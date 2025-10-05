Crimen y Justicia

Triple femicidio de Florencio Varela: el fiscal reveló que esta semana podría haber más detenciones

Carlos Adrián Arribas admitió que hay más gente en la mira de la justicia por los crímenes de Brenda, Lara y Morena. Y confió en que en estos días ya podrían tener a todos los involucrados presos o con pedido de captura

Guardar
Triple crimen de Florencio Varela: "Nunca vi un caso con este tipo de agresividad y violencia", dijo el fiscal Carlos Arribas

“Esta semana sería vital”. La frase pertenece al fiscal de Homicidios de La Matanza Carlos Adrián Arribas, a cargo del triple femicidio de Florencio Varela. Este domingo el funcionario develó que hay más sospechosos en la mira por los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi y que en los próximos días saldrían los pedidos de captura para ellos.

"Estamos pronto a tener a todas las personas que estuvieron en el hecho detenidas. Y las que no están detenidas, con pedidos de detención y captura. Captura vigente no hay ninguna pedida por ahora, sí investigamos a algunas personas que ya están individualizadas. Esta semana será vital", dijo Arribas en diálogo con Radio con Vos.

Y agregó el fiscal que “en una investigación avanzada hay al menos dos o tres sospechosos” individualizados y que esta semana podrían tener el pedido de detención activo, aunque dijo que no es una causa fácil porque atraviesa muchas jurisdicciones (La Matanza, Florencio Varela y CABA) y eso requiere tiempo.

“Hay indicios y lineamientos de investigación, pero no está determinado el móvil. La línea del robo de droga está, aunque lo tenés que ir confirmando o descartando con testimonios y pruebas objetivas”, deslizó el funcionario.

Las tres víctimas
Las tres víctimas

Y, ese contexto, explicó: “Una de las hipótesis puede ser que haya un tema de drogas. En los implicados el consumo está y, en el medio, hay que probar si el tema narco atraviesa la causa. Y si fuera así, tendría que pedir la declinación de la competencia y que pase al fuero federal”.

Por lo pronto, el investigador detalló que a los nueve detenidos que tiene el expediente por el triple femicidio los tienen “ubicados en el lugar del hecho o en la proximidad” y que ahora se debe delinear el rol de cada uno.

“En 35 años nunca vi un caso con estos ribetes y con este tipo de agresividad y violencia. Es la primera vez que lo veo”, sentenció el fiscal que afronta una semana compleja en la que debe también analizar la información que dio la apertura de todos los celulares que se secuestraron.

Así fue la llegada al país de Ozorio, la mano derecha de Pequeña J

Morena(20), Brenda (20) y Lara (15) desaparecieron el viernes 19 de septiembre luego de subir, por propia voluntad, a una camioneta Chevrolet Tracker blanca que fue captada por cámaras de seguridad en la rotonda de La Tablada.

Las víctimas creían que iban a una fiesta en el barrio porteño de Flores, pero en lugar de eso las llevaron a una casa de Florencio Varela donde las torturaron y mataron.

Cinco días más tarde, el miércoles 24 de septiembre por la madrugada, los tres cuerpos fueron hallados en una fosa cavada en el jardín de la casa en Florencio Varela.

Pequeño J en la audiencia
Pequeño J en la audiencia donde le dictaron 9 meses de prisión preventiva

En el transcurso de la investigación, se determinó que la Chevrolet Tracker blanca había sido robado en Dock Sud y tenía patente falsa, que un Volkswagen Fox estaba involucrado.

Así quedaron detenidos Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.

El pasado fin de semana fueron capturados Víctor Sotacuro Lázaro, en la ciudad fronteriza de Villazón, al norte del país; y Ariel Giménez, quien está acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas y es el único que fue imputado por el encubrimiento.

La sobrina de Sotacuro, presa
La sobrina de Sotacuro, presa

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, en tanto fue aprehendida este lunes por haber estado en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las chicas. Mientras que Matías Agustín Ozorio, ladero de “Pequeño J”, cayó este martes en Lima, Perú, y fue expulsado de ese país y entregado a las autoridades argentinas.

“Pequeño J” fue apresado este martes en la ciudad de Pucusana, al sur de Lima, cuando iba a encontrarse con su mano derecha. Ahora, quedó alojado en la cárcel de Cañete, ubicada a 144 kilómetros de la capital peruana, por disposición del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE). Allí pasará los 9 meses de prisión preventiva o mucho menos si es que la extradición sale en tiempo y forma, como se cree, en al menos 60 días.

Temas Relacionados

Florencio VarelaBrenda del CastilloLara GutiérrezMorena Verdifemicidiosfiscal Carlos Adrián ArribasPequeño J

Últimas Noticias

Hacinamiento y con problemas de control interno: cómo es la cárcel peruana donde “Pequeño J” espera su extradición bajo un régimen de resguardo especial

El presunto autor intelectual de los femicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez permanece alojado en un sector especial del Establecimiento Penitenciario de Cañete, a 144 kilómetros de Lima

Hacinamiento y con problemas de

Balearon a un concejal del PRO durante un asalto en Olavarría

Javier Frías, del bloque de Juntos en el Concejo Deliberante de la ciudad bonaerense, fue sorprendido por un delincuente cuando realizaba un reparto particular

Balearon a un concejal del

Un policía frustró un robo cuando viajaba en un auto de aplicación: mató a uno de los ladrones e hirió a otro

El hecho ocurrió en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora. Un tercer asaltante logró escapar y está siendo buscado

Un policía frustró un robo

Tiene 15 años, lo detuvieron por robar en Córdoba y descubrieron que tenían un extenso prontuario delictivo

La captura se dio el sábado por la madrugada, luego de que el menor asaltara a dos mujeres. Ya había sido demorado en otras ocasiones

Tiene 15 años, lo detuvieron

El detalle que encontraron en la casa de Azul Semeñenko, la mujer que lleva casi dos semanas desaparecida en Neuquén

El 24 de septiembre asistió a un turno médico y, al día siguiente, no se presentó a trabajar. Era el día de su cumpleaños. “Estamos preocupadas y asustadas”, aseguraron desde su entorno

El detalle que encontraron en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Autos modernos: de las pantallas

Autos modernos: de las pantallas y la conectividad a un futuro con hologramas

Milei intensifica la campaña a tres semanas de las elecciones y visitará cinco provincias antes de irse a Estados Unidos

Hacinamiento y con problemas de control interno: cómo es la cárcel peruana donde “Pequeño J” espera su extradición bajo un régimen de resguardo especial

Los secretos de la rutina saludable con la que Billy Idol dejó atrás los excesos del rock

Descubren cómo el estrés altera moléculas en el cerebro: el posible vínculo con la depresión

INFOBAE AMÉRICA
La UE dijo que Rusia

La UE dijo que Rusia oculta su “fracaso” militar en Ucrania “con ataques terroristas” contra la población civil

Horacio Altuna: “Las mujeres están marcando tendencia y generando nuevas estéticas que enriquecen” a la historieta

Un veterano israelí de 73 años comparó la Guerra de Yom Kippur con Gaza: “Esta es la más larga y más dura que hemos tenido”

Netanyahu ordenó pausar “ciertos ataques” en Gaza antes de las negociaciones con los terroristas de Hamas

Un estudio de Stanford revela cómo se forman los hábitos motores en el cerebro

TELESHOW
Sofía Pachano deslumbró con su

Sofía Pachano deslumbró con su look embarazada en una boda campestre: baile, complicidad y diversión entre amigos

Wanda Nara sorprendió con un desopilante guiño a Mauro Icardi en el adelanto de Masterchef Celebrity

El presunto conflicto que se habría desatado entre Pampita y Benjamín Vicuña por su hijo mayor

El inesperado viaje de Mauro Icardi a Madrid: la foto que despertó las críticas de los fans del Galatasaray

Nuevo parte médico de Thiago Medina: dejó la terapia intensiva después de 3 semanas en grave estado