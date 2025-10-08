Dos inquilinos apuñalaron por la espalda al dueño de la casa durante una discusión en Mar del Plata

Los dos inquilinos detenidos por apuñalar al dueño de la casa en Mar del Plata donde viven (0223)

Un altercado por temas de alquiler terminó ayer con dos personas detenidas tras apuñalar por la espalda al dueño de la vivienda que alquilaban, en el barrio Santa Mónica.

La intervención de personal de la Central de Emergencias 911 resultó clave para evitar que la situación escalara todavía más y permitió la rápida aprehensión de los sospechosos, un joven de 25 años y un hombre de 47 años.

La agresión, registrada en una casa próxima a las calles Camusso y Elcano, tuvo como víctima al dueño del inmueble, de 56 años. Tal como pudieron reconstruir las autoridades, ambos individuos habrían aprovechado un descuido del propietario para atacarlo por la espalda con un arma blanca. La víctima resultó herida y fue atendida de inmediato por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que le brindó cuidados en el mismo domicilio antes de su traslado preventivo a un centro de salud.

Al llegar al lugar, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires encontraron a los dos agresores aún en la escena. Una vez reducidos, los dos detenidos fueron notificados de la formación de una causa por agresión con el uso de arma blanca, un delito que figura dentro de las lesiones graves y que puede contemplar penas de cumplimiento efectivo en prisión.

Ambos fueron trasladados a la comisaría decimosexta, donde se labraron las actuaciones correspondientes, siguiendo las instrucciones del fiscal de Flagrancia Eduardo Layús.

Tanto el joven de 25 años como el hombre de 47 quedaron bajo custodia y fueron derivados a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde permanecerán alojados hasta que sean llevados a declarar ante el juez durante este miércoles.

Según la información del portal local 0223, la disputa surgió a raíz de tensiones persistentes por el pago del alquiler, la convivencia diaria y el consumo de sustancias en el lugar. La convivencia se volvió insostenible y derivó en un episodio de violencia grave que puso en riesgo la integridad física del propietario.

La Policía trasladó a los detenidos al penal de Batán

Una pelea entre vecinos terminó con un detenido

A fines del mes de agosto, otro grave episodio de violencia conmocionó a un barrio de Mar del Plata cuando, tras una discusión por ruidos molestos, un hombre disparó contra la casa de su vecina.

El hecho ocurrió en horas de la noche y, pese a la secuencia de detonaciones, no se registraron heridos. Luego, la Policía allanó el domicilio del agresor y fue detenido.

De acuerdo con la información oficial, la confrontación entre ambos había comenzado horas antes, durante la tarde de ese mismo día. Sin embargo, alrededor de las 23, el hombre, de 46 años, volvió a presentarse frente a la vivienda de la mujer y abrió fuego.

Varios proyectiles impactaron en la fachada, lo que derivó en un llamado inmediato al 911 por parte de la mujer de 40 años. Al arribar los agentes, encontraron vainas servidas en el lugar, por lo que se convocó a la Policía Científica.

Los peritos confirmaron la presencia de diez vainas servidas, lo que dio paso a la intervención de la Fiscalía de turno, a cargo de la fiscal Mandagaran. Con la evidencia reunida, se ordenó un allanamiento de urgencia en la casa del agresor, ubicada en Arana y Goiri al 12.000, lindera a la de la víctima.

El operativo estuvo a cargo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). Durante la inspección, se secuestraron cuatro vainas calibre 9 milímetros en el patio de la vivienda, junto a la casa baleada, aunque no se logró dar con el arma utilizada en los disparos.

Al recibir el resultado, la fiscal Mandagaran determinó que el imputado fuese notificado formalmente por el delito de “Abuso de Arma, Daño y Amenazas Agravadas por el uso de arma de fuego no secuestrada”.

A pesar de la gravedad de los cargos atribuidos, resolvió no dictar ninguna medida restrictiva de libertad en su contra, permitiendo que el acusado continúe en libertad durante el proceso.