Comenzó el juicio por el femicidio de Natalia Mariani y el ex esposo incriminó a su hijo: “Mentí para ayudarlo”

Comenzó el juicio por el femicidio de Natalia Mariani en Córdoba

El juicio por el femicidio de Natalia Rosa Mariani comenzó este martes en los Tribunales de Villa María, donde Hernán Ferrari, ex esposo de la víctima, admitió haber encubierto a su hijo Gino Ferrari tras el crimen ocurrido en diciembre de 2023 en Villa Nueva. “Yo mentí, intenté ayudar a mi hijo”, reconoció el acusado.

Durante su testimonio, reconstruyó los hechos que rodearon el femicidio, detallando tanto los momentos previos como los posteriores al asesinato. Explicó que ese día había animado a Gino a salir a caminar porque lo notaba deprimido. “Le insistí para que empiece a hacer algún ejercicio porque lo veía mal, estaba depresivo”, relató, de acuerdo con la información difundida por Villa María Vivo.

De repente, su hijo cambió de planes. Según su declaración, Gino le pidió que lo llevara al parque, pero al acercarse al destino, cambió de idea: “Cuando estábamos llegando me dijo: ‘Ah no, voy a ir primero de mamá’”.

El acusado lo dejó cerca de la casa de Mariani y se dirigió a comprar una batería a Villa María. Al regresar, encontró a su hijo visiblemente alterado.

“Pasé, lo busqué, y cuando se sube al auto estaba agotado, con los ojos llorosos. Le pregunté si había estado corriendo y me dijo: ‘Hice una locura, pa, fui de mamá’”, declaró Hernán ante el tribunal. Posteriormente, recordó el momento en que Gino confesó el crimen: “Me la mandé, la maté”.

“Es un momento que no se lo deseo a nadie, lo peor que escuché en mi vida. Empezás a desesperarte”, afirmó durante la audiencia.

A pesar de la gravedad de los hechos, intentó defender la personalidad de su hijo, asegurando que no es una persona violenta ni perversa. “Gino no es un monstruo, es un tipo que cometió el error de su vida”, concluyó.

Los detalles del crimen

La investigación, dirigida por el fiscal René Bosio, determinó que el asesinato de Natalia Mariani fue premeditado y que el móvil principal fue económico, ya que la víctima había recibido una herencia, y su hijo reclamaba parte del dinero.

Según la acusación, Gino ingresó al domicilio de su madre, ubicado en la calle 9 de Julio al 1000, disfrazado, la golpeó y apuñaló con dos cuchillos, y posteriormente, robó dinero para simular un asalto. Su asesinato salió a la luz luego de que no se presentara a trabajar en la tienda de ropa, donde trabajaba.

A los 13 días del hallazgo, la investigación dio un giro inesperado cuando las autoridades detuvieron a Hernán y a Gino, como presuntos autores materiales del homicidio. La noticia conmocionó a Villa Nueva, debido a que ambos eran figuras conocidas en la comunidad y nunca se los había vinculado públicamente a episodios de violencia tan extrema.

En ese momento, el fiscal subrayó en declaraciones públicas que las pruebas recopiladas sugieren una actuación coordinada entre los acusados. Según la hipótesis principal del Ministerio Público Fiscal, el hijo habría ingresado a la vivienda de su madre y la atacó con un arma blanca, mientras el exesposo aguardaba en el exterior para facilitar la huida.

De acuerdo con los planteos de la Fiscalía, Hernán habría colaborado tanto en la planificación como en el encubrimiento posterior. Tanto Gino como Hernán enfrentan cargos por homicidio doblemente calificado, tanto por el vínculo como por codicia. Ambos llegaron al juicio detenidos. La figura de “crimen por codicia” es un punto clave en la acusación, este delito contempla una pena de prisión perpetua, en el caso de que sean hallados culpables.

El juicio continuará en los próximos días con la declaración de testigos y peritos, quienes aportarán elementos para reconstruir los últimos momentos de la víctima.