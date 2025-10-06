Un hombre golpeó a la esposa de su ex jefe y secuestró su hija en Córdoba: fue detenido tras una persecución

El episodio se registró en Córdoba (Foto: MPF)

Un violento incidente se produjo este fin de semana en la localidad cordobesa de Adelia María, que terminó con una persecución policial en un campo y una persona detenida. Un hombre ingresó a la casa de su ex empleador, golpeó a su mujer y se llevó a la hija de ambos como rehén.

El episodio se registró en horas de la madrugada del sábado en la zona sur de la ciudad de Córdoba, en la casa de un veterinario del lugar ubicada sobre la calle Las Heras. El individuo, de 37, ingresó a la vivienda por la fuerza y una vez adentro atacó a una de las mujeres, quien se encontraba descansando en la planta alta. En el lugar también estaba la hija de la pareja, de 29 años y madre de un niño que dormía al momento de la irrupción, a quien el agresor ordenó abandonar la propiedad con él bajo amenazas. La obligó a subir a una Toyota Hilux, propiedad de la familia, y se dio a la fuga.

Ambas víctimas se encontraban solas en la casa ubicada a tres cuadras de la plaza principal de Adelia María, debido a que el veterinario no estaba con ellas en ese momento. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía de Córdoba y el Canal C, el detenido tenía conocimiento preciso de la distribución interna de la vivienda, por lo que pudo manejarse con rapidez.

El episodio finalizó con la detención del agresor tras una extensa persecución en una zona rural, en donde debieron brindarle asistencia médica y contención a la mujer secuestrada. Según indicó el portal El Doce, la madre de la víctima fue derivada a un centro médico en Río Cuarto, producto de las lesiones que presentaba tras la agresión.

El padre de la familia presentó de inmediato la denuncia correspondiente, por lo que diferentes dependencias de la fuerza provincial montaron un dispositivo de búsqueda y cerraron los accesos viales para dar con el paradero de la joven secuestrada y su captor. La camioneta utilizada en el escape fue detectada horas más tarde en la zona rural de Las Acequias.

Así, un patrullero logró interceptar la marcha del vehículo al embestirlo por su parte trasera, lo que provocó que la pickup chocara contra un montículo de tierra. El agresor descendió e intentó ocultarse a pie entre los campos, pero resultó finalmente reducido y trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad.

El omento de la detención del sospechoso (Foto: canalc.com.ar)

La víctima quedó dentro del rodado y la encontraron estable, pese a presentar algunas contusiones y un corte superficial. También la trasladaron al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, según indicó el Ministerio Público Fiscal.

La causa quedó a cargo de Pablo Jávega, quien imputó a S.S. —por sus iniciales— por privación ilegítima de la libertad, robo calificado y violación de domicilio. La investigación determinó que el acusado actuó en solitario y que había trabajado previamente para la familia.

A pesar de que tenía contusiones sufridas por la mujer secuestrada, la Fiscalía informó que su estado de salud no corría peligro de salud la joven secuestrada. Con respecto al agresor, precisaron que fue trasladado a la Alcaidía de la Jefatura de la Unidad Departamental Río Cuarto en medio de un fuerte operativo de seguridad.