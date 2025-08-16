Imputaron por grooming a un profesor de kickboxing de Córdoba que acosaba a sus alumnas menores de edad

La causa continúa bajo investigación

Un profesor de kickboxing fue imputado por grooming en Córdoba, luego de que fuera acusado de haber acosado virtualmente a dos alumnas menores de edad que asistían al gimnasio donde impartía clases. El sospechoso se presentó ante las autoridades y entregó su teléfono celular.

El caso ocurrió en la localidad de Deán Funes, en donde la fiscal de instrucción Analía Cepede encabezó la investigación, para poder dar con el acusado. Se trata de un hombre de nacionalidad extranjera, cuya edad e identidad fue preservada por las autoridades.

Luego de haber sido buscado por la Justicia por varios días, el profesor se presentó en el domicilio que había fijado. De esta manera, le secuestraron su teléfono celular, para que este sea sometido a las pericias pertinentes. Asimismo, fue imputado, pero no quedó detenido.

Según informó el portal Mirá el Norte, la fiscal de instrucción explicó que se trataría de “una especie de caso de abuso sexual a través de miradas, llamadas y mensajes de texto hacia dos adolescentes”. Por este motivo, informó que las dos menores involucradas ya prestaron declaración en Cámara Gesell bajo la supervisión de especialistas.

Las dos menores ya fueron indagadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La indagatoria al imputado está prevista para los próximos días, donde la Justicia le tomará declaración formal antes de definir futuros pasos. Mientras continúa el proceso penal, los investigadores continúan con la recolección de testimonios de allegados, familiares y otros posibles testigos que pudieran ser de interés para la causa.

Detuvieron a un hombre acusado de captar a menores de edad a través de videojuegos

La Policía de la Ciudad detuvo en la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro, a un hombre acusado de grooming, luego de que una investigación evidenciara que el acusado había intentado captar a un menor de edad mediante una plataforma de videojuegos.

El operativo surgió luego de que una pareja de la provincia de Buenos Aires denunciara que su hijo, de 9 años, había tenido un contacto extraño con un usuario en la plataforma conocida como Roblox. Según informó Infobae, el hombre ofrecía monedas virtuales al menor a cambio de que le enviara fotografías con contenido sexual.

Los dispositivos secuestros por la Policía de la Ciudad

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 Descentralizada de Berazategui, bajo la dirección de Daniel Ichazo, que dispuso la apertura de la investigación y asignó el rastreo digital a la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad.

Por medio de la coordinación entre fuerzas, se pudo localizar al sospechoso en el sur del país. A la investigación se sumó la colaboración de la División Unidad Operativa General Roca de la Policía Federal Argentina y de la policía rionegrina.

Durante el allanamiento, los efectivos incautaron varios dispositivos informáticos que contenían pruebas relevantes para la causa. En el procedimiento, se desarrolló un “triage forense”, técnica que define la urgencia de análisis sobre cada aparato electrónico hallado en la escena.

Fuentes del caso confirmaron la existencia del material denunciado por la familia de la víctima tras el análisis preliminar de los dispositivos. El detenido se encuentra a disposición de la Justicia, imputado con cargos por grooming.