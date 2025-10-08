Crimen y Justicia

Comenzó el juicio por el femicidio de Natalia Mariani y el ex esposo incriminó a su hijo: “Mentí para ayudarlo”

Hernán Ferrari, y su hijo Gino, son acusados por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por codicia, delito que contempla la pena de prisión perpetua. El fiscal determinó que el asesinato fue premeditado y que el móvil principal fue económico

Guardar
Comenzó el juicio por el
Comenzó el juicio por el femicidio de Natalia Mariani en Córdoba

El juicio por el femicidio de Natalia Rosa Mariani comenzó este martes en los Tribunales de Villa María, donde Hernán Ferrari, ex esposo de la víctima, admitió haber encubierto a su hijo Gino Ferrari tras el crimen ocurrido en diciembre de 2023 en Villa Nueva. “Yo mentí, intenté ayudar a mi hijo”, reconoció el acusado.

Durante su testimonio, reconstruyó los hechos que rodearon el femicidio, detallando tanto los momentos previos como los posteriores al asesinato. Explicó que ese día había animado a Gino a salir a caminar porque lo notaba deprimido. “Le insistí para que empiece a hacer algún ejercicio porque lo veía mal, estaba depresivo”, relató, de acuerdo con la información difundida por Villa María Vivo.

De repente, su hijo cambió de planes. Según su declaración, Gino le pidió que lo llevara al parque, pero al acercarse al destino, cambió de idea: “Cuando estábamos llegando me dijo: ‘Ah no, voy a ir primero de mamá’”.

El acusado lo dejó cerca de la casa de Mariani y se dirigió a comprar una batería a Villa María. Al regresar, encontró a su hijo visiblemente alterado.

El juicio continuará en los
El juicio continuará en los próximos días con la declaración de testigos y peritos, quienes aportarán elementos para reconstruir los últimos momentos de la víctima (El Doce)

“Pasé, lo busqué, y cuando se sube al auto estaba agotado, con los ojos llorosos. Le pregunté si había estado corriendo y me dijo: ‘Hice una locura, pa, fui de mamá’”, declaró Hernán ante el tribunal. Posteriormente, recordó el momento en que Gino confesó el crimen: “Me la mandé, la maté”.

“Es un momento que no se lo deseo a nadie, lo peor que escuché en mi vida. Empezás a desesperarte”, afirmó durante la audiencia.

A pesar de la gravedad de los hechos, intentó defender la personalidad de su hijo, asegurando que no es una persona violenta ni perversa. “Gino no es un monstruo, es un tipo que cometió el error de su vida”, concluyó.

Los detalles del crimen

La investigación, dirigida por el fiscal René Bosio, determinó que el asesinato de Natalia Mariani fue premeditado y que el móvil principal fue económico, ya que la víctima había recibido una herencia, y su hijo reclamaba parte del dinero.

Según la acusación, Gino ingresó al domicilio de su madre, ubicado en la calle 9 de Julio al 1000, disfrazado, la golpeó y apuñaló con dos cuchillos, y posteriormente, robó dinero para simular un asalto. Su asesinato salió a la luz luego de que no se presentara a trabajar en la tienda de ropa, donde trabajaba.

El personal policial reconoció estar
El personal policial reconoció estar impactado por la edad del niño que fue capturado en un robo (CBA24n)

A los 13 días del hallazgo, la investigación dio un giro inesperado cuando las autoridades detuvieron a Hernán y a Gino, como presuntos autores materiales del homicidio. La noticia conmocionó a Villa Nueva, debido a que ambos eran figuras conocidas en la comunidad y nunca se los había vinculado públicamente a episodios de violencia tan extrema.

En ese momento, el fiscal subrayó en declaraciones públicas que las pruebas recopiladas sugieren una actuación coordinada entre los acusados. Según la hipótesis principal del Ministerio Público Fiscal, el hijo habría ingresado a la vivienda de su madre y la atacó con un arma blanca, mientras el exesposo aguardaba en el exterior para facilitar la huida.

De acuerdo con los planteos de la Fiscalía, Hernán habría colaborado tanto en la planificación como en el encubrimiento posterior. Tanto Gino como Hernán enfrentan cargos por homicidio doblemente calificado, tanto por el vínculo como por codicia. Ambos llegaron al juicio detenidos. La figura de “crimen por codicia” es un punto clave en la acusación, este delito contempla una pena de prisión perpetua, en el caso de que sean hallados culpables.

El juicio continuará en los próximos días con la declaración de testigos y peritos, quienes aportarán elementos para reconstruir los últimos momentos de la víctima.

Temas Relacionados

Natalia MarianiFemicidioCórdobaVilla NuevaJuicioAcusadosExesposoHijoÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Video: un músico sufrió el robo de su violín en una heladería de San Telmo y pide ayuda para recuperarlo

Guillermo Olguín contó lo ocurrido en sus redes sociales, donde describió el instrumento robado y mostró las imágenes de los sospechosos -dos hombres y una mujer- que quedaron registrados por las cámaras de seguridad

Video: un músico sufrió el

El femicidio de Daiana Mendieta: quién es el principal sospechoso

Apodado Pino, tiene 55 años y en principio fue apresado por resistencia a la autoridad. Qué lo compromete

El femicidio de Daiana Mendieta:

Lo balearon y mataron en la puerta de un supermercado de Escobar para robarle: dos detenidos

Iván Pelayo recibió un disparo en la cabeza cuando se defendía de un asalto, a fines de agosto. Los acusados cayeron en allanamientos en Pilar y la provincia de Catamarca. Uno es menor de edad

Lo balearon y mataron en

“Le voy a sacar fierro al local”: el caso del repartidor que le robó a su jefe y cayó cuando fue a ver a All Boys

Lo atraparon en las últimas horas en los controles de Tribuna Segura en el estadio Islas Malvinas, donde el local enfrentó a Los Andes por la Primera Nacional. Tenía un pedido de captura por el asalto desde hacía más de un año. La empleada del comercio lo reconoció

“Le voy a sacar fierro

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Su cuerpo estaba oculto adentro de un aljibe, a unos 10 metros de profundidad. Hay un hombre de 55 años detenido por el femicidio. La buscaban 130 efectivos y la hallaron asesinada de un tiro

Hallaron muerta a Daiana Mendieta,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo los corales permiten reconstruir

Cómo los corales permiten reconstruir la historia de los cambios climáticos a nivel global, según expertos

Qué anticipa el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos durante el fin de semana largo

Cómo lograr beneficios para la salud con ejercicios breves y fáciles de incorporar a la rutina

Video: un músico sufrió el robo de su violín en una heladería de San Telmo y pide ayuda para recuperarlo

Sorpresivo paro de subte: agredieron a dos trabajadores en la línea H y se interrumpió el servicio

INFOBAE AMÉRICA
Roma, atascos y caos: el

Roma, atascos y caos: el insólito tráfico de la antigüedad y por qué recuerda a las ciudades modernas

Ejercicios personalizados y diagnósticos tempranos mejoran la recuperación visual tras conmociones cerebrales

El Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica pidió levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por “beligerancia política”

China refuerza su alianza con Corea del Norte: el primer ministro viajará a Pyongyang

Vladimir Putin declaró que Rusia capturó 5.000 kilómetros cuadrados de Ucrania en 2025

TELESHOW
La Voz Argentina: Luck Ra

La Voz Argentina: Luck Ra desafío a Nico Occhiato y el conductor sorprendió al mostrar su talento

Adrián Suar se metió en la polémica del Martín Fierro a Susana Giménez como conductora: “Vero Lozano se lo merece”

Juana Repetto recordó su experiencia al conocer hombres en una app de citas: “Me la bajé y me embaracé”

Damián Betular habló de la crisis de Marixa Balli en MasterChef Celebrity: “Que no llore”

Eva Bargiela, a punto de dar a luz: “El último evento con el bebé en la panza”