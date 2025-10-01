Crimen y Justicia

Detuvieron a dos miembros de la barra de Barracas Central por extorsionar a un comerciante

El operativo estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad. Los acusados quedaron a disposición de la justicia porteña

Guardar
Detuvieron a los integrantes de la barra de Barracas Centra

Dos integrantes de la barra de Barracas Central fueron detenidos por la Policía de la Ciudad acusados de exigir dinero a comercios de la zona a cambio de supuesta “seguridad”. Los sospechosos fueron identificados como R.D.S. Y A.G.G., quienes quedaron imputados por amenazas coactivas tras ser señalados como responsables de presionar al propietario de un corralón para que pagara a cambio de protección.

El caso se inició a principios de mayo, cuando los acusados llegaron vestidos con la ropa del club al comercio afectado e informaron al dueño que debía entregar una suma considerable de dinero para evitar robos o daños en el local.

Según la denuncia, los hombres aseguraron pertenecer a la facción radicalizada del club y ofrecieron “cuidado especial” para el negocio. La víctima formalizó la denuncia el 12 de mayo y el expediente recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 12, intervención del fiscal Martín López Perrando, quien dispuso una investigación de urgencia.

Uno de los detenidos
Uno de los detenidos

A partir de los datos reunidos, la policía determinó los domicilios de los sospechosos en Juan Madera 1660 y en la manzana 13 del Barrio 21-24. Bajo instrucciones del Juzgado Criminal y Correccional N° 31, a cargo del juez Fernando Matio Caunedo, personal de la Dirección Prevención en Eventos Masivos y de la Brigada 1 realizó los allanamientos.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, ambos operativos resultaron positivos: se procedió a la aprehensión de los dos acusados, y se secuestraron teléfonos celulares que formarán parte de la prueba judicial.

Además de la detención de los imputados, los agentes identificaron a otras personas en los domicilios allanados, incluyendo familiares de uno de ellos. Ambos barras bravas detenidos quedaron a disposición de la justicia porteña.

El lugar allanado
El lugar allanado

Detuvieron al jefe de la barra brava de Newell’s

A principios de esta semana, cayó otro barra brava pero en Rosario. Tras una investigación conjunta entre cuatro fiscales santafesinos, el lunes se hicieron 110 allanamientos en la zona sur de la ciudad y en Villa Gobernador Gálvez por venta de droga al menudeo y hechos de violencia.

Dentro de las 33 personas detenidas se encuentra Alejandro Daniel “Zapa” V., el presunto jefe de la barra brava de Newell’s, relacionado con la banda narco de Los Monos.

El legajo, en el que intervienen los fiscales Pablo Socca, Federico Rébola, Brenda Debiasi y Franco Carbone, está enfocado en tres estructuras delictivas. Una de ellas, con principal asiento en Villa Gobernador Gálvez, es la que gerencia la barra de Newell’s a través de los reclusos Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, Carlos Damián “Toro” Escobar y Jonatan Emiliano “Jano” F, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Los procedimientos se llevaron a cabo entre la División Antidrogas de la Policía Federal, la División Judiciales de la Unidad Regional II, grupos tácticos de la Agrupación Cuerpos y la Policía de Investigaciones. En total, se secuestraron 19.500.000 pesos, 2.100 dólares, cocaína, marihuana, elementos de corte y balanzas de precisión.

Los agentes también incautaron seis armas de fuego: dos escopetas, una pistola tumbera, dos revólveres calibre .22 y uno calibre .32.

Por la causa se requisaron celdas del pabellón 8 de la cárcel de Piñero y los establecimientos penitenciarios federales de Ezeiza y Marcos Paz, donde se halló un celular, papeles con anotaciones y tarjetas SIM.

A los 33 detenidos se agregan 20 presos, entre los que están Avalle, Escobar, “Jano” F. y Jerónimo “Jeringa” B., quienes serán llevados a audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal, en principio, dentro de dos semanas.

