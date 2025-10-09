Crimen y Justicia

La Policía recuperó el histórico violín robado a un músico en San Telmo y detuvo a uno de los ladrones

El sospechoso, de nacionalidad peruana, fue detenido en la zona de Abasto. La imágenes del robo, ocurrido en una heladería, fueron clave

La Policía de la Ciudad recuperó el histórico violín robado y detuvo al ladrón

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires recuperó en la noche de ayer el histórico violín de 1916, que le había sido robado días atrás a un músico en una heladería del barrio de San Telmo y detuvo a uno de los presuntos responsables del hecho.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el arresto se concretó después de un análisis realizado por la Policía Científica a partir de las imágenes registradas durante el hecho, lo que permitió identificar al principal sospechoso, un ciudadano de nacionalidad peruana de 33 años.

La investigación condujo a un domicilio ubicado en la calle Anchorena al 500, en el barrio de Abasto, tras cotejar los registros de sus antecedentes.

En ese lugar, agentes de la División Investigación Comunales 1 Sur montaron una vigilancia y observaron al sospechoso cuando intentó ingresar al inmueble. Los oficiales lo identificaron y procedieron a la detención.

A pedido del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 48 y la Secretaría 145, se ordenó la detención del sospechoso. Durante el operativo, el compañero de cuarto del detenido entregó voluntariamente el violín robado, que fue secuestrado por la Policía.

La investigación permanece abierta con el objetivo de localizar a los demás involucrados en el robo del instrumento, agregaron las fuentes consultadas por este medio.

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo pasado mientras el dueño, el violinista Guillermo Olguín, estaba en una heladería. Luego del hecho, el hombre pidió ayuda para recuperar el instrumento y difundió las imágenes del robo.

Todo sucedió cerca de las 16:10 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. Las imágenes muestran la secuencia: Olguín disfrutaba de una merienda junto al hijo de su pareja, mientras el estuche rígido y rectangular de color negro, con una pulsera colgando, permanecía a sus pies, debajo del asiento.

El instrumento luego de ser
El instrumento luego de ser recuperado y el detenido

Detrás suyo, se observan a los autores del robo: una mujer y dos hombres, que fueron moviendo el estuche de un lado a otro, hasta que uno de ellos lo tomó, para inmediatamente después pasárselo a otro de los integrantes del grupo por debajo de la mesa. La secuencia duró aproximadamente cinco minutos.

Luego, llegó el momento del escape. Mientras uno simuló ir al baño para despistar, los otros dos implicados se alejaron tranquilamente del lugar llevando el violín.

A todo esto, Olguín leía una revista junto al menor y no advirtió lo sucedido hasta minutos más tarde, cuando los ladrones ya se habían retirado.

El artista compartió en redes sociales imágenes y videos del momento en el que los delincuentes se apoderan del estuche negro con su violín, el cual considera su herramienta de trabajo principal.

También hizo una descripción del mismo, remarcando detalles distintivos: fue fabricado en 1916, obra de Mariano Militelo. El instrumento tiene un puente realizado por Gervasio Barreiro, además de tres arcos de los autores Deeson Silveira, John Brasil y François Nicolas Voirin.

El músico sufrió el robo de su violín en una heladería de San Telmo

El músico explicó que el instrumento no está asegurado, debido al alto costo de este tipo de pólizas: dijo que los seguros realmente efectivos son internacionales y, aunque a veces las orquestas les dan un plus para intentar resguardar sus instrumentos, “no alcanza ni para cubrir una cuerda nueva”.

Al realizar la denuncia ante la Comisaría Vecinal 1F de la Policía de la Ciudad, Olguín aportó las descripciones de los sospechosos, que también se observan en los registros fílmicos.

Según dijo el violinista, los asaltantes debían sospechar que se trataba de un objeto de valor.

Olguín es violinista desde hace más de tres décadas y ha formado parte de orquestas como la Sinfónica de Mar del Plata, la Sinfónica de Salta, la Sinfónica Nacional, la Orquesta Juan de Dios Filiberto y la Filarmónica del Teatro Colón.

