Crimen y Justicia

Video: un músico sufrió el robo de su violín en una heladería de San Telmo y pide ayuda para recuperarlo

Guillermo Olguín contó lo ocurrido en sus redes sociales, donde describió el instrumento robado y mostró las imágenes de los sospechosos -dos hombres y una mujer- que quedaron registrados por las cámaras de seguridad

Guardar
Un músico sufrió el robo de su violín en una heladería de San Telmo

Un músico sufrió el robo de su violín mientras se encontraba en una heladería y cafetería del barrio porteño de San Telmo. El hecho sucedió durante la tarde del domingo pasado y la víctima, el violinista Guillermo Olguín, pide ayuda para recuperar el instrumento.

El episodio ocurrió cerca de las 16:10 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. Las imágenes muestran la secuencia: Olguín disfrutaba de una merienda junto al hijo de su pareja, mientras el estuche rígido y rectangular de color negro, con una pulsera colgando, permanecía a sus pies, debajo del asiento.

Detrás suyo, se observan a los autores del robo: una mujer y dos hombres, que fueron moviendo el estuche de un lado a otro, hasta que uno de ellos lo tomó, para inmediatamente después pasárselo a otro de los integrantes del grupo por debajo de la mesa. La secuencia duró aproximadamente cinco minutos.

Luego, llegó el momento del escape. Mientras uno simuló ir al baño para despistar, los otros dos implicados se alejaron tranquilamente del lugar llevando el violín.

El hecho quedó registrado por
El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad

A todo esto, Olguín leía una revista junto al menor y no advirtió lo sucedido hasta minutos más tarde, cuando los ladrones ya se habían retirado.

El artista compartió en redes sociales imágenes y videos del momento en el que los delincuentes se apoderan del estuche negro con su violín, el cual considera su herramienta de trabajo principal.

También hizo una descripción del mismo, remarcando detalles distintivos: fue fabricado en 1916, obra de Mariano Militelo. El instrumento tiene un puente realizado por Gervasio Barreiro, además de tres arcos de los autores Deeson Silveira, John Brasil y François Nicolas Voirin.

El músico explicó que el instrumento no está asegurado, debido al alto costo de este tipo de pólizas: dijo que los seguros realmente efectivos son internacionales y, aunque a veces las orquestas les dan un plus para intentar resguardar sus instrumentos, “no alcanza ni para cubrir una cuerda nueva”.

La víctima contó lo ocurrido
La víctima contó lo ocurrido en redes sociales

Al realizar la denuncia ante la Comisaría Vecinal 1F de la Policía de la Ciudad, Olguín aportó las descripciones de los sospechosos, que también se observan en los registros fílmicos.

Uno de los hombres vestía buzo gris con cuello tipo V abierto, pantalón de jeans claro, tez blanca y barba en forma de candado. El segundo llevaba camisa azul, pantalón claro y anteojos. En tanto, la mujer lucía un buzo negro, un morral rosado cruzado en el hombro y tenía el cabello negro.

Según cree el violinista, los asaltantes debían sospechar que se trataba de un objeto de valor. Como primera medida, y mientras se mantiene atento a las redes sociales y espera novedades de parte de las autoridades, dio aviso a las casas de música para ver si los delincuentes ya habían vendido el instrumento.

Olguín es violinista desde hace más de tres décadas y ha formado parte de orquestas como la Sinfónica de Mar del Plata, la Sinfónica de Salta, la Sinfónica Nacional, la Orquesta Juan de Dios Filiberto y la Filarmónica del Teatro Colón.

El músico Guillermo Olguín
El músico Guillermo Olguín

Actualmente, integra la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata y también trabaja como docente de violín y viola en la Universidad Nacional de las Artes.

Temas Relacionados

San TelmoRobosViolínGuillermo OlguínÚltimas noticias

Últimas Noticias

El femicidio de Daiana Mendieta: quién es el principal sospechoso

Apodado Pino, tiene 55 años y en principio fue apresado por resistencia a la autoridad. Qué lo compromete

El femicidio de Daiana Mendieta:

Lo balearon y mataron en la puerta de un supermercado de Escobar para robarle: dos detenidos

Iván Pelayo recibió un disparo en la cabeza cuando se defendía de un asalto, a fines de agosto. Los acusados cayeron en allanamientos en Pilar y la provincia de Catamarca. Uno es menor de edad

Lo balearon y mataron en

“Le voy a sacar fierro al local”: el caso del repartidor que le robó a su jefe y cayó cuando fue a ver a All Boys

Lo atraparon en las últimas horas en los controles de Tribuna Segura en el estadio Islas Malvinas, donde el local enfrentó a Los Andes por la Primera Nacional. Tenía un pedido de captura por el asalto desde hacía más de un año. La empleada del comercio lo reconoció

“Le voy a sacar fierro

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Su cuerpo estaba oculto adentro de un aljibe, a unos 10 metros de profundidad. Hay un hombre de 55 años detenido por el femicidio. La buscaban 130 efectivos y la hallaron asesinada de un tiro

Hallaron muerta a Daiana Mendieta,

Quién era Daiana Mendieta, la joven de 22 años hallada muerta en un aljibe en Entre Ríos

Había desaparecido el viernes a la tarde. Su cuerpo fue encontrado en una zona rural. Por el caso hay un sospechoso de 55 años detenido y luego se confirmó que la mataron

Quién era Daiana Mendieta, la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sorpresivo paro de subte: agredieron

Sorpresivo paro de subte: agredieron a dos trabajadores en la línea H y se interrumpió el servicio

Un guacamayo murió por el disparo de una gomera en Corrientes y buscan identificar al responsable

Los sindicatos docentes del ala dura retoman las protestas y harán un paro de 24 horas contra el Gobierno

Jornada financiera: bonos y acciones de bancos se movieron a la baja mientras el equipo económico negocia en Washington

El tren Mitre cerrará un ramal y limitará otros servicios durante el fin de semana: cuándo se normalizarán

INFOBAE AMÉRICA
Taiwán: un socio confiable en

Taiwán: un socio confiable en la lucha climática global

Venezuela, ya fue demasiado

¿Mensajes secretos y sacrificios? Un grafiti hallado junto al altar de Zeus en Crimea intriga a la arqueología

Un informe del Congreso de Estados Unidos revela que fabricantes de chips vendieron tecnología por USD 38.000 millones a China en 2024

Zelensky advirtió sobre buques “fantasma” rusos usados para sabotajes y lanzamientos de drones en Europa

TELESHOW
Yanina Latorre reveló detalles inéditos

Yanina Latorre reveló detalles inéditos de su conversación con Fede Bal: “¿Cuántas relaciones sin compromiso tenés?”

La insólita teoría que lanzaron sobre la perra de La Joaqui: “Lo voy a hablar con la veterinaria”

Marley habló de la polémica por el Martín Fierro de Oro a Santiago del Moro: “Su emoción fue rara”

Mario Pergolini reflexionó sobre la muerte: “Pensé en eso durante una etapa de depresión y pánico”

La tajante postura de Juana Viale sobre el Martín Fierro que ganó Susana Giménez