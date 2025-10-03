Crimen y Justicia

La esperaron en la puerta de su casa y se llevaron una suma millonaria: el dinero era de la empresa donde trabaja

Los delincuentes la redujeron y ataron mientras buscaban el dinero en efectivo

Guardar
La investigación está a cargo
La investigación está a cargo de la Fiscalía Departamental de Guaymallén

Una mujer de 33 años fue interceptada en la puerta de su vivienda por dos hombres armados que la sorprendieron cuando regresaba a su casa, de la localidad de Guaymallén, provincia de Mendoza, cerca de las 3.30. En total, sustrajeron una suma millonaria. 84 millones de pesos, 5 mil dólares y su camioneta.

El hecho ocurrió sobre la calle Libertad, en una zona residencial del departamento mendocino. De acuerdo con información oficial, la víctima conducía una camioneta VW Amarok perteneciente a la empresa para la que trabaja.

En ese momento, fue abordada por dos sujetos armados que la esperaban. Así, la obligaron a ingresar a la vivienda, amenazándola con un arma de fuego. Una vez dentro, la redujeron y ataron, según informó el medio local Los Andes,

Aprovechando el tiempo mientras la víctima permanecía inmovilizada, sustrajeron una mochila que contenía 84 millones de pesos y 5.000 dólares estadounidenses. El monto fue declarado por la damnificada en la denuncia inicial y luego ratificado durante las primeras horas de la investigación. El dinero cumplía funciones laborales y, según destacó personal policial, formaba parte de fondos empresariales.

No conformes con el botín, los delincuentes también se adueñaron de la camioneta VW Amarok, vehículo de suma importancia para la logística y movilidad de la empresa. Completada la operación, ambos huyeron dejando a la mujer maniatada en el domicilio.

Una vez lograda la liberación, la víctima contactó al 911 y reportó el robo de la millonaria suma y de la camioneta. La denuncia dio lugar a la rápida intervención de la Fiscalía departamental de Guaymallén, que activó el protocolo para casos de robos agravados y delegó tareas específicas a la División de Delitos contra la Propiedad, Policía Científica y la sección de Tecnología Aplicada.

En la vivienda se relevaron cámaras de seguridad instaladas por la familia y por vecinos. Según el parte oficial, los registros grabados durante la madrugada podrían ser clave para identificar a los dos sospechosos, quienes actuarían con un alto grado de planificación.

Por el hecho no hay
Por el hecho no hay detenidos

Asaltaron a una pareja de jubilados en su casa de Mar del Plata

Días antes, cinco delincuentes asaltaron una vivienda en el barrio Stella Maris y mantuvieron atados durante cinco horas a una pareja de jubilados.

El violento episodio, que ocurrió en la madrugada del domingo, trascendió recién ayer miércoles, cuando la investigación ya estaba avanzada y las víctimas habían declarado ante la Fiscalía.

La secuencia se inició pasada la medianoche, en una casa ubicada en Lavalle al 2700. Los asaltantes aprovecharon el momento en que el matrimonio se disponía a descansar para irrumpir en la propiedad.

El grupo rompió la reja del frente utilizando una amoladora, lo que les permitió acceder al interior sin ser detectados a tiempo por ningún vecino.

Una vez dentro de la casa, los delincuentes ataron a ambos jubilados y comenzaron a exigir la entrega de dólares, convencidos de que la pareja tenía esos ahorros. Al encontrarse con la negativa de las víctimas y confirmar que el dinero solicitado no se hallaba en la vivienda, los asaltantes optaron por buscar por todos los ambientes. Desordenaron muebles, vaciaron cajones y revisaron hasta los rincones más pequeños, causando serios daños materiales.

Antes de retirarse, los ladrones tomaron una suma de dinero en pesos y las alianzas de casamiento de las víctimas, junto a algunos objetos personales cuyo valor aún está siendo calculado por los damnificados.

Aproximadamente, a las cinco de la mañana, los asaltantes abandonaron la vivienda con el botín en su poder. Solo entonces la pareja logró desatarse y utilizar un teléfono para dar aviso al 911. De acuerdo con voceros de la Comisaría novena, un patrullero se desplazó de inmediato al lugar.

En paralelo, una ambulancia arribó a la vivienda y el personal médico brindó asistencia al hombre, quien sufrió una fuerte crisis nerviosa durante el episodio.

La Policía recolectó huellas y datos en la escena del crimen, y contactó a los vecinos en busca de posibles testigos presenciales o cámaras de seguridad que pudieran haber captado movimientos sospechosos antes o después del ingreso de los delincuentes.

La causa quedó bajo la órbita del fiscal Mariano Moyano, quien lidera la pesquisa judicial para identificar a los autores y reconstruir cómo planificaron y ejecutaron la irrupción.

Por el momento, no hay detenidos y los investigadores no descartan que los asaltantes hayan actuado con apoyo logístico externo.

Temas Relacionados

robomillonariomujercasaMendoza

Últimas Noticias

Condenaron a un ex comisario de Santa Fe por liderar un sistema de juegos de azar clandestinos

La Justicia sentenció a D. I. B. a prisión y le prohibió ejercer cargos públicos de por vida tras comprobarse su implicación en la gestión de juegos ilegales y cobro de dádivas

Condenaron a un ex comisario

Se entregó el principal sospechoso por el crimen del hombre que fue asesinado en su departamento en Mendoza

El hombre de 31 años fue hallado en su departamento sin signos vitales, amordazado y atado. Los resultados de la autopsia revelaron que fue estrangulado. Un adolescente lo incriminó

Se entregó el principal sospechoso

Ratificaron la condena contra el prestamista Rojas Almada por el femicidio de Ferni Ayala

La pena se conoció en diciembre de 2024, luego de que la Justicia confirmara que hubo un contexto de violencia de género

Ratificaron la condena contra el

Acribilló, golpeó y mató a un hombre en Córdoba y fue condenado a 16 años de prisión

El crimen ocurrió en mayo de 2024 en el barrio Villa El Libertador de la ciudad de Córdoba. Tuvieron en cuenta un antecedente

Acribilló, golpeó y mató a

Un megaoperativo en Santa Fe permitió rescatar a más de 40 trabajadores explotados en un campo de frutillas

Un grupo de trabajadores, su mayoría provenientes de Chaco, vivió semanas de privaciones y engaños. Durante la intervención, se incautaron armas, millones de pesos en efectivo y se detuvo a un joven de 25 años

Un megaoperativo en Santa Fe
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se desplomó un ascensor desde

Se desplomó un ascensor desde el noveno piso en Palermo y diez jóvenes quedaron atrapados

Condenaron a un ex comisario de Santa Fe por liderar un sistema de juegos de azar clandestinos

El fin de las viejas categorías: integrar enfoques para una política de drogas efectiva

Los invisibles del narcotráfico: los que dirigen rara vez están en la escena

Milei, tras la reconquista de las confianzas

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó ataque un masivo

Rusia lanzó ataque un masivo con misiles y drones contra la infraestructura energética de varias regiones de Ucrania

Torturó, asesinó y se llevó un trozo de cráneo como trofeo: el estremecedor caso de Christa Pike, la mujer que será ejecutada en EEUU

La Policía británica identificó a las dos víctimas del ataque terrorista en una sinagoga de Manchester durante Yom Kippur

Taiwán reforzará su vigilancia militar ante posibles maniobras hostiles de China durante la conmemoración del Día Nacional

Seis minutos que aterrorizaron Manchester: la cronología del ataque a la sinagoga durante Yom Kippur

TELESHOW
Luciana Geuna y el libro

Luciana Geuna y el libro que la marcó en un momento clave de su vida

Soledad Pastorutti tuvo que eliminar cara a cara a una de las participantes favoritas de La Voz Argentina

Guido Kaczka recordó la insólita pregunta que le hizo a Susana Giménez sobre un mito de la diva: “Se lo pregunté”

Dieron los primeros nombres de las explosivas famosas que podrían participar de Gran Hermano: Generación Dorada

El romántico videoclip de Yami Safdie y Manuel Turizo: pasión fugaz, momentos robados y una historia de desamor