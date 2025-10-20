Crimen y Justicia

Detuvieron a un concejal electo de La Libertad Avanza por amenazar a su pareja con un arma

Ignacio “Nacho” Contreras fue electo en septiembre para asumir en diciembre de este año, en el Concejo Deliberante de San Vicente. Habría realizado, al menos, dos disparos para amedrentar a la joven

Guardar
Nacho Contreras, el concejal electo
Nacho Contreras, el concejal electo de La Libertad Avanza en San Vicente denunciado por su propia pareja por intento de femicidio

Un concejal de La Libertad Avanza fue detenido en San Vicente acusado de amenazar a su pareja con un arma de fuego y realizar disparos para amedrentarla. Se trata de Ignacio “Nacho” Contreras, quien fue electo en las elecciones del 7 de septiembre para ocupar el cargo desde diciembre de este año.

La detención de Contreras, de 51 años, ocurrió este domingo cuando efectivos del comando de patrullas acudieron hasta el campo “Mi Viejo”, ubicado sobre camino Once Boca, propiedad del referente local, indicaron fuentes del caso a Infobae.

De acuerdo a la información, se habrían escuchado al menos dos detonaciones de arma de fuego dentro de la vivienda, motivo por el cual los agentes fueron hasta el lugar y allí se entrevistaron con A.J., de 24 años, quien manifestó que, tras haber mantenido una discusión con Contreras, el referente liberal local había disparado dentro de la propiedad.

El video que se viralizó en redes

Al realizar una inspección en el lugar, los uniformados hallaron en el baño de la planta baja una pistola calibre 9 mm y vainas servidas. También observaron desorden general en la casa.

Tras una comunicación con la titular de la fiscalía descentralizada, Karina Guyot, se dispuso la aprehensión del concejal y se ordenó la presencia de peritos en el lugar. Al mismo tiempo, se dispuso el secuestro de los elementos hallados.

El concejal electo fue trasladado a la Comisaría Primera de San Vicente, donde quedó alojado, a la espera de una resolución judicial sobre su situación.

Respecto a la joven, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia de ese distrito a fines de recepcionarle declaración en la causa caratulada como amenazas agravadas.

Contreras es conocido en la región por ser el dueño de la fábrica y cadena de comercios “Lácteos Mi Viejo”. Lideró la lista del espacio de Javier Milei en las elecciones municipales del pasado 7 de septiembre. El próximo 10 de diciembre debe asumir su banca en el Concejo Deliberante de San Vicente.

Por otro lado, un video, presuntamente grabado por la víctima, se viralizó en redes sociales, en las últimas horas. La grabación, que fue publicad en la cuenta oficial de la cadena de lácteos, muestra una discusión entre ambos por una supuesta infidelidad del libertario. A ese intercambio de palabras le habría seguido la secuencia de los tiros, detallaron las fuentes.

Temas Relacionados

Ignacio ContrerasLa Libertad AvanzaSan Vicenteúltimas noticias

Últimas Noticias

Un policía que trabajaba como chofer de aplicación mató a un adolescente que intentó asaltarlo

Ocurrió este sábado en la localidad de El Palomar, partido de Morón. El ladrón, de 16 años, fue trasladado herido al hospital Posadas por sus dos cómplices, quienes fueron demorados a la espera de ser indagados por la Justicia

Un policía que trabajaba como

Video: el momento en que una chica de 16 años es impactada por una bala en medio de una pelea a la salida de una fiesta en Paraná

Jazmín Ayesha González viajaba como acompañante en una moto de un amigo cuando recibió un disparo en la cabeza. Investigan si conocía al autor del tiro. Hay tres detenidos por el homicidio

Video: el momento en que

Llegó a su casa de Villa Devoto y lo abordaron motochorros armados: le robaron la moto, el celular y la campera

Ocurrió este domingo por la noche, sobre la calle Tinogasta, y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la propiedad. El momento en el que le apuntan a la cabeza

Llegó a su casa de

La búsqueda de los jubilados en Rocas Coloradas: familiares piden abrir la camioneta que apareció encajada en el barro

Este lunes llegó a Comodoro Rivadavia una Brigada K9, que se sumó al operativo de rastrillaje en esa zona de Chubut. Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79) están desaparecidos desde el sábado 11 de octubre

La búsqueda de los jubilados

La Justicia descubrió los alias de los narcos que ordenaron el triple femicidio de Lara, Morena y Brenda

El dato fue enviado a la UFI de Homicidios de La Matanza por sectores de inteligencia de la policía de Trujillo, en Perú, de donde es oriunda la banda de “Pequeño J” y su familia. Inminente firma de las prisiones preventivas de los acusados y el pase de la causa al fuero federal

La Justicia descubrió los alias
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reportan fallas en pagos y

Reportan fallas en pagos y transferencias por la caída de un servicio web global: afecta a apps bancarias y billeteras digitales

Los 3 trucos para mejorar una salsa de tomate que quedó ácida

Qué es el narcisismo y cuál es la diferencia con la autoestima saludable

La Economía del Conocimiento alcanzó un récord histórico de exportaciones de casi USD 9.700 millones impulsada por la IA

Cómo es la nueva herramienta que permite a los jubilados de PAMI resolver reclamos médicos sin demora

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos y Rusia ajustan

Estados Unidos y Rusia ajustan los preparativos de la cumbre entre Trump y Putin en Budapest

Una Honduras de oportunidades: el 30 de noviembre trasformaremos la patria con trabajo y visión

Salud mental en Colombia: EPS responde tras denuncia de joven paciente

Stellan Skarsgard: “Deberías poder tener derecho a terminar tu vida cuando estés listo”

Los nuevos tratamientos para microplásticos siguen avanzando: cuáles son las pruebas de su eficacia

TELESHOW
Chechu Bonelli estaría iniciando un

Chechu Bonelli estaría iniciando un apasionado romance con un famoso conductor: las imágenes en un boliche porteño

Los guitarristas de Guns N’ Roses en una particular producción de fotos en el Cementerio de la Recoleta

Cinthia Fernández sorprendió a sus hijas en pleno viaje de egresadas: “Si Mahoma no va a la montaña...”

El divertido guiño de Juana Viale al conflicto entre la China Suárez y Pampita: “Palta como en el motorhome”

Catherine Fulop tendrá que ser operada luego de la caída en el show de Erreway: los detalles