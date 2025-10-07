Video: un músico sufrió el robo de su violín en una heladería de San Telmo y pide ayuda para recuperarlo

Un músico sufrió el robo de su violín en una heladería de San Telmo

Un músico sufrió el robo de su violín mientras se encontraba en una heladería y cafetería del barrio porteño de San Telmo. El hecho sucedió durante la tarde del domingo pasado y la víctima, el violinista Guillermo Olguín, pide ayuda para recuperar el instrumento.

El episodio ocurrió cerca de las 16:10 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. Las imágenes muestran la secuencia: Olguín disfrutaba de una merienda junto al hijo de su pareja, mientras el estuche rígido y rectangular de color negro, con una pulsera colgando, permanecía a sus pies, debajo del asiento.

Detrás suyo, se observan a los autores del robo: una mujer y dos hombres, que fueron moviendo el estuche de un lado a otro, hasta que uno de ellos lo tomó, para inmediatamente después pasárselo a otro de los integrantes del grupo por debajo de la mesa. La secuencia duró aproximadamente cinco minutos.

Luego, llegó el momento del escape. Mientras uno simuló ir al baño para despistar, los otros dos implicados se alejaron tranquilamente del lugar llevando el violín.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad

A todo esto, Olguín leía una revista junto al menor y no advirtió lo sucedido hasta minutos más tarde, cuando los ladrones ya se habían retirado.

El artista compartió en redes sociales imágenes y videos del momento en el que los delincuentes se apoderan del estuche negro con su violín, el cual considera su herramienta de trabajo principal.

También hizo una descripción del mismo, remarcando detalles distintivos: fue fabricado en 1916, obra de Mariano Militelo. El instrumento tiene un puente realizado por Gervasio Barreiro, además de tres arcos de los autores Deeson Silveira, John Brasil y François Nicolas Voirin.

El músico explicó que el instrumento no está asegurado, debido al alto costo de este tipo de pólizas: dijo que los seguros realmente efectivos son internacionales y, aunque a veces las orquestas les dan un plus para intentar resguardar sus instrumentos, “no alcanza ni para cubrir una cuerda nueva”.

La víctima contó lo ocurrido en redes sociales

Al realizar la denuncia ante la Comisaría Vecinal 1F de la Policía de la Ciudad, Olguín aportó las descripciones de los sospechosos, que también se observan en los registros fílmicos.

Uno de los hombres vestía buzo gris con cuello tipo V abierto, pantalón de jeans claro, tez blanca y barba en forma de candado. El segundo llevaba camisa azul, pantalón claro y anteojos. En tanto, la mujer lucía un buzo negro, un morral rosado cruzado en el hombro y tenía el cabello negro.

Según cree el violinista, los asaltantes debían sospechar que se trataba de un objeto de valor. Como primera medida, y mientras se mantiene atento a las redes sociales y espera novedades de parte de las autoridades, dio aviso a las casas de música para ver si los delincuentes ya habían vendido el instrumento.

Olguín es violinista desde hace más de tres décadas y ha formado parte de orquestas como la Sinfónica de Mar del Plata, la Sinfónica de Salta, la Sinfónica Nacional, la Orquesta Juan de Dios Filiberto y la Filarmónica del Teatro Colón.

El músico Guillermo Olguín

Actualmente, integra la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata y también trabaja como docente de violín y viola en la Universidad Nacional de las Artes.