Ingresaron por el techo y robaron en un comercio de electrodomésticos en La Plata

El local ubicado en la calle 60 entre 147 y 148 de Los Hornos, partido de La Plata (Google Maps)

Durante la madrugada del último viernes, un grupo de al menos tres delincuentes irrumpió en una mueblería y casa de electrodomésticos de Los Hornos, en la ciudad de La Plata.

El hecho ocurrió cerca de las 3.30 en un comercio ubicado sobre calle 60 entre 147 y 148, y generó fuertes repercusiones entre comerciantes y vecinos de la zona. A pesar del despliegue policial posterior, no se registraron detenidos.

Según pudieron reconstruir las autoridades, los delincuentes ingresaron a la mueblería a través del techo, tras cortar con precisión una plancha de PVC. Esta maniobra ocasionó no solo el acceso al interior, sino también daños significativos en la estructura del comercio, al punto de provocar una filtración de agua que anegó parte del establecimiento. Los muebles y materiales de melamina resultaron afectados por la humedad, incrementando el gasto para el dueño.

Una vez adentro lograron desconectar en pocos segundos el sistema de alarma y cortaron las cámaras de seguridad. Según informó el portal 0221, desde la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de La Plata se investiga si hubo complicidad interna o información previa.

El registro de las cámaras captó parcialmente el ingreso antes de ser desactivadas. Además, la investigación judicial apuntó a la posible participación de un tercer cómplice, quien habría manipulado desde el exterior el circuito de grabación, interrumpiendo de modo repentino las imágenes.

Entre los elementos que sustrajeron se encontraban dos freidoras de aire, una batidora, un teléfono celular y una suma de dinero en efectivo cuya cifra no fue detallada por cuestiones de reserva judicial. El episodio, caratulado como “robo agravado” por la UFI en turno de La Plata, dejó importantes daños estructurales y pérdidas económicas para los propietarios.

Para los investigadores el accionar de los delincuentes no fue improvisada, conocían el lugar o fueron ayudados desde adentro (Gustavo Luis Gavotti)

Cayó una banda acusada por 12 entraderas en La Plata

La semana pasada, una banda delictiva fue desarticulada en La Plata, acusada de cometer al menos 12 robos bajo la modalidad entradera. La Policía Bonaerense detectó un sitio que los sospechosos usaban como aguantadero y, en un operativo realizado este miércoles, allí secuestró un arsenal de armas, autos robados y herramientas, según informaron fuentes policiales a Infobae.

La investigación arrancó después de una serie de hechos ocurridos entre mediados de mayo pasado y este mes de septiembre en distintos barrios platenses, siendo las víctimas en su mayoría jubilados. El último hecho ocurrió el martes de la semana pasada, cuando atacaron a un hombre de 56 años en su domicilio de San Carlos.

Una vez reunidas las pruebas, las autoridades montaron una vigilancia encubierta cerca del domicilio que el grupo ocupaba en la zona de calle 62, entre 166 y 167.

El galpón, que los cinco acusados alquilaban y mantenían vacío, funcionaba como centro de operaciones y lugar donde guardaban los vehículos y elementos utilizados en los robos. Según establecieron los detectives, los ladrones solían reunirse allí entre las 23 y las 7, y desde allí mismo salían a cometer los robos.

Durante la madrugada del viernes, los investigadores identificaron la llegada de una motocicleta y un coche con los sospechosos. Uno de ellos sacó un arma y apuntó a los policías, lo que provocó disparos intimidatorios por parte de los agentes. Los sospechosos intentaron huir corriendo en diferentes direcciones, pero todos fueron detenidos tras un operativo cerrojo en la zona.

Luego, en la requisa se encontraron un total de ocho vehículos con pedidos de secuestro por robo automotor en distintas comisarías y fiscalías de La Plata, Lomas de Zamora, Quilmes y Tres de Febrero. También se hallaron una camioneta y una moto que no tenían impedimentos judiciales, una gran cantidad de patentes de diferentes rodados, chaleco antibalas, guantes, pasamontañas y varios teléfonos celulares.