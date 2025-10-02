Crimen de Sebastián Villarreal en Córdoba: los acusados enfrentarán un juicio oral tras rechazar un acuerdo

Sebastián tenía 45 años y era padre de dos hijos

El juicio por el asesinato de Sebastián Villarreal, ocurrido el año pasado en medio de un robo frente a su casa de Córdoba, finalmente tiene fecha de inicio luego de que uno de los acusados rechazara el juicio abreviado. De esta manera, las audiencias se realizarán ante un jurado popular, una decisión que la familia de la víctima celebró. “La verdad que necesitamos como familia y como sociedad”, sostuvieron.

Debido a que el fiscal Fernando López Villagra y el abogado defensor de uno de los acusados del crimen, no alcanzaron un acuerdo para establecer un proceso abreviado, esta alternativa quedó sin efecto y el encuentro llevado a cabo en la Cámara 3 del Crimen impulsó el retorno al procedimiento convencional, que comenzará en 2026.

La propuesta de López Villagra implicaba el reconocimiento total de la responsabilidad por parte de los acusados, pedidos de disculpas y una declaración de arrepentimiento formal. Las condenas sugeridas por la Fiscalía iban de 10 a 16 años de prisión, según la participación y el grado de responsabilidad adjudicada a cada uno de los imputados. Pero la otra parte expresó su disconformidad con la magnitud de las penas ofrecidas y el rechazo de avanzar en un juicio acordado, según remarcó El Diario de Carlos Paz.

La familia de Sebastián Villarreal se manifestó conforme con la decisión adoptada por la Justicia. Según sostuvo la abogada querellante Graciela Taranto, la realización de un juicio común era el reclamo histórico de los allegados a la víctima, quienes buscan que se esclarezca el hecho de manera pública. “Este es un paso más dentro de muchos. Estamos seguros de que Sebastián, desde donde esté, siente alivio y orgullo por no bajar nunca los brazos”, dijeron, según el portal Mi Valle.

Una de las tantas marchas que se llevaron a cabo tras el asesinato del hombre de 45 años (Foto: X)

Villarreal fue asesinado en la mañana del 29 de febrero de 2024 por un grupo de motochorros que lo interceptaron en la puerta de su casa, ubicada en Fulgencio Montemayor al 2.300, en el barrio Yofre Norte. El hombre, de 45 años, se disponía a salir rumbo a su jornada laboral en una empresa de plásticos, cuando lo sorprendieron los delincuentes con la intención de robarle la moto.

Antes de los disparos ejecutados por los ladrones, el hombre les suplicó: “Tengo dos hijos, no me mates por favor”, habría dicho según el relato una vecina que presenció parte del hecho. Tras el ataque, los individuos huyeron en dos motos, dejando a Villarreal tendido en la vereda. Una de las mujeres que se acercó contó que la víctima aún llevaba puesto el casco al momento de ser auxiliado, mientras los vecinos intentaban socorrerlo. “Los chicos estaban a la par de él cuando estaba herido. Le pedían ‘por favor papá, no te rindas. Aguantá un poquito más’”, dijo una residente.

La víctima, según el testimonio de allegados, vivía solo con sus dos hijos y tenía horarios rotativos en su empleo, aunque regresaba a casa durante el día para verificar que todo estuviera en orden. “Sebastián era una excelente persona, trabajador y padre”, señalaron.

Por el crimen, dos jóvenes de 19 y 20 años permanecen detenidos; otro de 18 se encuentra en el Complejo Esperanza y fue señalado como el autor del disparo; mientras el cuarto señalado por haber participado en el hecho, fue declarado inimputable y permanece en libertad por tratarse de un menor de 15 años. Sin embargo, durante el último tiempo su nombre resonó en diferentes oportunidades por haber protagonizado más de un episodio de delincuencia. Se trata de “El Orejudo”, a quien la Policía provincial lo atrapó en tres oportunidades.

Los familiares celebraron el cambio de procedimiento judicial

El historial delictivo del menor implicado en el robo

El cuarto ingreso del adolescente se registró cuando asaltó a una familia junto a un cómplice, en el barrio La Quinta, en Villa Carlos Paz. Pero luego de completar los trámites correspondientes en la comisaría, recuperó la libertad. Dos días antes del asalto, “El Orejudo” había compartido en redes sociales varias fotos donde se lo veía portando tres pistolas, una escopeta de fabricación casera y un chaleco antibalas con la insignia de la Policía de Córdoba.

"El Orejudo" cuenta con un largo historial delictivo

A mediados de junio, ese joven y otro adolescente de 16 años fueron aprehendidos en el barrio Cooperativa Los Paraísos, después de intentar escapar de un control policial mientras circulaban en una motocicleta. En esa ocasión, escaparon en sentido contrario al tránsito hasta que perdieron el control del vehículo y cayeron sobre la avenida Amadeo Sabattini al 5000. Los efectivos que participaron del operativo lograron detenerlo y secuestraron una réplica de arma de fuego, un teléfono celular y una cantidad de dinero cuya procedencia no pudo ser justificada.