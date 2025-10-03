La esperaron en la puerta de su casa y se llevaron una suma millonaria: el dinero era de la empresa donde trabaja

La investigación está a cargo de la Fiscalía Departamental de Guaymallén

Una mujer de 33 años fue interceptada en la puerta de su vivienda por dos hombres armados que la sorprendieron cuando regresaba a su casa, de la localidad de Guaymallén, provincia de Mendoza, cerca de las 3.30. En total, sustrajeron una suma millonaria. 84 millones de pesos, 5 mil dólares y su camioneta.

El hecho ocurrió sobre la calle Libertad, en una zona residencial del departamento mendocino. De acuerdo con información oficial, la víctima conducía una camioneta VW Amarok perteneciente a la empresa para la que trabaja.

En ese momento, fue abordada por dos sujetos armados que la esperaban. Así, la obligaron a ingresar a la vivienda, amenazándola con un arma de fuego. Una vez dentro, la redujeron y ataron, según informó el medio local Los Andes,

Aprovechando el tiempo mientras la víctima permanecía inmovilizada, sustrajeron una mochila que contenía 84 millones de pesos y 5.000 dólares estadounidenses. El monto fue declarado por la damnificada en la denuncia inicial y luego ratificado durante las primeras horas de la investigación. El dinero cumplía funciones laborales y, según destacó personal policial, formaba parte de fondos empresariales.

No conformes con el botín, los delincuentes también se adueñaron de la camioneta VW Amarok, vehículo de suma importancia para la logística y movilidad de la empresa. Completada la operación, ambos huyeron dejando a la mujer maniatada en el domicilio.

Una vez lograda la liberación, la víctima contactó al 911 y reportó el robo de la millonaria suma y de la camioneta. La denuncia dio lugar a la rápida intervención de la Fiscalía departamental de Guaymallén, que activó el protocolo para casos de robos agravados y delegó tareas específicas a la División de Delitos contra la Propiedad, Policía Científica y la sección de Tecnología Aplicada.

En la vivienda se relevaron cámaras de seguridad instaladas por la familia y por vecinos. Según el parte oficial, los registros grabados durante la madrugada podrían ser clave para identificar a los dos sospechosos, quienes actuarían con un alto grado de planificación.

Por el hecho no hay detenidos

Asaltaron a una pareja de jubilados en su casa de Mar del Plata

Días antes, cinco delincuentes asaltaron una vivienda en el barrio Stella Maris y mantuvieron atados durante cinco horas a una pareja de jubilados.

El violento episodio, que ocurrió en la madrugada del domingo, trascendió recién ayer miércoles, cuando la investigación ya estaba avanzada y las víctimas habían declarado ante la Fiscalía.

La secuencia se inició pasada la medianoche, en una casa ubicada en Lavalle al 2700. Los asaltantes aprovecharon el momento en que el matrimonio se disponía a descansar para irrumpir en la propiedad.

El grupo rompió la reja del frente utilizando una amoladora, lo que les permitió acceder al interior sin ser detectados a tiempo por ningún vecino.

Una vez dentro de la casa, los delincuentes ataron a ambos jubilados y comenzaron a exigir la entrega de dólares, convencidos de que la pareja tenía esos ahorros. Al encontrarse con la negativa de las víctimas y confirmar que el dinero solicitado no se hallaba en la vivienda, los asaltantes optaron por buscar por todos los ambientes. Desordenaron muebles, vaciaron cajones y revisaron hasta los rincones más pequeños, causando serios daños materiales.

Antes de retirarse, los ladrones tomaron una suma de dinero en pesos y las alianzas de casamiento de las víctimas, junto a algunos objetos personales cuyo valor aún está siendo calculado por los damnificados.

Aproximadamente, a las cinco de la mañana, los asaltantes abandonaron la vivienda con el botín en su poder. Solo entonces la pareja logró desatarse y utilizar un teléfono para dar aviso al 911. De acuerdo con voceros de la Comisaría novena, un patrullero se desplazó de inmediato al lugar.

En paralelo, una ambulancia arribó a la vivienda y el personal médico brindó asistencia al hombre, quien sufrió una fuerte crisis nerviosa durante el episodio.

La Policía recolectó huellas y datos en la escena del crimen, y contactó a los vecinos en busca de posibles testigos presenciales o cámaras de seguridad que pudieran haber captado movimientos sospechosos antes o después del ingreso de los delincuentes.

La causa quedó bajo la órbita del fiscal Mariano Moyano, quien lidera la pesquisa judicial para identificar a los autores y reconstruir cómo planificaron y ejecutaron la irrupción.

Por el momento, no hay detenidos y los investigadores no descartan que los asaltantes hayan actuado con apoyo logístico externo.