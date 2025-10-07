Prostituían a sus hijas por comida y droga: qué dice la denuncia que reveló el caso

El padrastro detenido tras recibir una golpiza de sus vecinos

La semana pasada, la Policía Bonaerense arrestó a una mujer y a su pareja de la zona de Villa Luján III, en la zona de la ribera de Quilmes, tras una acusación aberrante: prostituir bajo amenazas a sus cinco hijas en el barrio por comida y droga, así como de violarlas ellos mismos. Entre los pagos en especies se incluyó, por ejemplo, un paquete de harina o una bolsa de arroz. La propia madre de las niñas también fue señalada por filmar las violaciones.

Peor aún: el padrastro de las menores fue detenido luego de que sus vecinos entraran a su casilla tras enterarse de la causa en su contra para despertarlo de la siesta, arrastrarlo a la calle de tierra, darle una paliza y atarlo a un poste. Un llamado al 911 permitió a la Bonaerense llegar al lugar.

Otros tres hombres de la zona fueron detenidos, acusados de abusar de las niñas, que son hijas de tres padres distintos. Al menos una de ellas lleva el apellido del padrastro.

Infobae reveló el caso la semana pasada, a horas de las detenciones, requeridas por el fiscal Daniel Ichazo, titular de la UFI N°8 de Berazategui, con una investigación a cargo del Gabinete de Ciberpedofilia de la zona. Los imputados se negaron a declarar. Las cámaras Gesell realizadas a las víctimas, que permitirán determinar cuánto duraron los supuestos abusos, serán realizadas en los próximos días, confirmaron fuentes del expediente. También se peritarán varios teléfonos y pendrives incautados en los allanamientos.

En las últimas horas, este medio accedió a más detalles de la investigación. La letra de las acusaciones es macabra. La denuncia que inició el caso, también: hablan de un horror mucho más profundo en esa casa

Video: uno de los allanamientos de la causa

La imputación y la denuncia

La propia madre fue señalada por abusar ella misma de las chicas. De acuerdo a documentos del caso, fue imputada por los delitos de abuso sexual simple y con acceso carnal, agravado por la convivencia y el vínculo, así como la promoción y explotación económica de la prostitución de menores y promoción de la corrupción de menores agravada por violencia e intimidación.

El padrastro, de 49 años, fue imputado por supuestamente manosear a dos de las menores y violar a otras dos también. Una de las víctimas sería su propia hija.

Los cuerpos de las menores fueron peritados: en al menos dos de ellas hay signos compatibles con un abuso sexual.

Entre los otros detenidos hay un hombre de 30 años, oriundo de Entre Ríos, el que supuestamente pagó con bolsas de harina para abusar de dos de las niñas, que tiene una acusación más grave que la del resto de los vecinos implicados. Los presuntos ataques ocurrían en su casa. Según la fiscalía, las ataba y amordazaba para que no griten por auxilio. La propia madre las llevaba hasta el lugar.

Los sospechosos detenidos. El padrastro, de buzo gris

En las primeras horas del caso, trascendió que una denuncia anónima motivó el inicio del expediente. Sin embargo, fueron los tíos maternos de las víctimas quienes se presentaron ante la Policía Bonaerense tras escuchar a las niñas; una de ellas tiene apenas ocho años.

Así, repitieron sus relatos. El hombre de la mordaza fue claramente identificado: vivía en una casa al fondo de un terreno donde vivía otro familiar de las menores. Ante sus tíos, la menor relató situaciones de una particular violencia sexual, hechos degradantes.

Señalaron a nueve sospechosos en total, entre ellos el hijo de un dealer del barrio. Uno de ellos, que conducía una camioneta azul, de acuerdo a la denuncia, habría intentado comprar a una de las menores. “Le regaló un anillo a la víctima y les dijo que se iban a casar”, continúa la transcripción.

Lo que sigue con respecto a la principal acusada es de una crueldad absoluta:

“Si las filmaciones salían mal, porque las niñas lloraban”, la madre “les pegaba a las niñas con una cadena y las obligaba a repetir el acto sexual”.

En el caso interviene también el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Quilmes.