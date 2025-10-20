L-Gante sumó otra causa en la Justicia: ahora por intentar llevarse una moto de la Policía

L-Gante sumó otro escándalo

Un confuso episodio involucró al cantante Elián Ángel Valenzuela, conocido artísticamente como “L-Gante”, tras su presentación en la ciudad bonaerense de Roque Pérez, en el marco de los festejos por el 112° aniversario del arribo del primer tren a la localidad.

El hecho, que trascendió en las últimas horas, ocurrió el 28 de septiembre pasado alrededor de las 22:50, y derivó en una causa judicial por “hurto en grado de tentativa”, con intervención de la UFI N°1 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de Patricia Hortel, y de la Ayudantía Fiscal local.

Durante la jornada, el artista brindó su espectáculo ante unas nueve mil personas sin que se registraran incidentes. Sin embargo, al finalizar el evento, se desencadenó una secuencia que terminó con una intervención policial y una causa que le valió la imputación al músico del género 420.

De acuerdo a la información a la que accedió Infobae, personal de policial de Roque Pérez escoltaba el vehículo BMW negro en el que se desplazaba Valenzuela, con el propósito de facilitar su salida de la ciudad.

El músico del género 420 también “circuló a alta velocidad”

En ese trayecto, el conductor del BMW —según consta en las actuaciones— aumentó la velocidad, lo que dificultó la tarea de custodia. Luego, realizó una maniobra brusca en la intersección de las calles Gutiérrez y Soler, donde detuvo el vehículo y subió momentáneamente a una motocicleta Bajaj Rouser conducida por un tercero. Pocos segundos después, regresó a su auto y continuó su marcha.

Al llegar a la rotonda de Ruta 205 y acceso Gutiérrez, una gran cantidad de personas se había reunido para despedirlo. Ante esa situación, policías de la Bonaerense descendieron de sus móviles para despejar la calzada y prevenir posibles desbordes.

En ese contexto, y de manera repentina e intempestiva, Elian Valenzuela abordó una motocicleta policial Gilera Boge 300, que se encontraba al mando de un oficial inspector.

El policía, al advertir la maniobra, subió de inmediato al rodado para intentar detener el accionar, mientras Valenzuela logró avanzar algunos metros antes de ser obligado a frenar.

Según la información oficial, el músico descendió del vehículo y se dio a la fuga corriendo, logrando subir nuevamente a su BMW para escapar a gran velocidad por Ruta 205 en dirección a Lobos, sin que los policías lograran interceptarlo.

En castellano, las fuentes del caso consultadas por este medio describieron el último de los escándalos vinculados a L-Gante así: “Hizo dos metros con la moto de la Policía haciéndose el canchero y lo bajaron. Se fue corriendo y escapó“.

Por disposición del Ayudante Fiscal de Roque Pérez, a cargo de Luciano Di Grasia, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes por “hurto en grado de tentativa”, con Elián Valenzuela como imputado.

La suspensión en Uruguay de sus shows

Un día después del escándalo en Roque Pérez, la suspensión de los conciertos de L-Gante en Uruguay generó una ola de reacciones, especialmente tras conocerse que el artista habría recibido únicamente el 35 % de lo acordado para sus presentaciones.

Esta situación fue confirmada por Luis Perdomo, amigo cercano al cantante, quien explicó que la decisión de cancelar la gira se debió a incumplimientos económicos por parte de los organizadores.

La cancelación inesperada del concierto del artista L-Gante en Tacuarembó formaba parte de una breve gira del argentino por el norte de Uruguay, e incluía también presentaciones en Artigas y Bella Unión.

La ausencia del avión privado que debía trasladar al cantante a Salto fue el primer indicio de que la gira no se desarrollaría según lo previsto. Desde la producción de L-Gante comunicaron que no viajarían y propusieron reprogramar las fechas para más adelante, lo que desató la indignación de los empresarios responsables de la organización.