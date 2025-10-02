Crimen y Justicia

Triple femicidio narco: el ladero de Pequeño J llegará esta noche a Buenos Aires

Un grupo de policías de la Federal y la Bonaense irán en un avión de la Fuerza Aérea a buscar a Matías Agustín Ozorio, quien fue capturado en Perú. El fiscal lo citará mañana a indagatoria

La policía escolta a Matías
La policía escolta a Matías Ozorio, sospechoso del asesinato de tres mujeres en Argentina, a una comisaría antidrogas en Lima, Perú, el martes 30 de septiembre de 2025. (AP Foto/Martín Mejía)

Un avión de la Fuerza Aérea saldrá a las 11 de la mañana de este jueves rumbo a Lima (Perú) con siete policías de la PFA e Interpol y tres de la Bonaerense, informaron fuentes del Ministerio de Seguridad Nacional a Infobae.

La comitiva buscará a Matías Agustín Ozorio, el ladero de Pequeño J, señalados ambos como coautores del triple femicidio narco de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez en una casa de Florencio Varela.

La información fue confirmada por la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, en su cuenta de X. Las fuentes no pueden precisar el horario de arribo, aunque estiman que ocurrirá por la noche, cerca de las 22.

En tanto, el fiscal de Homicidios de La Matanza Adrián Arribas, a cargo del esclarecimiento del caso, adelantó a la prensa que Ozorio será indagado este viernes por la mañana.

El Gobierno peruano dispuso la expulsión del ladero de Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, tras su arresto en Lima.

El general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, confirmó que el trámite administrativo fue culminado de manera exprés. La medida responde a un pedido de las autoridades argentinas, que reclaman su entrega para profundizar las indagaciones del caso.

Morena, Brenda y Lara, las
Morena, Brenda y Lara, las víctimas

Arriola informó que Migraciones emitió la resolución de expulsión de Ozorio. El funcionario precisó que el trámite se resuelve en un plazo de 24 horas y que la medida es de carácter inmediato. “Las expulsiones tienen un plazo de veinticuatro horas y son muy céleres. Son expeditas y se trabaja toda la madrugada”, indicó el jefe policial para RPP Noticias.

Cómo se produjo la captura de Matías Ozorio

Matias Ozorio, detenido en Lima por el triple femicidio de Florencio Varela

El operativo policial en territorio peruano se ejecutó tras un intercambio de información reservado entre la Policía argentina y la peruana. Según explicó el general Óscar Arriola en entrevista con RPP Noticias, las alertas llegaron con fotografías, nombres y datos clave que permitieron rastrear a los sospechosos.

Estas dos personas pudieron haber estado transitando por un año y dos años acá en el Perú y nadie hubiera tenido conocimiento de nada. Todo nace porque la policía argentina se comunica con la policía peruana y traslada la información en un alto grado de confianza”, señaló Arriola al detallar cómo se inició el trabajo de inteligencia.

La situación de Valverde es distinta por su nacionalidad peruana. Arriola precisó que su proceso se enmarca en la figura de la extradición y dependerá de la actuación del Poder Judicial, el Ministerio Público y las autoridades argentinas.

“Él, al ser un ciudadano peruano, va a tener que tener otro tratamiento, otro procedimiento. Y pasa por la extradición y algunas otras instituciones jurídicas que nuestro poder judicial y el poder judicial de Argentina tendrán que definir”, explicó el comandante general de la PNP.

