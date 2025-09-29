Un adolescente fue apuñalado por otro menor durante una pelea en una fiesta de 15 en Córdoba

El Hospital de Urgencia de Córdoba donde el menor apuñalado fue trasladado y se encuentra fuera de peligro (Municipalidad de Córdoba)

En la madrugada del sábado, un hecho de violencia sacudió una celebración familiar en el barrio Parque Deán Funes, dentro de la ciudad de Córdoba, cuando una pelea entre dos adolescentes terminó con uno de ellos herido con un arma blanca.

La fiesta, que celebraba los 15 años de una joven, se transformó de un momento a otro. El incidente se produjo en la pista de baile de un salón ubicado sobre Esteban Gascón al 5000.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, el altercado comenzó durante el festejo cuando, tras una discusión, uno de los jóvenes extrajo un arma blanca e hirió al otro de forma sorpresiva. Integrantes de la organización del evento dieron aviso inmediato a la línea de emergencias y contuvieron a los involucrados hasta la llegada de los efectivos policiales.

Los uniformados desplegaron un operativo de control y contención en el salón, separando a familiares y testigos para tomar las primeras declaraciones. La Policía confiscó el arma utilizada y derivó a los protagonistas y a sus padres a una dependencia policial para continuar con los procedimientos de rigor.

Por el hecho, no se reportaron detenciones, pero la investigación sigue abierta para determinar la responsabilidad penal, dado que ambos adolescentes son menores de edad.

El joven herido recibió atención médica mientras permanecía consciente, según informaron fuentes hospitalarias consultadas por La Voz del Interior. Presentaba cortes en la zona abdominal y en el muslo izquierdo, lo que motivó su traslado inmediato en ambulancia hasta el Hospital de Urgencias de Córdoba capital. Los médicos informaron que el paciente ingresó estable y estuvo bajo observación durante varias horas, dejando en claro que las lesiones no comprometieron órganos vitales.

Los familiares del menor permanecieron en el hospital, a la espera de novedades. Hasta el momento, el adolescente se encuentra fuera de peligro, aunque debe continuar bajo supervisión debido al compromiso muscular generado por las heridas. La Policía notificó a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, dando intervención a los equipos de asistencia psicosocial.

La Policía de Córdoba afirmó que no hay detenidos por el hecho (Policía de Córdoba)

Asesinaron a un hombre y hay un menor detenido

Un joven de 22 años fue asesinado de un disparo en el cuello dentro de una barbería en el barrio Müller de la ciudad de Córdoba, según confirmó la Policía de Córdoba. El episodio se registró el viernes por la noche en un local ubicado sobre la calle Solares al 40, donde varias personas se encontraban presentes. Las autoridades trabajan para esclarecer si se trató de un homicidio intencional o de un accidente, ya que, al momento, no se logró establecer el origen del disparo, de acuerdo con la información brindada por El Doce.tv.

Testigos relataron que la situación transcurría con normalidad hasta que el joven cayó al suelo luego de recibir el impacto en el cuello, falleciendo en el acto. Luego de recibir el aviso, el servicio de emergencias acudió a la escena y constató el deceso, mientras que la policía inició las primeras actuaciones en el lugar, donde se confirmó la manipulación de un arma de fuego por parte de un grupo de personas.

Después del disparo, un adolescente de 16 años que se encontraba en la barbería salió rápidamente del lugar. Minutos más tarde, este joven se presentó de manera voluntaria en una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, aunque, hasta el momento, no se informó formalmente su imputación.

La Fiscalía de Distrito 2, Turno 5, junto con la Fiscalía Penal Juvenil del 4° Turno, intervienen en la investigación, con el propósito de determinar las circunstancias del crimen y establecer si el uso del arma de fuego fue deliberado o accidental. Según lo informado, ambas fiscalías analizan las pruebas y el testimonio de los presentes para esclarecer cómo se produjo la muerte. Las causas del disparo y la posible responsabilidad penal de los involucrados continúan bajo análisis de las autoridades judiciales cordobesas.