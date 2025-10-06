Crimen y Justicia

Aterrizó y lo atraparon: cayó en Ezeiza un fugitivo nigeriano buscado por fraude internacional y lavado de activos

El sospechoso, de 49 años, es vinculado a una sofisticada organización delictiva transnacional dedicada a cometer extorsiones y defraudaciones con medios informáticos y sistemas bancarios

La PFA detuvo a un nigeriano prófugo por estafas

Un ciudadano nigeriano de 49 años, solicitado por Interpol con una Notificación Roja y una Notificación Plateada, fue capturado al arribar al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. La Policía Federal Argentina (PFA) concretó la detención tras recibir la alerta global en el marco de una investigación supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional, según informaron a Infobae fuentes oficiales.

De acuerdo a las fuentes, el hombre arrestado estaba prófugo y enfrentaba cargos por “estafa en concurso real con asociación ilícita”. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 5, a cargo de Manuel De Campos, había ordenado su captura a través de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol. El sospechoso fue vinculado con una organización delictiva que opera internacionalmente, dedicada a extorsiones y fraudes mediante herramientas informáticas y sistemas bancarios.

Las tareas de inteligencia, según reconstruyó este medio, permitieron establecer que el sospechoso planeaba viajar a la Argentina tras realizar trámites migratorios. Abordó un vuelo en Etiopía con escala en Brasil, donde, tras una coordinación entre la División Prevención Delictiva Internacional de Interpol y la Oficina Central Nacional (OCN) en Brasilia, monitorearon su tránsito hasta Ezeiza.

El sospechoso detenido en Ezeiza

Según las fuentes consultadas por Infobae, el detenido es el primer caso global bajo una Notificación Plateada de Interpol, mecanismo que busca rastrear bienes adquiridos a través de lavado de activos. Al confirmar el itinerario, las autoridades brasileñas notificaron a sus contrapartes argentinas que el destino era Buenos Aires.

La llegada fue controlada junto a la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que participaron en el operativo. Una vez descendió del avión, los efectivos concretaron la detención, dejando al sospechoso a disposición del juez interviniente.

La acción formó parte de la “Operación Jackal 2.0”, una iniciativa activa desde 2022 que integra a los 194 Estados miembros de Interpol. El objetivo es luchar contra las redes criminales de África Occidental dedicadas a fraudes financieros digitales, estafas transnacionales y actividades de lavado.

Del procedimiento participaron también la Unidad de Apoyo a las Investigaciones sobre Fugitivos (FIS) y el Centro Mundial contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción (IFCACC) de Interpol.

“Esta captura representa un hecho inédito en la cooperación internacional para la persecución de delitos informáticos y lavado de activos”, sostuvieron voceros de la investigación al medio.

El detenido quedó a disposición judicial, acusado de los delitos mencionados, y aguardará las actuaciones judiciales de rigor bajo custodia argentina.

