Asaltaron y ataron por cinco horas a una pareja de jubilados en su casa de Mar del Plata

Asaltaron a una pareja de jubilados en su casa de la calle Lavalle al 2700 del barrio Stella Maris de Mar del Plata (Google Maps)

Cinco delincuentes asaltaron una vivienda en el barrio Stella Maris y mantuvieron atados durante cinco horas a una pareja de jubilados.

El violento episodio, que ocurrió en la madrugada del domingo, trascendió recién ayer miércoles, cuando la investigación ya estaba avanzada y las víctimas habían declarado ante la Fiscalía.

La secuencia se inició pasada la medianoche, en una casa ubicada en Lavalle al 2700. Los asaltantes aprovecharon el momento en que el matrimonio se disponía a descansar para irrumpir en la propiedad.

El grupo rompió la reja del frente utilizando una amoladora, lo que les permitió acceder al interior sin ser detectados a tiempo por ningún vecino.

Una vez dentro de la casa, los delincuentes ataron a ambos jubilados y comenzaron a exigir la entrega de dólares, convencidos de que la pareja tenía esos ahorros. Al encontrarse con la negativa de las víctimas y confirmar que el dinero solicitado no se hallaba en la vivienda, los asaltantes optaron por buscar por todos los ambientes. Desordenaron muebles, vaciaron cajones y revisaron hasta los rincones más pequeños, causando serios daños materiales.

Antes de retirarse, los ladrones tomaron una suma de dinero en pesos y las alianzas de casamiento de las víctimas, junto a algunos objetos personales cuyo valor aún está siendo calculado por los damnificados, según informó el portal del diario La Capital.

Aproximadamente a las cinco de la mañana, los asaltantes abandonaron la vivienda con el botín en su poder. Solo entonces la pareja logró desatarse y utilizar un teléfono para dar aviso al 911. De acuerdo con voceros de la Comisaría novena, un patrullero se desplazó de inmediato al lugar.

En paralelo, una ambulancia arribó a la vivienda y el personal médico brindó asistencia al hombre, quien sufrió una fuerte crisis nerviosa durante el episodio.

Hasta el momento no hay detenidos y la investigación continua (Noticias XFN)

La Policía recolectó huellas y datos en la escena del crimen, y contactó a los vecinos en busca de posibles testigos presenciales o cámaras de seguridad que pudieran haber captado movimientos sospechosos antes o después del ingreso de los delincuentes.

La causa quedó bajo la órbita del fiscal Mariano Moyano, quien lidera la pesquisa judicial para identificar a los autores y reconstruir cómo planificaron y ejecutaron la irrupción.

Por el momento, no hay detenidos y los investigadores no descartan que los asaltantes hayan actuado con apoyo logístico externo.

Robaron u$s15 mil de una casa en Mar del Plata y los detuvieron en una lujosa propiedad en Miramar

A fines del mes de agosto, un robo ocurrido en Mar del Plata derivó en la detención de tres personas y la recuperación de varios objetos robados, después de que la Policía realizara un allanamiento en una lujosa propiedad de Miramar.

El hecho tuvo como víctima a un vecino marplatense, a quien le robaron 15.000 dólares, joyas y pertenencias personales, según informaron fuentes policiales.

Todo comenzó cuando la víctima llegó a su casa y encontró a dos desconocidos en el patio. Al notar su presencia, los sospechosos escaparon corriendo y subieron a un Fiat Cronos que los esperaba a pocos metros, para luego darse a la fuga.

Tras denunciar el hecho, el área de investigaciones de la DDI Mar del Plata analizó las grabaciones de cámaras de seguridad y pudo identificar la patente del vehículo utilizado en el escape.

A partir de esa información, el Ministerio Público Fiscal pidió la orden para allanar un campo situado sobre la ruta 88, a la altura del kilómetro 43, en las afueras de Miramar. Según se describe en el reporte policial, el terreno se destaca por sus grandes dimensiones, cuenta con una vivienda lujosa, galpones modernos y una pileta climatizada.

Durante la intervención, el personal incautó el Fiat Cronos. También se secuestraron cuatro teléfonos celulares, dos camperas, una mochila y un anillo plateado con piedra, además de otras pertenencias que podrían ser reconocidas por la víctima.

En la vivienda estaban presentes tres hombres: L. V. F. de 35 años, J. C. F. de 58 y N. T. F. de 61, quienes fueron notificados sobre la formación de la causa, ya que sus características coincidían con las de los sujetos observados en la grabación de seguridad.

La causa quedó caratulada como robo bajo la modalidad “escruche”, figura que refiere a la modalidad de ingreso a viviendas sin ocupantes y suele tener como blanco casas con objetos de valor.

Entre los elementos secuestrados se encuentran las joyas y los dispositivos electrónicos, que serán peritados para avanzar con la investigación judicial, mientras el rodado quedó retenido a disposición de la fiscalía para pericias.