Crimen y Justicia

Arrestaron a un hombre que intentó matar a puñaladas a su pareja en Gregorio Laferrere

La víctima se encuentra internada en grave estado en el hospital Balestrini

Guardar
El hombre detenido tras el intento de femicidio de su pareja a puñaladas en Laferrere (El 1)

Un episodio de violencia de género sacudió a la localidad de Gregorio de Laferrere, en el partido bonaerense de La Matanza, luego de que efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieran ayer martes a un hombre señalado por intentar asesinar a su pareja a puñaladas.

El ataque ocurrió en una vivienda de la zona, donde la víctima, una mujer de 51 años, fue hallada con múltiples heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo.

La gravedad del caso activó un rápido despliegue policial y sanitario. Tras recibir el alerta, personal del hospital Balestrini de Ciudad Evita recibió a la mujer, quien permanece internada en estado delicado con pronóstico reservado, debido a que presentaba lesiones de gravedad, principalmente en el tórax y abdomen, producto de varias heridas punzocortantes.

Según quedó consignado en la denuncia, fueron familiares de la mujer quienes dieron aviso a las autoridades y expusieron la relación de pareja existente con el presunto agresor. Esto permitió orientar la investigación y coordinar una búsqueda en los alrededores, que culminó horas más tarde con la detención del sospechoso.

Según informó el medio local El 1 Digital, el presunto agresor fue localizado y arrestado en un operativo desplegado en el barrio por personal de la comisaría local. En el procedimiento, se secuestraron elementos que analizará la Justicia para incorporar a la causa.

La investigación está catalogada como “tentativa de homicidio agravado por el vínculo y lesiones”. La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Especializada del Departamento Judicial de La Matanza, desde donde se ordenaron diligencias urgentes y el análisis de las pruebas recabadas.

La víctima se encuentra internada en grabe estado en el hospital Balestrini de Ciudad Evita (Gobierno PBA)

En paralelo, los investigadores intentan determinar los antecedentes de la pareja y si existían denuncias o episodios previos de violencia en la relación. Las tareas de investigación incluyen la toma de declaración a testigos, el análisis de rastros en la vivienda y la revisión médica de los informes periciales.

El detenido fue trasladado a la sede policial, donde permanece incomunicado y a la espera de su audiencia indagatoria prevista para los próximos días. Las autoridades judiciales evalúan pedir la prisión preventiva del acusado, dado el riesgo procesal y el tipo de delito investigado.

Sospechan de un hombre que habría intentado arrojar a su pareja desde un segundo piso

Una mujer de 44 años debió ser ingresada de urgencia en el hospital DR. Horacio Argentino Dupuy de la localidad de Garín, luego de haber sido trasladada con un fuerte traumatismo de cráneo y sangrado intracraneal. Los investigadores sospechan que su pareja, un hombre de 47 años y de nacionalidad paraguaya, la tiró desde el segundo piso de la casa que están construyendo.

El sospechoso fue aprehendido en la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) del Hospital Dupuy por agentes de la Policía Municipal de Escobar por orden del fiscal Christian Fabio, quien lo investiga por el delito de tentativa de femicidio.

Fuentes oficiales dijeron que rastros de sangre en uno de los ambientes fueron la clave para que se ordenara el arresto de la pareja de la víctima.

Todo comenzó cuando la víctima fue ingresada al hospital por un vecino del barrio, quien la trasladó en su vehículo particular desde la obra en construcción ubicada sobre la calle Almirante Brown al 4500 del partido de Escobar.

Según el relato de las dos hijas de la mujer, de 23 y 17 años, su madre fue empujada desde el segundo piso de la vivienda en obra, lo que le provocó un impacto severo al golpear su cabeza contra el suelo.

Las jóvenes aseguraron que los episodios de violencia por parte del agresor eran frecuentes, aunque no existían denuncias previas ni intervenciones anteriores por parte de organismos estatales, en base a lo que comentaron las fuentes del caso.

