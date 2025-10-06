Crimen y Justicia

Triple femicidio narco: “Puede ser que estemos cerca del fin”, aseguró el fiscal del caso

Adrián Arribas confirmó que se levantó el secreto de sumario y adelantó que se esperan novedades para esta semana. “Estamos investigando a tres o cuatro personas”, reveló

Guardar
Fiscal Adrián Arribas
Fiscal Adrián Arribas

El fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, indicó a la prensa que aseguró estar cerca de completar la nómina de personas que participaron del triple femicidio narco de Florencio Varela. La causa, que ya tiene nueve detenidos, podría sumar más esta semana, adelantó.

“Investigamos tres o a cuatro personas”, deslizó en la puerta de la fiscalía ante los cronistas presentes. Sin embargo, Arribas aclaró que aunque aclaró que aún no hay pedidos de detención, debido a que aún no fueron individualizados.

De concretarse estos arrestos, se llegaría a todos los integrantes del grupo que estuvo detrás de los crímenes de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. “Estamos cerca del fin”, aseguró el fiscal quien, además, anunció que se levantó el secreto de sumario de la causa. “La idea es ponerle el broche esta semana”, asintió ante la pregunta de un periodista.

Morena, Brenda y Lara desaparecieron
Morena, Brenda y Lara desaparecieron el 19 de septiembre y fueron halladas asesinadas cinco días más tarde

Por otro lado, indicó que el móvil narco es una de las hipótesis, no confirmada. Por el momento, el expediente quedará en manos de la Justicia ordinaria y no pasará al fuero federal, como pretendían algunos abogados que representan a las víctimas.

Esta semana, por otro lado, familiares de las víctimas asistirán a la fiscalía para declarar como testigos. El fiscal negó tener en la mira a alguno de los allegados a las jóvenes asesinadas.

Al mismo tiempo, confirmó que hay cuatro vehículos secuestrados y que todos fueron peritados de forma completa. Se trata de la camioneta Chevrolet Tracker blanca en la que viajaron las víctimas; el VW Fox de Víctor Sotacuro y otros autos que fueron incautados este viernes, en un garaje ubicado en cercanías de la 1-11-14. Se trata de un Renault 19 y un Chevrolet Cruze.

Pequeño J en la audiencia
Pequeño J en la audiencia donde se determinó su prisión preventiva.

Por último, Arribas destacó que no cree en la inocencia de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, el supuesto ideólogo del triple crimen.

Es domingo, en diálogo con TN, el funcionario del Ministerio Público admitió: “Nunca vi un caso con este tipo de agresividad y violencia”.

Las claves del caso

Morena(20), Brenda (20) y Lara (15) desaparecieron el viernes 19 de septiembre luego de subir, por propia voluntad, a una camioneta Chevrolet Tracker blanca que fue captada por cámaras de seguridad en la rotonda de La Tablada.

Las víctimas creían que iban a una fiesta en el barrio porteño de Flores, pero en lugar de eso las llevaron a una casa de Florencio Varela donde las torturaron y mataron.

Cinco días más tarde, el miércoles 24 de septiembre por la madrugada, los tres cuerpos fueron hallados en una fosa cavada en el jardín de la casa en Florencio Varela.

Matías Ozorio, presunto ladero de
Matías Ozorio, presunto ladero de Pequeño J, fue expulsado de Perú

En el transcurso de la investigación, se determinó que la Chevrolet Tracker blanca había sido robado en Dock Sud y tenía patente falsa, que un Volkswagen Fox estaba involucrado.

Así quedaron detenidos Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.

Luego, fueron capturados Víctor Sotacuro Lázaro, en la ciudad fronteriza de Villazón, al norte del país; y Ariel Giménez, quien está acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas y es el único que fue imputado por el encubrimiento.

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, en tanto fue aprehendida días después por haber estado en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las chicas. Mientras que Matías Agustín Ozorio, ladero de “Pequeño J”, cayó el martes pasado en Lima, Perú, y fue expulsado de ese país y entregado a las autoridades argentinas.

“Pequeño J” fue apresado el mismo día en la ciudad de Pucusana, al sur de Lima, cuando iba a encontrarse con su mano derecha. Ahora, quedó alojado en la cárcel de Cañete, ubicada a 144 kilómetros de la capital peruana, por disposición del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE). Allí pasará los 9 meses de prisión preventiva o mucho menos si es que la extradición sale en tiempo y forma, como se cree, en al menos 60 días.

Temas Relacionados

Morena VerdiBrenda del CastilloLara GutiérrezFlorencio VarelaFiscal Adrián Arribasúltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a un guardiacárcel de un penal de Córdoba por intentar ingresar droga

Ocurrió en el Establecimiento Penitenciario N.º 5 de Villa María, donde hace una semana desarticularon una banda narco que operaba desde la prisión. El efectivo tenía en sus pertenencias estupefacientes y dos teléfonos celulares

Detuvieron a un guardiacárcel de

Apuñalaron a un joven durante una fiesta familiar en Santa Fe y ahora lucha por su vida

La víctima, que fue atacada por un hombre con una cuchilla, permanece en estado crítico, sedado y bajo monitoreo constante

Apuñalaron a un joven durante

Dictaron prisión preventiva para tres personas investigadas por la venta de drogas en dos penales de Santa Fe

Los implicados son dos hombres, que ya estaban detenidos, y una mujer, encargada de mantener los nexos y facilitar las operaciones desde fuera de los penales de Coronda y Las Flores

Dictaron prisión preventiva para tres

Suspendieron a 21 policías en Salta por la desaparición de más de $60 millones que debían devolverle a una víctima

Las autoridades apartaron a todo el personal de la Brigada de Investigaciones N.º 2 tras descubrirse la falta de una suma millonaria bajo custodia judicial, mientras avanza la investigación penal y administrativa

Suspendieron a 21 policías en

Un hombre golpeó a la esposa de su ex jefe y secuestró su hija en Córdoba: fue detenido tras una persecución

El ataque tuvo el lugar este fin de semana en el domicilio donde residen las víctimas. Ambas debieron recibir asistencia médica

Un hombre golpeó a la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Expectativa por las reuniones de

Expectativa por las reuniones de Caputo en Washington para definir un paquete de apoyo financiero

Un nuevo streaming del Conicet transmitirá en vivo la búsqueda de dinosaurios: cuándo comienza y cómo verlo

Diego Santilli: “Tengo que dejar el alma para que los bonaerenses vayan a votar”

Sigue la baja de tasas de plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Hallazgo clave sobre el sistema inmune: el Nobel de Medicina premió los estudios sobre las células T reguladoras

INFOBAE AMÉRICA
Fuerte temporal en Uruguay dejó

Fuerte temporal en Uruguay dejó miles de afectados en Paysandú y Colonia: los vientos superaron los 150 kilómetros por hora

Crisis de gobierno en Francia: cae la bolsa y la deuda soberana se encarece tras la dimisión del primer ministro

Friedrich Merz habló del sobrevuelo de drones ilegales en Alemania: “Sospechamos que Rusia está detrás”

Hallazgo clave sobre el sistema inmune: el Nobel de Medicina premió los estudios sobre las células T reguladoras

Qué se sabe del atentado contra la fiscal general de Uruguay: tres imputados como autores materiales del ataque

TELESHOW
Griselda Siciliani y Luciano Castro

Griselda Siciliani y Luciano Castro juntos en Europa: entre teatros, desfiles y noches de amor en Madrid

Entre lágrimas, Mirtha Legrand recordó a su hermano José el día que hubiera cumplido 100 años: “Para vos”

Matías Bagnato habló del documental que protagoniza sobre la masacre de su familia: “Volví a reír de otra forma”

Ale Sergi celebró su cumpleaños junto a su novia La Cintia, tras los rumores de separación: “Mi corazón”

Eliana Guercio lució su nuevo tatuaje dedicado a Chiquito Romero y el significado detrás del diseño: “Nosotros”