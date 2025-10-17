Crimen y Justicia

Cristián Graf declaró durante tres horas por el crimen de Fernández Lima en Coghlan: “Fue muy preciso”

El sospechoso se presentó ante el juez Alejandro Adrián Litvack y el fiscal Martín López Perrando. La acusación sostiene que realizó maniobras para desviar la atención, cuando se confirmó la identidad de la víctima, desaparecida en 1984

Diego Fernández Lima y Cristian
Diego Fernández Lima y Cristian Graf

Cristián Graf se presentó este viernes ante la Justicia para ser indagado en la causa por la aparición de los restos de Diego Fernández Lima en el jardín de su casa, en el barrio porteño de Coghlan.

Tras finalizar la audiencia, que se extendió por cerca de tres horas, su abogada habló ante la prensa y contó: “Graf declaró lo que en su momento dijo públicamente. Contestó tanto las preguntas del fiscal como del juez. Fue muy preciso. Ahora vamos a esperar qué decisión van a tomar el fiscal y el juez”.

Noticia en desarrollo...

