Escándalo con L-Gante por la cancelación de sus shows en Uruguay: versiones cruzadas y una disputa económica

L-Gante no se presentó en Uruguay (Infama - América)

La reciente suspensión de los conciertos de L-Gante en Uruguay generó una ola de reacciones, especialmente tras conocerse que el artista habría recibido únicamente el 35 % de lo acordado para sus presentaciones. Esta situación fue confirmada por Luis Perdomo, amigo cercano al cantante, quien explicó que la decisión de cancelar la gira se debió a incumplimientos económicos por parte de los organizadores.

Según declaraciones recogidas por Infama, un periodista uruguayo relató que L-Gante ya había dejado sin presentaciones a dos locales nocturnos en marzo y que, en esta ocasión, volvió a cancelar en tres establecimientos.

El periodista afirmó que el artista suspendió la gira de manera unilateral. Frente a esto, Luis Perdomo reconoció que los hechos relatados eran ciertos, pero matizó que la explicación de fondo era diferente. Perdomo detalló que, de acuerdo con la información que él maneja, el problema había sido otro. “Lo que yo tengo entendido es que no se cumplió con la parte económica, el artista antes de subirse al avión tiene que tener toda la logística antes de llegar al país”, explicó Perdomo a Infama. Añadió que la realidad fue que el artista solo recibió el 35 % de lo pactado y que el pago debía completarse un día antes del show, algo que finalmente no ocurrió.

(@lgante_keloke)

La palabra de los empresarios uruguayos

La cancelación inesperada del concierto del artista L-Gante en Tacuarembó generó una fuerte reacción entre los organizadores locales, quienes expresaron su malestar por las consecuencias económicas y logísticas derivadas de la suspensión.

El evento, que formaba parte de una breve gira del artista argentino por el norte de Uruguay, incluía también presentaciones en Artigas y Bella Unión. La ausencia del avión privado que debía trasladar al cantante a Salto fue el primer indicio de que la gira no se desarrollaría según lo previsto. Desde la producción de L-Gante comunicaron que no viajarían y propusieron reprogramar las fechas para más adelante, lo que desató la indignación de los empresarios responsables de la organización.

Estos afirmaron haber cumplido con todos los requerimientos exigidos por el equipo del artista, desde la adecuación del lugar hasta la adquisición de insumos y servicios específicos. Uno de los productores, en diálogo con Montevideo Portal, detalló la magnitud de la inversión realizada: “Nosotros hicimos una inversión muy grande para poder confirmar este fin de semana, invirtiendo miles de dólares. Le pagamos al representante y tenemos la documentación que lo avala, hubo que invertir para cumplir con las exigencias, pagar los viáticos por adelantado, contratar el rider, alquilarle instrumentos, sonido y los efectos para el show. Contratamos avión, hotel, seguridad, organización”, argumentó el empresario expresando su punto de vista.

“Estoy muy decepcionado, tengo que devolver las entradas, con todo lo que eso implica y el desprestigio”, prosiguió, poniendo el foco en los inconvenientes generados por la cancelación del concierto. “En estos días veremos qué acciones legales vamos a tomar, porque esta actitud unilateral de suspensión que ha realizado el cantante es de una irresponsabilidad enorme. Cero profesionalismo, esta actitud nos ha causado un perjuicio millonario”.

La situación dejó en evidencia el nivel de exigencia y las expectativas depositadas en la gira de L-Gante, así como el descontento de los empresarios locales ante lo que consideran un incumplimiento contractual de gran magnitud.

Fabiana Cantilo contra el cantante L-Gante

Fabiana Cantiló arremetió contra L-Gante: “Son los errores de la vida”

En la presentación de su película Lágrimas de fuego, Fabiana Cantilo lanzó duras críticas contra L-Gante y el reggaeton durante una entrevista con el programa Los profesionales de siempre de El Nueve. La artista calificó al cantante y al género urbano como "los errores de la vida“, dejando en claro su rechazo tanto a la música como a las letras de este estilo.

Al ser consultada sobre su opinión respecto a L-Gante, la intérprete de “Mi enfermedad” y “Mary Poppins y el deshollinador” fue tajante: “No me preguntes más por él. Es un problema. Son los errores de la vida. Me lo puse a escuchar y habla con sus amigos”, expresó entre risas. Además, remarcó que no comprende ni se interesa por el trabajo del cumbiero, diferenciándolo de otros exponentes urbanos como Ca7riel & Paco Amoroso, Trueno y Wos, a quienes sí elogió.

.