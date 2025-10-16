Se conocieron los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la joven hallada en un pozo en Chaco

Los resultados de la autopsia indicaron que sufrió una asfixia mecánica

El resultado preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de Gabriela Barrios indicó que la joven chaqueña de 20 años falleció el 12 de octubre por la tarde. La madre había alertado sobre la desaparición de su hija ese mismo día, advirtiendo que no solía ausentarse durante tanto tiempo. Luego de varios días, la Policía encontró el cuerpo sin vida en un pozo negro de la casa del único sospechoso del crimen.

Si bien aún se desconoce el móvil detrás del femicidio, las autoridades revelaron que la chica sufrió golpes y que lo que terminó con su vida fue una asfixia mecánica manual, de acuerdo con lo indicado por Diario Norte.

En tanto, informaron que los detalles acerca del estado del cuerpo se mantienen bajo reserva. El hallazgo se produjo luego de una intensa búsqueda que se inició a partir de la denuncia de la madre, quien reportó la desaparición el domingo por la madrugada. La intervención policial se activó en menos de veinticuatro horas, desplegando un operativo en diferentes puntos de la localidad de Avia Terai de donde la joven era oriunda.

El operativo se intensificó durante los días siguientes, cuando el Equipo Fiscal N°3 de Sáenz Peña, encabezado por el fiscal Marcelo Soto, dispuso múltiples allanamientos. Uno de los procedimientos se llevó a cabo en una vivienda ubicada en el barrio Sur de Avia Terai, propiedad de un hombre identificado como J. S., apodado “Huesa”. Allí, efectivos de la Policía del Chaco junto a Bomberos, un equipo de Criminalística y la División Investigaciones trabajaron durante más de tres horas revisando el interior y el exterior de la casa.

En ese contexto, un perro entrenado de la División Búsqueda de Personas siguió un rastro que lo condujo hasta una tapa de cemento en el fondo de la propiedad. Cuando el personal policial levantó la tapa del pozo cloacal, encontró una bolsa de arpillera amarilla que contenía el cuerpo parcialmente desnudo de la víctima. El lugar fue inmediatamente acordonado y se preservó la escena para permitir la labor pericial y el resguardo de pruebas.

En el interior de la vivienda y sus inmediaciones, la Policía secuestró elementos de interés para la causa como cuatro cuchillos, prendas de vestir presuntamente manchadas con sangre, un mantel, una motocicleta RX 150 completamente calcinada y una radio portátil. Entre los objetos hallados, destacaron un par de medias identificadas por los familiares como pertenecientes a Barrios, al igual que la motocicleta quemada.

Esto reforzó la hipótesis de un suceso violento, aunque el fiscal aún no definió la carátula del crimen debido a los interrogatorios que todavía no se llevaron a cabo; y ante el estado de salud del principal sospechoso, quien intentó quitarse la vida tras la muerte de la joven, según indicó el portal El Norte.

De acuerdo con el parte policial, J. S. presentaba lesiones en los brazos y el rostro, compatibles con signos de defensa, lo que llevó a los investigadores a incorporar estos elementos al expediente. En tanto, la autoridad judicial indicó a Diario Chaco que “conforme el informe preliminar de la autopsia, en principio se trataría de un homicidio agravado, pero por distintas agravantes”. Es decir, “por alevosía, para ocultar otro delito y por último también podría ser por violencia de género”. Ante esto, Soto ordenó además el análisis de material incautado y la revisión de audios obtenidos del entorno, que documentarían una discusión reciente entre el acusado y la víctima.

Respecto a J. S. indicó que su estado de salud es delicado, pero fuera de peligro. Y que, de confirmarse su actuación en el crimen, la pena que la cabria por cualquiera de los dos delitos posibles “no variaría mucho porque es la misma escala penal, todos tienen reclusión perpetua”.