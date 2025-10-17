Crimen y Justicia

Espeluznante hallazgo en Santiago del Estero: encontraron un bebé muerto en una caja de zapatos

El macabro hecho fue descubierto en un basural, a 50 metros de la ruta 92 que atraviesa el pueblo de Otumpa, al noreste de la provincia. Podría tratarse de un aborto reciente o un parto clandestino

Una postal de Otumpa, una
Una postal de Otumpa, una pueblo con una población menor a 500 habitantes

El hallazgo de un bebé sin vida adentro de una caja de zapatos, abandonada al costado de una ruta provincial en Otumpa, conmocionó la tranquilidad de este pueblo, de casi 700 habitantes, ubicado al noreste de Santiago del Estero.

Un grupo de vecinos que transitaba por el basural ubicado a unos 50 metros de la Ruta Provincial 192, que atraviesa al poblado, alertó a las autoridades, quienes aún intentan esclarecer las circunstancias del hecho.

Mapa de la localidad de
Mapa de la localidad de Otumpa, al noreste de Santiago del Estero

Efectivos de la Comisaría de Otumpa y personal de la División Criminalística, bajo la supervisión de la Fiscalía de turno, se desplazaron hasta el lugar. El área fue rápidamente acordonada para preservar posibles evidencias y permitir el trabajo de los peritos forenses.

De acuerdo con fuentes policiales, citadas por el diario local ADNSUR, hasta el momento no ha sido posible determinar la identidad ni la edad exacta del bebé.

Los investigadores manejan varias hipótesis, entre ellas la posibilidad de que se trate de un aborto reciente o de un parto clandestino, aunque la confirmación de estas líneas dependerá de los resultados de la autopsia y de los estudios forenses que establecerán la edad gestacional y las causas precisas de la muerte.

“Nadie podía creer lo que
“Nadie podía creer lo que veíamos”, dijeron algunos vecinos de Otumpa

Una de las personas presentes en el momento del hallazgo expresó: “Nadie podía creer lo que veíamos”.

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con la investigación, que incluye el análisis de cámaras de seguridad de los caminos cercanos y relevamientos en centros de salud de la zona, con el objetivo de identificar posibles partos recientes o intervenciones médicas que puedan estar relacionadas con el caso.

En marzo del año pasado, y a través de un llamado telefónico a la oficina de guardia de la Comisaría del Menor y la Mujer N° 9, vecinos denunciaron que había un bebé recién nacido abandonado en su casa del barrio El Triángulo, en la localidad de Quimilí. Tras la intervención de las autoridades, el menor fue trasladado a un centro de salud infantil.

Según pudo reconstruir este medio, de fuentes con acceso al expediente, se trató de un varón que nació el 29 de febrero. El abandono se dio cuatro días después, cuando su madre, de 23 años, dejó el domicilio y se presentó en el Hospital Zonal de Quimilí con un fuerte dolor abdominal.

