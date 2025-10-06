Apuñalaron a un joven durante una fiesta familiar en Santa Fe y ahora lucha por su vida

El joven fue apuñalado en una fiesta realizada en la calle Magallanes y las vías en la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez (Google Maps)

En la noche del sábado, en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, un hombre de 26 años resultó gravemente herido tras recibir una puñalada durante una fiesta familiar.

El hecho ocurrió alrededor de las 20, en la zona de Magallanes y las vías, durante una fiesta privada. Según el testimonio de la hermana de la víctima, un hombre salió de la vivienda con una cuchilla en la mano y, sin mediar palabra, se dirigió directo al joven para atacarlo. La agresión ocurrió frente a familiares y asistentes, provocando escenas de desesperación y caos.

Según informó el medio local Rosario3, la herida se localizó en la axila izquierda del joven, provocando que pierda una cantidad significativa de sangre, debido a que afectó una arteria importante del brazo.

De acuerdo con los equipos médicos del Hospital Provincial, el paciente requirió tres transfusiones sanguíneas en las horas posteriores al ingreso y permanece asistido con respirador artificial y bajo sedación profunda.

La víctima permanece en el Hospital Provincial en estado crítico, sedado y bajo monitoreo constante

Tras la agresión, los presentes identificaron al atacante antes de que escapara. El sospechoso buscó refugio en una dependencia policial cercana. En ese momento, los agentes lo requisaron, pero no encontraron el arma blanca utilizada en el ataque.

Por el momento, las autoridades mantienen bajo reserva la identidad tanto de la víctima como del atacante.

La investigación quedó a cargo del fiscal Aurelio Cicerchia, quien dispuso las primeras medidas procesales para esclarecer la secuencia de los hechos, el motivo del ataque y si existían conflictos previos entre los involucrados.

El último parte médico, emitido por la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Provincial la mañana del domingo, informó que el paciente sigue en estado crítico, sedado y bajo monitoreo constante. Los profesionales intentan estabilizar sus funciones vitales, comprometidas por los daños vasculares sufridos.

El presunto agresor quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, que determinará las próximas acciones, en función de los resultados preliminares de la investigación.

El agresor se escondió en una comisaría cuando era perseguido por familiares de la víctima (Diario UNO)

Un adolescente apuñaló a otro en una fiesta en Córdoba

A fines del mes pasado, un hecho de violencia sacudió una celebración familiar en el barrio Parque Deán Funes, dentro de la ciudad de Córdoba, cuando una pelea entre dos adolescentes terminó con uno de ellos herido con un arma blanca.

La fiesta, que celebraba los 15 años de una joven, se transformó de un momento a otro. El incidente se produjo en la pista de baile de un salón ubicado sobre Esteban Gascón al 5000.

De acuerdo con la información del medio local ElDoce, el altercado comenzó durante el festejo cuando, tras una discusión, uno de los jóvenes extrajo un arma blanca e hirió al otro de forma sorpresiva. Integrantes de la organización del evento dieron aviso inmediato a la línea de emergencias y contuvieron a los involucrados hasta la llegada de los efectivos policiales.

Los uniformados desplegaron un operativo de control y contención en el salón, separando a familiares y testigos para tomar las primeras declaraciones. La Policía confiscó el arma utilizada y derivó a los protagonistas y a sus padres a una dependencia policial para continuar con los procedimientos de rigor.

El joven herido recibió atención médica mientras permanecía consciente, según informaron fuentes hospitalarias. Presentaba cortes en la zona abdominal y en el muslo izquierdo, lo que motivó su traslado inmediato en ambulancia hasta el Hospital de Urgencias de Córdoba capital. Los médicos informaron que el paciente ingresó estable y estuvo bajo observación durante varias horas, dejando en claro que las lesiones no comprometieron órganos vitales.