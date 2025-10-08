El video de “Pequeño J” y Lara Gutiérrez dos semanas antes del triple femicidio de Florencio Varela

Triple crimen de Florencio Varela: el video de "Pequeño J" y Lara (LarealidaOnline)

A una semana de que Tony Janzen Valverde Victoriano, popularmente conocido como “Pequeño J”, fuera detenido en Perú bajo la sospecha de haber sido quien habría ordenado ejecutar el triple femicidio narco en Florencio Varela, se dio a conocer una prueba clave que indicaría que el presunto autor intelectual había conocido a Lara Gutiérrez, una de las tres víctimas.

Según el video al que tuvo acceso Infobae, este se trataría de apenas una secuencia que revelarían una trama de encuentros y señales de alerta que permitirían reconstruir los movimientos de la adolescente y su entorno en las semanas previas al crimen.

En este caso, la grabación fue tomada por una cámara de seguridad privada ubicada en el barrio porteño de Flores, zona que tanto las víctimas como el líder narco solían frecuentar. Además, confirmaron que la escena transcurrió el sábado 6 de septiembre a las 22:59 horas.

En el video que encabeza esta nota, se puede ver a Lara vestida completamente de negro, mientras camina junto a “Pequeño J”, quien llevaba una remera oscura, pantalón jogging gris y zapatillas blancas. Además, ambos iban acompañados por otras dos personas: otro joven vestido completamente de negro y una chica con una campera oscura estilo gamulán, pantalón negro y zapatillas blancas.

Los investigadores buscan esclarecer cómo era el vínculo entre Lara Gutiérrez y Pequeño J

De acuerdo con la información obtenida por este medio, los investigadores plantearon que en ese encuentro también habría participado un colaborador del presunto femicida. No obstante, la identidad del presunto ladero aún no fue confirmada por la Justicia.

Por otro lado, una testigo relató que, ese día, Lara le había pedido que la acompañara al barrio de Flores para encontrarse con un hombre, ya que sentía miedo de asistir sola. El plan inicial, según la testigo, era partir desde la estación de servicio YPF en la rotonda de La Tablada cerca de las 21:00 horas.

Según esta versión, el primer destino fijado había sido en la zona de Morón, en el oeste del Conurbano bonaerense. Sin embargo, planteó que “Pequeño J” había modificado la cita y le propuso dirigirse al boliche Staff, ubicado en la avenida Rivadavia al 7100, en Flores.

Los testimonios a los que accedió Infobae indican que este no fue el único contacto entre Lara y el círculo de sospechosos, ya que, en los días previos al crimen, la adolescente comentó a una amiga que un ciudadano peruano la había invitado a cenar.

"Pequeño J" se negó a ser extraditado de forma voluntaria

En esa ocasión, Morena Verdi, otra de las víctimas del triple femicidio, la acompañó. Ambas acudieron a un local de comidas rápidas en Flores, un área que frecuentaban habitualmente. Según las declaraciones incorporadas a la causa, durante ese encuentro el hombre les entregó USD200 y, según los testimonios, “no les tocó un pelo”.

La relación no se detuvo en ese episodio, debido a que la semana anterior al crimen, el mismo individuo le regaló a Lara un oso de peluche y un perfume. De hecho, el último registro de contacto entre la adolescente y este hombre fue el viernes 19 de septiembre, fecha en la que fueron vistas por última vez. Ese día, el sospechoso la habría llamado para coordinar un nuevo encuentro.

Los tres sospechosos que busca la Justicia

Luego de conocerse la declaración de Víctor Sotacuro Lázaro, el hombre que fue detenido en Bolivia, tras haber sido acusado de conducir el auto de apoyo que había seguido a la Chevrolet Tracker blanca que transportó a las víctimas, la Justicia comenzó a buscar a tres sospechosos que fueron incriminados a partir del relato del detenido.

Durante su declaración indagatoria, a la que accedió este medio, Sotacuro intentó desvincularse de cualquier implicancia directa en los homicidios y aportó detalles sobre la noche del 19 de septiembre. Según su versión, fue contratado por David Manzur, conocido como “El Loco”, para realizar un viaje desde una quinta en Florencio Varela hasta la Ciudad de Buenos Aires.

El Volkswagen Fox blanco que condujo Sotacuro Lázaro, junto a él se puede ver a su sobrina

En ese trayecto, lo acompañaron su sobrina Florencia Ibáñez —también detenida— y el novio de ella, identificado como Diego, actualmente buscado por la Justicia. Fue así que relató que los tres habían comido en una parrilla cercana, mientras esperaban a que los llamara el hombre.

Tras una larga espera, regresó con sus acompañantes a la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, recibió un nuevo pedido de Manzur para buscarlo en otro punto de Florencio Varela, cita que se concretó después de que descansara en una estación de servicio.

Después de que fuera a buscarlo, encontró a Manzur junto a otros dos hombres en la avenida Eva Perón. Los tres habrían estado mojados y embarrados, y dos de ellos con la boca tapada y sin pronunciar palabra. Incluso, indicó que “El Loco” se habría mostrado agresivo, debido a que le exigió que manejara y que no los mirara.

Al llegar a la villa Zabaleta, descendieron primero los dos hombres silenciosos. Luego, Manzur se cambió de ropa con prendas que le había llevado Sotacuro y arrojó la vestimenta mojada y embarrada a un contenedor de basura cerca de la Villa 1-11-14. Finalmente, lo dejó en su domicilio del Bajo Flores, en la manzana 29, y explicó que lo conocía por su oficio de albañil.

Al día siguiente, el detenido reconoció haber recibido el pago de 600.000 pesos por el viaje, una suma que, según declaró ante las autoridades, le resultó “sorprendente”. “No sabría decirte por qué me pagó tanto”, afirmó durante su indagatoria, subrayando que el monto habitual por ese tipo de traslado ronda los $40.000. Asimismo, contó que se había ido a Bolivia producto de amenazas que sufrió en los días posteriores a que llevara a los hombres señalados.