Discutió con su vecina por ruidos molestos y le baleó la casa en Mar del Plata: el hombre fue detenido

Discutieron por ruidos molestos y le baleó la casa en Mar del Plata: el hombre fue detenido

Un grave episodio de violencia conmocionó a un barrio de Mar del Plata cuando, tras una discusión por ruidos molestos, un hombre disparó contra la casa de su vecina. El hecho ocurrió en horas de la noche y, pese a la secuencia de detonaciones, no se registraron heridos. Luego, la Policía allanó el domicilio del agresor y fue detenido.

De acuerdo con la información oficial compartida con Infobae, la confrontación entre ambos había comenzado horas antes, durante la tarde del viernes. Sin embargo, alrededor de las 23, el hombre, de 46 años, volvió a presentarse frente a la vivienda de la mujer y abrió fuego.

Varios proyectiles impactaron en la fachada, lo que derivó en un llamado inmediato al 911 por parte de la mujer de 40 años. Al arribar los agentes, encontraron vainas servidas en el lugar, por lo que se convocó a la Policía Científica.

La fiscalía imputó al acusado por abuso de arma, daño y amenazas agravadas, pero no dictó prisión preventiva

Los peritos confirmaron la presencia de diez vainas servidas, lo que dio paso a la intervención de la Fiscalía de turno, a cargo de la fiscal Mandagaran. Con la evidencia reunida, se ordenó un allanamiento de urgencia en la casa del agresor, ubicada en Arana y Goiri al 12.000, lindera a la de la víctima.

El operativo se concretó cerca de la 1:10 de la madrugada y estuvo a cargo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). Durante la inspección, se secuestraron cuatro vainas calibre 9 milímetros en el patio de la vivienda, junto a la casa baleada, aunque no se logró dar con el arma utilizada en los disparos.

Al recibir el resultado, la fiscal Mandagaran determinó que el imputado fuese notificado formalmente por el delito de “Abuso de Arma, Daño y Amenazas Agravadas por el uso de arma de fuego no secuestrada”.

A pesar de la gravedad de los cargos atribuidos, resolvió no dictar ninguna medida restrictiva de libertad en su contra, permitiendo que el acusado continúe en libertad durante el proceso.

Un antecedente de pelea entre vecinos en La Plata

En La Plata, un conflicto entre vecinos por mascotas derivó en el hallazgo de un arsenal y una ballesta en una vivienda

Un hombre de 61 años resultó imputado en La Plata tras un operativo policial en su vivienda de la localidad de Abasto, donde los efectivos hallaron un arsenal de al menos quince armas de fuego, una ballesta y una amplia variedad de municiones.

Todo se inició con una confrontación acalorada entre dos vecinos motivada por sus mascotas; la situación se desbordó en pocos segundos. De acuerdo con la denuncia presentada, uno de los involucrados amenazó al otro mostrando un arma de fuego. El conflicto desencadenó la intervención policial después de que la víctima realizó la denuncia correspondiente.

A raíz de esta presentación, la autoridad judicial ordenó un allanamiento en el domicilio del agresor, localizado en la calle 489, entre 198 y 202. En el lugar, los agentes encontraron una colección de armas que incluía pistolas, escopetas y numerosos cartuchos.

Durante el procedimiento, sorprendió a las autoridades el descubrimiento de una ballesta, un elemento poco habitual en este tipo de investigaciones.

El operativo estuvo dirigido por la Policía Bonaerense y contó con la intervención de la jurisdicción judicial de La Plata.

Según lo informado por el medio local El Bonaerense, se investiga si el inmueble funcionaba como depósito informal para almacenar armas y proyectiles.

Actualmente, la Unidad Funcional de Instrucción analiza el origen y la legalidad de cada uno de los elementos incautados, además de verificar la existencia de los permisos correspondientes en poder del dueño.