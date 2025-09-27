Crimen y Justicia

Los detalles de la “notificación roja” de Interpol en la búsqueda internacional de “Pequeño J” por el triple femicidio narco

La Organización International de Policía Criminal alertó sobre el caso de Tony Janzen Valverde Victoriano, sospechado de haber participado del crimen de Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela

Guardar
La cédula peruana del prófugo
La cédula peruana del prófugo acusado de haber asesinado a las tres jóvenes de La Matanza

La Organización International de Policía Criminal, mundialmente conocida como Interpol, emitió este sábado una “notificación roja” con el fin de alertar a todas las policías del mundo sobre la búsqueda de “Pequeño J”, el joven apuntado como principal responsable del triple crimen narco cometido la semana pasada en Florencio Varela contra Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez.

“Se le atribuye a Tony Janzen Valverde Victoriano haber participado en la comisión de los hechos perpetrados entre los días 19 y 23 de septiembre de 2025, en el interior del domicilio ubicado en la calle Chañar N° 702, Florencio Varela", dice el documento emitido por la organización internacional, compuesta por 196 policías de todo el mundo.

La notificación roja de la Interpol es una alerta policial internacional que se emite a pedido de un país miembro (en este caso Argentina a través de la Policía Federal) para solicitar la localización y detención provisional de una persona con fines de extradición. No es una orden de arresto internacional, sino una solicitud a las fuerzas del orden de todo el mundo que circula a través de la base de datos de la organización.

Estas notificaciones contienen información de identificación, como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad y fotografía, junto con detalles de los presuntos delitos.

La notificación roja de Interpol
La notificación roja de Interpol

La solicitud hecha por Argentina está fechada, según la notificación a la que tuvo acceso Infobae, este mismo sábado 27 de septiembre. Allí se advierte que Valverde Victoriano es de nacionalidad peruana, su fecha de nacimiento (10 de septiembre de 2005), sus números de DNI y pasaporte y una descripción de los hechos.

“En este contexto, Valverde Victoriano, junto a un número indeterminado de sujetos, actuando de común acuerdo, con división de roles y con claras intenciones de causarles la muerte, aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas sobre la superficie corporal de la humanidad de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, ocasionándoles lesiones de tal magnitud que provocaron su deceso”, dice el informe de Interpol y sigue: “Ello, obrando a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios para cometer el acto, concurso premeditado de todos ellos y aprovechando su condición biológica dominante de género al ejercer violencia sobre las víctimas mujeres”.

En el documento internacional se especifica que “Pequeño J” está sospechado inicialmente por el delito de “homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí”, con una pena máxima de 35 años de prisión.

Ahora, ¿cómo identificaron a Valverde Victoriano? Hubouna serie de pistas, aseguran fuentes del caso aInfobae.Los cuatro detenidos en el expediente se negaron a declarar.Sin embargo, estos sospechosos hablaron extraoficialmente.El nombre del joven narco apareció allí por primera vez. Luego, Arribas llegó a untestigo clave en el expediente, que proveyó una serie de datos sumamente precisos. Poco después,obtuvo el último número de teléfono del prófugo.

Noticia en desarrollo

