Detuvieron a un concejal electo de La Libertad Avanza por amenazar a su pareja con un arma

Nacho Contreras, el concejal electo de La Libertad Avanza en San Vicente denunciado por su propia pareja por intento de femicidio

Un concejal de La Libertad Avanza fue detenido en San Vicente acusado de amenazar a su pareja con un arma de fuego y realizar disparos para amedrentarla. Se trata de Ignacio “Nacho” Contreras, quien fue electo en las elecciones del 7 de septiembre para ocupar el cargo desde diciembre de este año.

La detención de Contreras, de 51 años, ocurrió este domingo cuando efectivos del comando de patrullas acudieron hasta el campo “Mi Viejo”, ubicado sobre camino Once Boca, propiedad del referente local, indicaron fuentes del caso a Infobae.

De acuerdo a la información, se habrían escuchado al menos dos detonaciones de arma de fuego dentro de la vivienda, motivo por el cual los agentes fueron hasta el lugar y allí se entrevistaron con A.J., de 24 años, quien manifestó que, tras haber mantenido una discusión con Contreras, el referente liberal local había disparado dentro de la propiedad.

El video que se viralizó en redes

Al realizar una inspección en el lugar, los uniformados hallaron en el baño de la planta baja una pistola calibre 9 mm y vainas servidas. También observaron desorden general en la casa.

Tras una comunicación con la titular de la fiscalía descentralizada, Karina Guyot, se dispuso la aprehensión del concejal y se ordenó la presencia de peritos en el lugar. Al mismo tiempo, se dispuso el secuestro de los elementos hallados.

El concejal electo fue trasladado a la Comisaría Primera de San Vicente, donde quedó alojado, a la espera de una resolución judicial sobre su situación.

Respecto a la joven, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia de ese distrito a fines de recepcionarle declaración en la causa caratulada como amenazas agravadas.

Contreras es conocido en la región por ser el dueño de la fábrica y cadena de comercios “Lácteos Mi Viejo”. Lideró la lista del espacio de Javier Milei en las elecciones municipales del pasado 7 de septiembre. El próximo 10 de diciembre debe asumir su banca en el Concejo Deliberante de San Vicente.

Por otro lado, un video, presuntamente grabado por la víctima, se viralizó en redes sociales, en las últimas horas. La grabación, que fue publicad en la cuenta oficial de la cadena de lácteos, muestra una discusión entre ambos por una supuesta infidelidad del libertario. A ese intercambio de palabras le habría seguido la secuencia de los tiros, detallaron las fuentes.