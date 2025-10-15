Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero: lo trasladarán a Córdoba por el doble femicidio

El detenido será trasladado a Córdoba

Pablo Laurta se negó a declarar este miércoles en Entre Ríos por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio (49), quien desapareció a fines de la semana pasada luego de hacer un viaje para el acusado. La Justicia cree que lo asesinó: la hipótesis se reforzó luego de haber encontrado un cuerpo en la zona donde ambos fueron vistos juntos por última vez. Los restos hallados coinciden en un 99% con el conductor, aunque falta la identificación oficial.

El imputado se presentó junto con su defensor oficial en los Tribunales de la ciudad de Concordia para dar respuestas sobre lo que ocurrió con Palacio, pero optó por no emitir declaración.

Ahora, la jueza de Garantías a cargo del caso convocó a una audiencia para decidir su prisión preventiva y ordenar su traslado a la provincia de Córdoba, a donde viajará en las próximas horas. Allí, el presunto autor del doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina (24), y su ex suegra, Mariel Zamudio (50), será indagado en el marco de esa causa.

Así llegó el detenido

Según aseguraron fuentes judiciales a Infobae, antes de presentarse a la indagatoria en Entre Ríos, Laurta fue sometido a un examen mental obligatorio y otro médico inmediato, tal como prevé la ley para los acusados de delitos que tienen una pena mayor a 10 años.

En Córdoba, por su parte, se espera que las autoridades lo someterán a los análisis indicados en el código 34 del Código Penal Argentino, donde se evaluará si el acusado tiene alguna falta de facultades mentales, conciencia o error.

Laurta en Concordia

El camino de Laurta por la Justicia entrerriana y cordobesa

Según confirmaron fuentes oficiales del caso a Infobae, a primera hora de este miércoles el detenido fue trasladado desde Gualeguaychú hacia Concordia para ser indagado por el homicidio de Palacio. El hombre permanece detenido desde el domingo luego de haber secuestrado a su hijo.

La vinculación de Laurta con el crimen del conductor se confirmó el lunes durante el allanamiento que realizaron en la habitación del hotel Berlín, donde se alojaba con el menor antes de ser encontrado. En ese procedimiento, los agentes informaron que el sospechoso llevaba consigo la billetera del remisero.

De la misma manera, el acusado había sido identificado como el supuesto pasajero que había contratado a Palacio para realizar un viaje de larga distancia. De acuerdo con el testimonio de la hermana de la víctima, le habían prometido un pago de $1.500.000, con destino a Santa Fe.

Las víctimas del doble femicidio, Luna y Mariel

No obstante, el entorno del conductor dejó de tener noticias de él desde el 7 de octubre, cuando reportó que había llegado a la terminal de Concordia para buscar a su cliente. De hecho, al momento de encontrarse, el presunto homicida lo saludó como si ya lo conociera y guardó un bolso en el baúl del Toyota Corolla blanco de Palacio.

Hasta ahora, no logró ser reconstruido en qué momento Laurta habría asesinado al remisero, ya que lo siguiente que se supo es que el vehículo habría sido incendiado en Playa Corralito, en la Ruta de las Altas Cumbres de Córdoba. Acto seguido, el fuego provocó un incendio forestal en la zona y dejó un saldo de más de diez autos estacionados calcinados.

Después de su presentación ante la Justicia de Concordia por el caso del remisero, el acusado va a ser trasladado a Córdoba, para repetir el proceso respecto al doble femicidio.

Las investigaciones paralelas fueron motivadas por el hallazgo de los cuerpos de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, quienes fueron asesinadas a balazos en su domicilio de Villa Rivera Indarte, en Córdoba. Los crímenes se habrían consumado el miércoles 8 de octubre, cuando el hombre se habría aparecido en la vivienda, con la intención de llevarse al hijo que tuvo con Giardina.

El auto de Palacio fue encontrado prendido fuego en la ciudad de Córdoba

Tras el crimen, Laurta, quien había sido denunciado en reiteradas ocasiones por acoso y hostigamiento por parte de su expareja, se dio a la fuga llevándose consigo a su hijo menor. La reacción de la Justicia fue inmediata: se activó el Alerta Sofía, lo que permitió ampliar el operativo de búsqueda a distintas provincias.

De esta forma, se logró la localización el domingo pasado. En un operativo conjunto realizado por agentes de las policías de Córdoba y Entre Ríos, se pudo rescatar al niño de cinco años en buen estado de salud. Asimismo, el principal sospechoso fue reducido y aprehendido en el lugar.

Durante el procedimiento de detención en el hotel, los efectivos hallaron en la habitación un arma de fuego, varios teléfonos celulares, una suma considerable de dólares y la billetera del remisero. Además, la Justicia incorporó a la causa un video que aportó elementos relevantes para la investigación y permitió establecer que existía un trato familiar previo entre Laurta y Palacio.

Por su parte, familiares y vecinos, en declaraciones al canal de noticias TN, identificaron a Laurta como el responsable directo del doble homicidio. Según relataron, el acusado solía merodear la zona y vigilaba la vivienda durante varios días, lo que incrementó la preocupación en el entorno de las víctimas.