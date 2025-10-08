Detuvieron a un preceptor de un colegio de Misiones por acosar a dos alumnas por las redes sociales

Detuvieeron a un preceptor de un colegio de Posadas en Misiones acusado de acosar a dos alumnas menores de edad (Época)

El martes por la tarde, la Policía de Misiones realizó la detención de un preceptor de 30 años que trabajaba en un instituto educativo de Posadas, tras recibir una denuncia por acoso digital hacia dos estudiantes de 14 y 15 años. La intervención tuvo lugar a partir del alerta de la madre de una de las menores, quien se presentó en la Comisaría Segunda de Posadas y relató la situación vivida por las adolescentes.

La denuncia detallaba el envío de mensajes considerados inapropiados, a través de una red social, así como la solicitud de fotografías por parte del preceptor identificado como V. S., quien utilizaba tanto su cuenta personal como otra con el nombre de una mujer. El hecho movilizó de inmediato a las autoridades educativas, que separaron preventivamente al hombre de su cargo.

La causa se tramita bajo la figura penal de grooming, tipificada en el artículo 131 del Código Penal Argentino, y el acusado permanece alojado en sede policial a disposición de la Justicia, mientras se avanza con las pericias digitales al celular incautado durante el procedimiento.

El caso salió a la luz luego de que la madre de una de las víctimas acudiera el lunes a la Comisaría Segunda de Posadas para poner en conocimiento de las fuerzas de seguridad los reiterados contactos virtuales que el preceptor había iniciado con su hija y una compañera. En su presentación, también aseguró que el hombre hacía comentarios de carácter sexual.

A partir de la denuncia formal, el Juzgado de Instrucción 6 de Posadas ordenó tomar medidas específicas. Personal de la Comisaría Segunda, en colaboración con la División Cibercrimen, coordinó un operativo en la vivienda del sospechoso y en las instalaciones del instituto. Allí, se secuestraron un teléfono celular y una tarjeta SIM, elementos considerados clave para el esclarecimiento del caso.

Los investigadores enfocan sus tareas en el análisis forense de los dispositivos electrónicos utilizados por V. S. para determinar la existencia de material adicional que sustente la acusación, según informó el portal Época.

Tras recibir la denuncia, el instituto educativo de Posadas activó los protocolos internos de actuación, los cuales incluyen la protección de las víctimas, la colaboración con la Justicia y el acompañamiento a las familias.

Las autoridades escolares indicaron que cualquier acusación de esta índole es tratada bajo estrictos parámetros de confidencialidad y prioridad a la integridad emocional de los estudiantes involucrados.

En la vivienda del detenido, la Policía secuestró elementos útiles para la causa

Imputaron a un profesor de kickboxing por grooming en Córdoba

Un profesor de kickboxing fue imputado por grooming en la provincia de Córdoba, luego de que fuera acusado de haber acosado virtualmente a dos alumnas menores de edad que asistían al gimnasio donde impartía clases. El sospechoso se presentó ante las autoridades y entregó su teléfono celular.

El caso ocurrió en la localidad de Deán Funes, en donde la fiscal de instrucción Analía Cepede encabezó la investigación, para poder dar con el acusado. Se trata de un hombre de nacionalidad extranjera, cuya edad e identidad fue preservada por las autoridades.

Luego de haber sido buscado por la Justicia por varios días, el profesor se presentó en el domicilio que había fijado. De esta manera, le secuestraron su teléfono celular, para que este sea sometido a las pericias pertinentes. Asimismo, fue imputado, pero no quedó detenido.

Según se informó, la fiscal de instrucción explicó que se trataría de “una especie de caso de abuso sexual a través de miradas, llamadas y mensajes de texto hacia dos adolescentes”. Por este motivo, informó que las dos menores involucradas ya prestaron declaración en Cámara Gesell bajo la supervisión de especialistas.

La indagatoria al imputado está prevista para los próximos días, donde la Justicia le tomará declaración formal antes de definir futuros pasos. Mientras continúa el proceso penal, los investigadores continúan con la recolección de testimonios de allegados, familiares y otros posibles testigos que pudieran ser de interés para la causa.