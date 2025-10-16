Detuvieron a una mujer tras el hallazgo de su bebe ahogado en un balde en González Catán

La cuadra de González Catán donde ocurrió el filicidio

Los detalles de este caso trágico son por demás desgarradores. El crimen de un niño de un año y 28 días fue descubierto este jueves por una mujer de 59 años que llegó hasta la casa de la madre de la víctima de la localidad de González Catán. Lo que observó fue atroz. La criatura, ya sin vida, estaba dentro de un balde, sumergido de cabeza.

Por el homicidio del niño detuvieron a la progenitora, explicaron fuentes del caso a Infobae.

La causa la investiga el fiscal de la UFI de Homicidios Diego Rulli como un homicidio agravado por el vínculo, quien dispuso la aprehensión de la mujer de 37 años, identificada como M.C.O.S..

El fiscal Rulli además solicitó que se lleve adelante una evaluación psiquiátrica de M.C.O.S. para establecer si “comprende la criminalidad del hecho”.

Todo sucedió en la zona de Villa Dorrego, de La Matanza, este jueves, cuando la cuñada de la ahora detenida ingresó a la vivienda de M.C.O.S., ubicada a metros de la intersección de Cayetano Donizetti y Comodoro Py, una zona de casas humildes del partido de La Matanza y lindera a las vías del ferrocarril Belgrano Sur.

Según el relato de la denunciante, al ingresar a la propiedad observó a su cuñada “sentada en la cama en estado aparente de ‘shock’”.

La imagen que vio al observar el resto de la habitación la devastó: “Dentro de un balde con agua, de posición parado de cabeza, estaba al hijo de M.C.O.S., de apenas 1 mes y 28 días”, añadieron las fuentes del caso a este medio.

En ese contexto, de inmediato, la denunciante que descubrió el hecho dio aviso a la Policía Bonaerense y al SAME provincia. Los médicos constataron que el bebé estaba muerto. Se llamaba Leonardo Cabrera.

La madre de la víctima quedó de inmediato demorada, al tiempo que el fiscal pedía que sea sometida a la pericia psiquiátrica.

Noticia en desarrollo