los asaltantes revisaron cada rincón en busca de dinero y objetos de valor.

La víctima relató que los atacantes sabían perfectamente cómo ingresar a la propiedad y esperaron el momento indicado para hacerlo. Todos tenían sus rostros cubiertos para evitar ser identificados.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, los ladrones nunca la agredieron físicamente, sino que la mantuvieron sujeta en el comedor mientras inspeccionaban toda la vivienda. Los espacios quedaron totalmente desordenados, ya que dieron vuelta todo hasta encontrar plata.

A pesar del miedo, la mujer aseguró que no sufrió golpes ni lesiones. Además, indicó que los delincuentes llegaron incluso a alcanzarle un vaso de agua al notar que se encontraba en estado de shock, producto de la tensión vivida y la angustia.

Según las fuentes policiales, los ladrones permanecieron aproximadamente una hora dentro de la vivienda y huyeron sin dejar rastros ni causar lesiones físicas. Tras el incidente, la vecina se comunicó por sus propios medios con familiares y personal policial, quienes acudieron de inmediato.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires tomó intervención tras la denuncia. Un móvil de la comisaría correspondiente se acercó al lugar, donde entrevistó a la mujer y realizó una inspección ocular en la propiedad. Los agentes tomaron cuenta del desorden en todas las dependencias y levantaron testimonios. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre los elementos robados ni la suma sustraída.

La investigación apunta a establecer si los delincuentes actuaron con datos previos sobre la presencia de dinero en la vivienda y si contaban con cómplices en las inmediaciones, analizaron fuentes del caso. También se relevaron imágenes de cámaras de seguridad privadas y públicas del entorno para intentar identificar la llegada y huida de los asaltantes.