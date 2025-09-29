Crimen y Justicia

Desarmaban autos en un garaje de Córdoba y fueron sorprendidos por la Policía

Todo sucedió durante un patrullaje en Villa Siburu. Los agentes secuestraron armas, dinero, herramientas, autos con pedido judicial y documentación presuntamente apócrifa que será analizada por la Justicia

Guardar
El garage de la avenida
El garage de la avenida Domingo Zipoli al 600 del barrio Villa Siburu de la ciudad de Córdoba donde detuvieron a los delincuentes (La Voz)

Un operativo policial realizado el sábado por la mañana en la ciudad de Córdoba concluyó con la detención de cuatro personas sorprendidas mientras desarmaban un auto dentro de un garaje del barrio Villa Siburu.

El procedimiento comenzó cuando un patrullaje detectó movimientos inusuales en avenida Domingo Zipoli al 600. Según la Policía de Córdoba, el personal advirtió la maniobra de un grupo en el interior de un garaje residencial. Al acercarse, los agentes vieron a cuatro adultos desarmando un vehículo. Los sospechosos intentaron huir al notar la presencia policial, pero los oficiales lograron detenerlos dentro de la propiedad.

Durante la inspección, la Policía incautó un arma de fuego, municiones, dinero en efectivo, documentos presuntamente falsos y dos vehículos que presentaban pedido judicial. Ambos autos, hallados en el garaje, mostraban signos claros de manipulación en sus sistemas mecánicos y electrónicos.

El arma de fuego secuestrada
El arma de fuego secuestrada en manos de los detenidos (La Voz)

Pese a que los detenidos opusieron resistencia al arresto, el operativo terminó sin antecedentes, tal como detalló el portal del diario La Voz.

Todos los aprehendidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a una dependencia policial, donde quedaron a disposición del juez correspondiente. La documentación incautada, incluidas varias tarjetas verdes sospechadas de ser apócrifas, permanece bajo análisis para determinar su relación con posibles maniobras fraudulentas vinculadas al comercio de automóviles.

Además, se incautaron herramientas diseñadas para desarmar y manipular rodados, una práctica típica en grupos que operan en el mercado ilegal de autopartes, lo que refuerza la hipótesis sobre la posible existencia de una banda organizada.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Judicial N° 18 de Córdoba. Los cuatro detenidos serán indagados en las próximas horas, mientras se determina su grado de participación.

Desmantelaron una banda dedicada al robo y desarme de camionetas 4x4

La Policía de la Ciudad, desmanteló una organización criminal dedicada al robo y desguace de camionetas 4x4 tras una serie de operativos realizados en las localidades bonaerenses de Moreno y Paso del Rey. Como resultado de los allanamientos, las autoridades detuvieron a cuatro hombres y secuestraron cientos de autopartes preparadas para la venta ilegal.

Desmantelaron una organización criminal dedicada
Desmantelaron una organización criminal dedicada al robo y desarme de camionetas 4x4

La investigación se inició a raíz de una denuncia por el robo de una Volkswagen Amarok ocurrido en la calle Guaminí al 1300, en el barrio porteño de Mataderos. Ante el llamado a 911, la División Investigaciones de la Comisaría 9 se movilizó al lugar y dio comienzo a una serie de tareas de investigación, que permitió establecer la conexión entre distintos hechos similares cometidos en la región y la existencia de una banda que operaba tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el oeste del Conurbano bonaerense.

La pesquisa incluyó trabajos de inteligencia, vigilancia y análisis de movimientos hasta concretar los allanamientos realizados en dos domicilios ubicados en las calles San Ignacio de Loyola al 5300 y Araucanos al 6200, ambos en Moreno, y en la Avenida De la Ribera y Merlo, en Paso del Rey, todos ordenados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 26, a cargo de Buisel Quintana.

Durante el procedimiento en uno de los depósitos situados en Camino de la Ribera y Merlo, los efectivos sorprendieron a cuatro personas, todos argentinos mayores de edad, quienes fueron inmediatamente detenidos.

En el interior del predio, se incautaron además cientos de autopartes. Entre ellas, 26 puertas, 36 ópticas delanteras, 21 ópticas traseras, 16 guardabarros, 23 radiadores, 21 computadoras (ECU) y 14 tableros.

También secuestraron 5 capots, 2 portones traseros, 15 paragolpes, 43 butacas de diferentes rodados y siete herramientas de corte.

Según señalaron fuentes policiales, en el lugar había vehículos con pedido de secuestro vigente y partes de vehículos con numeraciones adulteradas.

La investigación detalló que la banda utilizaba tecnología especializada para copiar de manera remota las frecuencias de llaves electrónicas, lo que les permitía ingresar y encender los vehículos sin forzar puertas ni ventanas.

Para llevar adelante los allanamientos, participaron grupos especiales de irrupción y contención de la Policía de la Ciudad, a fin de reforzar la seguridad y efectividad del operativo. En el lugar, los investigadores constataron el uso de herramientas específicas para el desguace y la manipulación de autopartes, así como la posibilidad de intervención sobre sistemas electrónicos de los vehículos.

